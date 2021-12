Pasitinkant 2022-uosius Vilniuje varpinės bokštas nušvis vaizdo projekcijomis

Naujųjų išvakarėse Vilniaus arkikatedros varpinės bokštas atgis – šventinė vaizdo projekcijų instaliacija kvies į kelionę laiku, kuri simboliškai nušvies metų ir laiko virsmą. Moderni instaliacija, jau trečioji per pastaruosius kelerius metus, – tvari ir šiuolaikiška fejerverkų alternatyva, o ir demonstruojama ji kur kas ilgiau – projekcija praeiviai galės grožėtis nuo gruodžio 31 d. 18.00 val. iki sausio 1 d. 01.00 val., rašoma Vilniaus savivaldybės pranešime žiniasklaidai.

„Tai projektas, kurio kaskart laukiame ir įgyvendiname su jauduliu. Neįprastos struktūros varpinės pastatas išskirtinis net ir pasauliniame kontekste, tad projekcijos ant jo – kruopštus juvelyrinis darbas, reikalaujantis sudėtingų techninių sprendimų ir rimto pasirengimo. Tai bus ypatingas šventinės nuotaikos užtaisas, o rezultatas tikrai nenuvils“, – apie instaliaciją pasakojo jos kūrėjas Linartas Urniežis, įmonės „Video Architects“ vadovas.

Iš visų pusių 12-os galingų projektorių nušviesta varpinė stebins bokšto formos ir tekstūrų transformacijomis.

Animacijos idėją įkvėpė seniausias iki šiol veikiantis Prahos astronominis laikrodis „Prague Orloj“, kurio milžiniškas 1490 m. pagamintas mechanizmas rodo ne tik valandas, Saulės ir Mėnulio judėjimą per Zodiako žvaigždynus, bet ir apaštalų figūrų minispektaklį.

Vaizdo projekcijos ant Vilniaus arkikatedros varpinės bokšto / S. Žiūros nuotr.

Vilniaus varpinės reginys žiūrovams leis keliauti per įvairiausius laikotarpius ir pasakos, kaip buvo matuojamas laikas – nuo seniausių archajinių simbolių, vėliau atsiradusių pirmųjų mechanizmų iki šiuolaikinių modernių prietaisų.

„Vilnius – ypatingas miestas, sugebantis kasmet stebinti savo gyventojus ir pasaulį. Nors šiemet sostinė kviečia per Naujuosius saugiai pasilikti namuose, švęsti be šurmulio ir renginių aikštėse, tikiu, kad ateis laikas, kai visi kartu galės sutikti Naujuosius Katedros aikštėje”, – sakė vicemerė Edita Tamošiūnaitė, linkėdama ateinančių metų be pandemijos ir ribojimų.

Vilnius prisijungė prie pasaulio miestų, atsisakiusių naujamečių fejerverkų. Gruodžio 31-ąją Katedros aikštėje, paisant rekomendacijų nerengti masinių švenčių, nevyks ir jokie proginiai renginiai. Kviečiame rinktis saugias, tvarias pramogas, atsisakyti pavojų žmonių sveikatai ir gyvūnų gerovei keliančių, gamtos taršą didinančių fejerverkų, didesnių susibūrimų.

Sausio 1-ąją nuo 1.00 iki 8.00 val. varpinę puoš Trispalvė.

Vaizdo projekcijos ant Vilniaus arkikatedros varpinės bokšto / S. Žiūros nuotr.

Kaip keisis eismo organizavimas ir judės naktiniai autobusai?

Nors Naujųjų metų vakarą aikštėje prie Kalėdų eglės renginių nevyks, Vilniaus miesto savivaldybė pasirūpino, kad iš kavinių ir pasivaikščiojimų po šventiškai pasipuošusį miestą grįžtantys vilniečiai ir miesto svečiai turėtų galimybę rinktis viešąjį transportą. Naktį iš gruodžio 31-osios į sausio 1 d. kursuos 101N, 102N, 103N, 104N ir 105N maršrutų autobusai.

Naktiniai autobusai bus talpesni ir kursuos maždaug nuo 23.00 iki 3.00 val. Nuo 23.00 iki 1.00 val. kursuos maždaug kas 45–50 min., o nuo 1.00 val. iki 3.00 val. – kas 30–35 min.

Naktinių autobusų maršrutų eismo tvarkaraščiai skelbiami www.judu.lt

Gruodžio 31 d. viešasis transportas dienos metu kursuos įprastu darbo dienos tvarkaraščiu. Sausio 1 d. – pagal šventinės dienos (sekmadienio) tvarkaraštį.

Naujųjų metų naktį bus eismo ribojimų T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio gatvėse ir jų prieigose: automobilių transportas bus draudžiamas nuo gruodžio 31 d. 22.00 val. iki 2022 m. sausio 1 d. 01.00 val., išskyrus viešąjį transportą.