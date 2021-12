Vilniaus pašonėje įsikūrė kalėdinė rezidencija – joje apsigyveno per 100 nykštukų

Vilniaus rajono Avižienių gyventojai, nelaukdami rajono savivaldybės ar vietos seniūnijos iniciatyvų, šįmet šventinę nuotaiką ėmėsi kurtis patys ir savo gyvenvietėje šventiniam laikotarpiui įkurdino Kalėdinių nykštukų rezidenciją.

Kaip rašoma asociacijos „Naujieji Avižieniai“ pranešime žiniasklaidai, likus dviem savaitėms iki švenčių vykusiose atvirose nykštukų dirbtuvėse dalyvavo per 30 bendruomenės narių, kurie per kelias dienas sukūrė per 100 nykštukų ir pastatė nykštukų miestelį.

„Vietos gyventojai ir gyvenvietėje veikiančių įstaigų darbuotojai buvo skatinami nykštukus kurti, laikantis tvarumo principų. Pagrindines naudotas žaliavas – eglės šakas – parūpino nesenai praūžusi audra, o nykštukų aksesuarų gamybai buvo panaudotos antrinės žaliavos“, – sako bendruomenės atstovė Kristina Miškeliūnaitė.

Avižienių nykštukai / Asociacijos „Naujieji Avižieniai“ nuotr.

Prie Kalėdinių nykštukų gamybos aktyviai prisijungė ne tik suaugę, bet ir visi Avižienių gimnazijos klasių mokiniai ir vaikų darželio auklėtiniai. Nykštukų miestelis įkurdintas Avižienių gimnazijos kieme ir traukia praeivių bei pravažiuojančiųjų dėmesį.

Aukščiausio, iš augančios eglės paversto nykštuko aukštis viršija 3 metrus. Nykštukų miestelio Avižieniuose atidarymo metu šurmuliavo Kalėdinė mugė, skambėjo bendruomenės ir jos kaimynų atliekama koncertinė programa, o visus šventės svečius linksmino smagus personažas „Avižienių Kalėda“.

Avižienių nykštukai / Asociacijos „Naujieji Avižieniai“ nuotr.

„Norime paskatinti visus gyventojus – mažus ir didelius – bendrystei, taip pat nepirkti, o patiems iš tvarių medžiagų pasigaminti šventines dekoracijas, – sako K. Miškeliūnaitė – Kurdama nykštukų miestelį, bendruomenė siekė įrengti traukos vietą visiems Avižienių seniūnijos gyventojams ir jų svečiams“.

Kūčių išvakarėse Avižienių centre ir gyventojų kiemuose įsikūrusių nykštukų iš eglišakių skaičius jau perkopė šimtą. Prieššventiniu laikotarpiu visu pajėgumu dirba Nykštukų pašto tarnyba, vyksta gražiausio nykštuko rinkimai. Nykštukų miestelis Avižieniuose veiks iki sausio 6 dienos.