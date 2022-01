Prabangą bute sukūrė auksinė spalva – interjero dizainerė papasakojo, kaip nepadaryti kičo

Miegamasis rajonas, naujas pastatas, daugybė butų. Interjero dizainerė Beata Senkevič sukūrė klasikinį, prabangų interjerą, sąmoningai nesiderinantį prie aplinkos. Sukurti prabangą padėjo ne kas kita, o auksas.

„Jeigu žmogus neįperka būsto Senamiestyje, bet nori gyventi tokioje aplinkoje? Dažniausiai daugiabučiuose yra modernus arba skandinaviškas interjeras, kur vos ne tos pačios sofos, šviestuvai kartojasi, virtuvės spalva – kažkur „Pintereste“ pamatyta, medis, pilka... Šis interjeras – visai kitoks. Ėjome su užsakovais į kompromisus, kad būtų subtili ir labai stilinga klasika“, – pasakoja ji.

Kokiomis priemonėmis buvo kurta dabartinė klasika? Nenuostabu, kad visų pirma į akis krenta daug aukso.

„Auksas yra gan stiprus metalas, gan stipri spalva. Gamintojai dabar siūlo daug įdomių ir šviestuvų, ir aksesuarų, apskritai su auksu atranda naujų technologijų. Užtai mes matome tokias tendencijas ir pasauliniame dizaine, ir pas mus, tos detalės vis dažniau naudojamos ir tas auksas vis labiau ateina į mūsų namus.

Aš perėjau ir per vonią, ten ir dušas, ir maišytuvai, ir šviestuvėliai auksiniai. Svetainėje tas auksas pereina ne tik per šviestuvus, bet ir per baldus, sofos apačia – auksinė. Bet detalių neturi būti per daug, iš tikrųjų su detalėmis reikia būti labai atsargiam, kas darosi pats. Nereikėtų perlenkti lazdos, kad neatrodytų kaip kičas“, – pataria interjero dizainerė.

Prabangus interjeras bute / Stop kadras

Šiuose namuose šalia aukso derinamos ir kitos klasikai tinkančios medžiagos, detalės ir principai.

„Klasika yra krištolas, matome jį derantį su auksu. Klasikinės detalės yra foteliukai, atskiri nuo sofos, o ne sofa su šezlongu, kaip dabar visi mėgsta. Klasiką gali išgauti ir nenaudodamas „sunkių“ baldų, bet naudodamas baldų išdėstymo taisykles, simetriją. Tas pats lubų atkartojimas ant grindų yra labai klasikinis variantas“, – teigia pašnekovė.

Prabangus interjeras bute / Stop kadras

Svarbu tekstilė, jos faktūros ir spalvos, lipdiniai arba moldingai, marmuras, kurio imitacijos šiandien tapo prieinamos visiems.

„Vonioje yra onikso imitacija, kas gali padaryti kambarį labai prabangų. Aišku, klasikos mes nematome be užuolaidų, be tekstilės. Žalios spalvos užsakovai labai bijojo. Aš mėgstu spalvas, visus įkalbinėju įnešti į savo namus spalvų todėl, kad Lietuvoje 70 procentų už lango mes matome pilką vaizdą, o namuose turi būti jauku.

Prabangus interjeras bute / Stop kadras

Aišku, tų detalių irgi negali būti per daug, kad neužgožtų. Tos žalios smaragdinės spalvos iš pradžių jie labai kratėsi, bet aš po truputį, kai darėme eskizus, vizualizacijas, jiems įkėlinėjau. Aš sakiau: turėsime nedaug, po truputį, bet jūs turėsite šviežius namus, jums su laiku nenusibos. Ypač labai bijojo miegamajame, bet mes padarėme labai gražiai, lakoniškai. Miegamajame – tik lovūgalis, visa kita – labai neutralu“, – sako B. Senkevič.

Net vaikui skirta erdvė – klasikinė, tačiau kad tokiame kambaryje klasikos nebūtų per daug, žaismės jam suteikia fototapetas.

Plačiau – gruodžio 25 d. laidos „Veranda“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.