Mėgstamas ant Naujųjų metų stalo ananasas: valgykite su vištiena, tofu ar ledais

Ananasas – vienas iš labiausiai vertinamų vaisių pasaulyje ir ne veltui. Šis vaisius ne tik yra ypatingo skonio, bet ir pasižymi įvairiausių vitaminų ir gerųjų medžiagų gausa. Šis vaisius dažnai puošia ir naujametinį lietuvių stalą, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.

Mėgstamas Naujųjų metų stalo ingredientas

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo vaisių ir daržovių ekspertė, sako, kad ananasas – jau nuo senų laikų laiko tapo neatsiejama šventinių vaišių stalo dalis. Ne išimtis ir Naujieji metai. Pasak jos, Vokietijoje šios šventės išvakarėse geriami įvairiausi putojantys gėrimai su ananasų gabalėliais, o Kinijoje ananasų valgymas Naujųjų metų laikotarpiu simbolizuoja artėjančią gerovę. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstijose ananasai yra svetingumo simbolis. Senovėje ananasas buvo vertinamas kaip retas delikatesas ir ant stalo buvo patiekiamas siekiant parodyti svečiams pagarbą ir dėkingumą.

Dar keli įdomūs faktai

„Renkantis ananasus reikėtų dėmesį atkreipti į jų standumą: jie neturėtų būti per minkšti arba turėti tamsių žymių. Lapų vainikas turi būti tamsiai žalios spalvos. Be to, patartina rinktis šviežius, o ne konservuotus ananasus, mat konservuotuose ananasuose gali būti pridėtinio cukraus. Kai ananasas supjaustomas, likusius jo gabalėlius geriausia laikyti sandariame inde šaldytuve“, – sako J. Sabaitienė.

Pasak jos, kambario temperatūroje laikomus neprapjautus ananasus suvalgyti reikėtų per kelias dienas. Jeigu ananaso iš karto suvalgyti neplanuojate – geriausia jį laikyti šaldytuve, tiesa, iš pradžių geriausia nupjauti jo viršūnėlę. Sakoma, kad be lapų vainiko ananasas ilgiau išlieka šviežesnis ir gali būti laikomas apie savaitę: geriausia šį vaisių laikyti 7 laipsnių temperatūroje. J. Sabaitienė dalijasi ir dar keliais įdomiais faktais apie ananasus.

Šventinis stalas / Shutterstock nuotr.

Užaugti reikia 3 metų. Ananasų vaisiai užauga tik tada, kai augalas visiškai subręsta, o tai gali užtrukti iki trejų metų. Ta pati taisyklė galioja netgi ir tiems ananasams, kurie yra auginami kaip kambariniai augalai.

Atrasti Kristupo Kolumbo. Pasakojama, kad ananasus atrado ir europiečiams pristatė garsusis keliautojas Kristupas Kolumbas. Kaip skelbia šaltiniai, šių vaisių jis pirmą kartą paragavo 1493 metais Pietų Amerikoje.

Rūšių gausybė. Teigiama, kad pasaulyje egzistuoja daugiau nei 100 šio vaisiaus rūšių. Jie gali užaugti pačių įvairiausių dydžių. Visgi daugiausiai ananasų užauginama Kosta Rikoje ir Brazilijoje.

Naudingi sveikatai. Ananasai jau nuo senų senovės naudojami gydyti uždegimus ir virškinimo problemas. Juose gausu vitaminų, mineralų ir maistinių skaidulų. Be to, 100 gramų vaisiaus yra tik 50 kalorijų.

J. Sabaitienė siūlo ir 3 spalvingų patiekalų su ananasais receptus, kurie puikiai tiks ir Naujųjų metų stalui papuošti.

Vištienos iešmeliai su ananasais, saldžiosiomis paprikomis ir svogūnais

Jums reikės:

500 g vištienos krūtinėlės filė

1 v. š. sezamų aliejaus

1 v. š. alyvuogių aliejaus

2 v. š. sojų padažo

4 v. š. citrinų sulčių

2 a. š. druskos

300 g saldžiųjų raudonųjų paprikų

300 g ananasų be žievelės

150 g raudonųjų svogūnų

10 baziliko lapelių

200 g ryžių

Gaminimas:

