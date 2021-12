Jei „Vienas namuose“ jau mokate mintinai – 10 kitų filmų, sukursiančių kalėdinę nuotaiką

Kalėdas pavogti norėjusio Grinčo istorija – pažįstama iki skausmo, o kultinį filmą „Vienas namuose“ mokate mintinai? Ne bėda – šventinę nuotaiką pajusti padės šie 10 filmų, taip pat jau spėjusių tapti Kalėdų klasika. Ką pažiūrėti, ras kiekvienas: ir Kalėdų su nekantrumu laukiantys vaikai, ir komedijų gerbėjai, ir ašarą per filmus nubraukti mėgstantys žiūrovai.

1. „Kalėdų karštinė“ (angl. Jingle All The Way)

1996 m. amerikiečių komedija, kurioje pagrindinius vaidmenis atlieka Arnoldas Schwarzeneggeris ir Davidas Adkinsas. Du tėčiai paskutinę minutę prieš Kalėdas bando savo sūnums žūtbūt nupirkti populiariausią žaislą – berniukų išsvajotąjį „Turbo žmogų“. Kadangi apie jį svajoja visi miesto berniukai, prieš šventes parduotuvių lentynose lieka vienas vienintelis žaislas. Jo beieškodami ir susirungia du dėl savo sūnų galvas pametę tėčiai.

2. „Atostogos“ (angl. The Holiday)

2016 m. komedija, kurios veiksmo centre – sėkminga moteris, vardu Amanda (ją įkūnija aktorė Cameron Diaz), sužinojusi, kad jos vyras buvo jai neištikimas su kita moterimi. Supykusi ant sutuoktinio, Amanda nori pabėgti nuo visų pasaulio vyrų. Netikėtai internete ji susipažįsta su Anglijoje gyvenančia Airise (akt. K. Winslet), kurią neseniai ištiko ta pati nelaimė.

Dvi likimo draugės greitai randa bendrą kalbą ir žūtbūt trokšta pakeisti savo gyvenimo scenarijų, tad sugalvoja apsikeisti namais. Aukštakulniais pasipuošusi Amanda atsiduria apsnigusioje Anglijoje, o Airisė negali atsipeikėti iš džiaugsmo išvydusi prabangius naujosios draugės namus. Tačiau ar gyvenimas iš tiesų pasikeičia pakeitus adresą?

3. „Tegyvuoja meilė“ (angl. Love Actually)

2003 m. romantinėje komedijoje – 9 viena su kita susipynusios istorijos, pasakojančios apie visus žmones jungiantį jausmą – meilę. Veiksmo centre – ir Britanijos ministras pirmininkas (aktorius Hugh Grantas), pamilęs jaunesnę kolegę (aktorė Martine McCutcheon), ir grafikos dizainerė Sara, kurios atsidavimas sergančiam broliui kiša koją jos romantiniams santykiams, ir Harry (aktorius Alanas Rickmanas) – vedęs vyras, kurį sužavi darbe pasirodžiusi nauja sekretorė, ir daugybę kitų žmonių, kurių gyvenimas sukasi apie meilę.

4. „Košmaras prieš Kalėdas“ (angl. The Nightmare Before Christmas)

Kalėdų klasika jau tapęs 1993 m. animacinis filmas pasakoja apie Helovino miesto karalių. Pajutęs, jog kasmetinės Helovino šventės tradicijos jau įkyrėjo, jis į miestelį nutaria įnešti naujovių. Veną vakarą karalius atsiduria tamsiame miške, kuriame atranda į Kalėdas vedančias duris. Prieš akis išniręs vaizdas jį apžavi, tačiau naujos šventės įgyvendinimo idėja netikėtai tampa dideliu keblumu. Susižavėjęs švente karalius rengiasi nugabenti Kalėdas į savo miestelį, tik Helovino miestelio gyventojai nėra pasiryžę priimti naujoves.

5. „Svajonių traukinys“ (angl. The Polar Express)

2004 m. animacinė juosta tikrai patiks Kalėdų su nekantrumu laukiantiems mažiesiems žiūrovams, tačiau sužavės ir tėvelius. Nubudęs vieną rytą berniukas netoliese savo namų pastebi atvykusį Poliarinį ekspresą – traukinį, kuris turėtų nuvežti visus vaikus iki Šiaurės ašigalio į susitikimą su Kalėdų seneliu. Svajodami apie dovanas, per kelionę vaikai atranda tikrąsias dovanas – draugystę, pasitikėjimą, norą dalintis.

6. „Naujieji metai Niujorke“ (liet. New Years Eve)

Renginių organizatorei Klerei (akt. Hilary Swank) dirbti tenka ir Naujųjų metų naktį, tas pats laukia ir slaugytojos Eimės (akt. Halle Berry), o štai sekretorė Ingrid (vaid. Michelle Pfeiffer) laisvą nuo darbų dieną skuba išnaudoti asmeninės laimės paieškoms.