Vištieną supjaustykite kubeliais, suberkite į dubenį, įberkite šaukštelį druskos, supilkite sezamų aliejų, sojų padažą ir 2 šaukštus citrinų sulčių. Viską išmaišykite ir palikite marinuotis 30 minučių. Nuplautas paprikas išskobkite, pašalinkite sėklytes ir supjaustykite stambesniais kubeliais. Taip pat kubeliais supjaustykite ananasus ir susmulkinkite svogūnus. Visus ingredientus atsitiktine tvarka sumaukite ant iešmelių ir kepkite vidutiniškai įkaitintoje orkaitėje apie 15 minučių kartkartėmis pavartydami, kol vištiena apskrus. Ryžius išvirkite pasūdytame vandenyje pagal instrukcijas ant pakuotės. Išvirtus ryžius sumaišykite su likusiomis citrinų sultimis bei alyvuogių aliejumi ir patiekite su gardžiaisiais iešmeliais.

Ananasai / Shutterstock nuotr.

Tofu ir ananasas azijietiškame padaže

Jums reikės:

200 g ryžių

400 g tofu

Gabalėlio ananaso

4 a. š. kukurūzų krakmolo

3 v. š. saulėgrąžų aliejaus

1 a. š. tarkuotų imbierų

3 v. š. sojų padažo

2 v. š. ryžių acto

1 v. š. sezamų aliejaus

1 v. š. medaus

100 ml vandens

2 svogūnų laiškų

1 aitriosios paprikos

1 a. š. sezamų sėklų

1 saujos šviežių petražolių

Gaminimas:

Ryžius išvirkite pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas. Tofu nusausinkite popieriniu rankšluosčiu ir supjaustykite norimo dydžio kubeliais, tą patį padarykite su ananasu. Į dubenį įberkite du šaukštelius kukurūzų krakmolo, suberkite tofu, ananasą ir gerai išmaišykite, kad gabalėliai pasidengtų plonu krakmolo sluoksniu. Paruoštus tofu ir ananasų kubelius kelias minutes, kol švelniai paruduos, apkepkite įkaitintame saulėgrąžų aliejuje. Į atskirą keptuvę suberkite tarkuotus imbierus, akimirką pakepinkite, supilkite sojų padažą, actą, medų bei sezamų aliejų. Likusį krakmolą ištirpinkite vandenyje ir įmaišykite į padažą.

Svarbu maišyti greitai, nes padažas greitai pradės tirštėti ir, jei nebus gerai išmaišytas, krakmolas gali sušokti į gumulėlius. Į keptuvę su padažu suberkite tofu, ananasą ir išmaišykite. Į dubenėlius dėkite ryžių, ant viršaus berkite tofu, ananasą, viską apibarstykite smulkintais svogūnų laiškais, aitriosios paprikos griežinėliais bei sezamų sėklomis ir papuoškite šviežių petražolių šakelėmis. Šiam gardumynui neatsilaikys net tie, kurie neįsivaizduoja patiekalo be mėsos!

Ananasas / Shutterstock nuotr.

Ant grilio keptas ananasas

Jums reikės:

Ananaso, pjaustyto 1,5–2 cm žiedais

50 gramų sviesto

1 šaukšto medaus

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio aitriosios paprikos miltelių

Aliejaus

Mėgstamų ledų

Gaminimas:

Apipjaustykite ananaso žievę. Minkštimą supjaustykite 2 cm storio žiedais, iš kiekvieno išpjaukite šerdį. Ištirpinkite sviestą, įmaišykite medų. Į uždaromą indą sudėkite ananaso žiedus, supilkite sviestą su medumi, berkite druską ir aitriųjų paprikų miltelius. Švelniai papurtykite, kad ananasai tolygiai pasidengtų marinatu. Palikite marinuotis pusvalandį ar pernakt šaldytuve. Kepimo groteles aptepkite aliejumi, išdėliokite ananasų žiedus. Kepkite virš kaitrių žarijų 2–3 minutes, apverskite ir kepkite dar tiek pat. Patiekite su mėgstamais ledais. Skanaus!