Kitų laukia savi rūpesčiai – verslininkei Kim (akt. Sarah Jessica Parker) tenka tramdyti savo 15-metę dukrą, pareiškusią, kad Naujuosius jis sutiks Taimso aikšteje, o rokeris Jensenas (aktorius ir muzikantas Johnas Bon Jovi) ruošiasi svarbiam gastrolių pasirodymui Niujorke. Jis žavisi egzotiška gražuole Ava (aktr. Sofia Vergara), bet iki šventės likus kelioms valandoms bando susitaikyti su savo mylimąja Laura (akt. Katherine Heigl).

2011 m. romantinės komedijos centre – šie ir daugelis kitų vienišų, mylinčių, išsiskyrusių, paliktų ir ieškančių veikėjų, Naujųjų metų naktį susitinkančių Niujorke.

7. „Kalėdos pagal Kranksus“ (angl. Christmas with the Kranks)

Tai – nuotaikingas filmas visai šeimai apie Kranksų šeimyną, kasmet kruopščiai besiruošiančią Kalėdoms. Tiesa, viskas pasikeičia, kai Kranksų dukra išvyksta savanoriauti į Pietų Ameriką. Išgirdęs apie naujieną, jos tėtis Liuteris nusprendžia ignoruoti Kalėdas – neperka dovanų, nesirūpina dekoracijomis, nors tą padaryti jį bando įkalbėti aplink namus išsipuošę kaimynai.

Viskas pasikeičia, kai Kranksų dukra praneša kartu su sužadėtiniu per Kalėdas grįšianti pas tėvus. Sukurti kalėdinę nuotaiką per 24 valandas Kranksams tampa tikrų tikriausias iššūkis.

8. „Milijonas šventinių lempučių“ (angl. Deck the Halls)

Filmo veikėjas Styvas Finčas (akt. M. Broderickas) jau daugybę metų skrupulingai puoselėja Kalėdų tradicijas. Taip pat ir jo naujas kaimynas Badis Halas (akt. D. DeVito), šiemet nutaręs savo namą papuošti tiek lempučių, kad jų šviesa matytųsi net iš kosmoso. Styvas staiga turi naują misiją sutrukdyti Badžiui, mat siekia toliau išlaikyti kaimynystėje jam lipdomą Kalėdų karaliaus titulą.

Tai – visai šeimai skirtas filmas apie šmaikščias dviejų kaimynų varžybas, kurios iš tiesų yra labai gražios, mielos ir šviesios.

9. „Išgyventi Kalėdas“ (angl. Surviving Christmas)

Romantinės komedijos centre – žavingasis Benas Affleckas ir jo įkūnijamas sėkmingas, bet sunkiai pakeliamo būdo verslininkas. Jis nutaria išsinuomoti savo vaikystės namą ir kartu su jame apsigyvenusia šeima atšvęsti Kalėdas. Tiesa, vyrukas nenumatė to, jog iki ausų įsimylės namo savininkų dukterį (akt. Christina Applegate).

10. „Kol tu miegojai“ (angl. While You Were Sleeping)

Sandros Bullock įkūnijama juostos veikėja – traukinių stotyje dirbanti vienišė, per atsitiktinumą išgelbstinti gyvybę vaikinui (akt. Peteris Gallagheris), dėl kurio yra pametusi galvą. Nors vyras lieka gyvas, jis niekaip nenubunda iš komos. Dėl daugybės atsitiktinumų ir įvairių kuriozinių situacijų vaikino šeima netikėtai patiki, kad jį slauganti mergina – jų sūnaus sužadėtinė.

Kuo toliau, tuo merginai darosi sunkiau prisipažinti, kad iš tikrųjų jiedu – nė nepažįstami, o kortos dar labiau susimaišo po to, kai ji susižavi nelaimingą atsitikimą patyrusio vaikino broliu (akt. Billas Pullmanas).

Gruodžio 25 d., 19.10 val., LRT TELEVIZIJOS eteryje kviečiame stebėti žaismingą juostą „Mažas didelis stebuklas“ (rež. Justinas Krisiūnas, 2021), kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka kino ir teatro aktorius Giedrius Savickas.

Kalėdinio filmo centre – talentingas scenografas Gediminas (vaidina G. Savickas), darbą praradęs prieš pat šventes. Jo laukia nelinksmos Kalėdos, tačiau vienišius prie tokių pratęs. Jis nesuka galvos dėl dvylikos tradicinių patiekalų: vyrui rūpi, ar šiemet išvis turės ką dėti ant šventinio stalo. Gediminas nutaria apsivilkti Kalėdų Senelio kostiumą ir eiti padirbėti į gatvę – taip tikisi prasimanyti maisto.

Vis dėlto laimingos pabaigos teks palaukti – didžiausiu netikėtumu Gediminui taps gerumo sklidinų akių berniukas (vaidina T. Lipčius), netikėtai atsiradęs šykštuolio senbernio gyvenime...