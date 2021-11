Ar išties kava, kai kurie vaistai didina kraujospūdį ir kada sunerimti, jei kraujospūdis rankose skirtingas?

Turbūt nenuostabu, kad hipertenzija apraizgyta įvairiais mitais, – kas ketvirto lietuvio kraujospūdis padidėjęs. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė sugriovė gajus mitus apie aukštą kraujospūdį. Nesuklyskite: fizinis krūvis didina kraujospūdį, tačiau momentiškai. Sportuojant ilgainiui kraujo spaudimas mažėja, tai – receptas gydyti hipertenziją.

Kas ketvirto lietuvio kraujospūdis padidėjęs, o visuomenėje vis dar sklando daugybė mitų, susijusių su hipertenzija. Ar kava tikrai didina kraujospūdį? Ar kraujospūdžio rodmenys gali skirtis pamatavus jį to paties žmogaus skirtingose rankose? Ar ibuprofenas gali turėti įtakos jūsų kraujospūdžiui? Visi šie klausimai svarbūs ir verti aptarimo.

Ar kava didina arterinės hipertenzijos išsivystymo riziką?

Kava – turbūt populiariausias gėrimas visame pasaulyje. Neretai įsivaizduojama, kad kava gali padidinti arterinės kraujospūdžio ligos išsivystymo riziką. Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad išgerdami iki trijų keturių puodelių kavos per dieną jūs ne tik nepakenksite savo širdžiai, bet net atvirkščiai – jai padėsite.

„Tai netgi gerina visą širdies ir kraujagyslių sistemą. Bet jeigu kavos padauginame ir ypač nefiltruotos, kurią užpilame, tai tikrai gali ir pakenkti. Taigi poveikis pirmiausia priklauso nuo kiekio, kitas dalykas, nuo paruošimo būdo. Dar vienas svarbus dalykas – ar žmogus yra reguliarus kavos vartotojas, ar ne. Jeigu žmogus, niekada nevartojęs kavos, išgeria puodelį, aišku, efektas bus stipresnis“, – pasakoja laidos vedėja.

Jeigu kavos vartojame per daug, jeigu nesame prie jos pripratę, iš tiesų laikinai gali pakilti kraujospūdis, padidėti širdies susitraukimų dažnis.

Svarbus dar vienas niuansas – individualus organizmo atsakas į kavą. Žmogus gali būti individualiai jautrus kofeinui.

„Kad kraujagyslė būtų išsiplėtusi ir kad kraujas visiškai laisvai tekėtų, reikalingi tam tikri hormonai, kurie palaiko kraujagyslės vazodilataciją, kitaip tariant – palaiko kraujagyslę išsiplėtusią. Jeigu mes kavos nevartojame, vartojame pirmą kartą arba vartojame jos labai daug, didelis kofeino kiekis gali blokuoti tą medžiagą, kuri palaiko kraujagyslę išsiplėtusią. Jei ši medžiaga, kuri palaiko kraujagyslę išsiplėtusią, blokuojama, kraujagyslė susiaurėja. Tada kraujas neprateka taip, kaip mes norėtume. Įvyksta kraujagyslės spazmas, arba vazokonstrikcija.

Reikia nepamiršti, kad kava stimuliuoja tam tikrų hormonų, tokių kaip epinefrino, kortizolio, išsiskyrimą, o tai yra streso hormonai, kurie taip pat siaurina kraujagyslę. Tad jeigu kavos vartojame per daug, jeigu nesame prie jos pripratę, iš tiesų laikinai gali pakilti kraujospūdis, padidėti širdies susitraukimų dažnis“, – aiškina medikė.

Ar vaistai nuo skausmo didina kraujospūdį?

Iš tiesų priešuždegiminiai vaistai, kai kurie vaistai nuo skausmo padidina kraujospūdį, lygiai taip pat kaip ir kai kurie antidepresantai, net kai kurios žolelės. J. Plisienė pataria: pasidomėkite, ar tai, ką jūs vartojate šalia arterinės hipertenzijos gydymo, nesukelia papildomo kraujospūdžio padidėjimo.

Vaistai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ar fizinis krūvis didina kraujospūdį?

„Natūralu, kad fizinis krūvis pakelia mūsų kraujospūdį, padidina širdies susitraukimų dažnį. Mes gi ne robotai – fizinis aktyvumas reikalauja didesnio širdies darbo, bet ilgainiui fizinis krūvis padeda kraujagyslėms“, – teigia profesorė.

Jeigu sportuojame reguliariai, širdies raumuo prisitaiko. Ilgainiui sportuojant nebereikia tokio aukšto kraujospūdžio, tokio didelio pulso, todėl širdies susitraukimų dažnis ima mažėti tiek fizinio krūvio, tiek poilsio metu.

Kai sportuojame, širdžiai tenkanti užduotis – aprūpinti raumenis, visą organizmą deguonimi, deguonies molekules paskirstyti ten, kur joms reikia atsidurti. Sportuojant labiausiai deguonies ir kraujo reikia raumenims, todėl raumenys turi gauti daugiau deguonies negu nesportuojant.

„Sportuojant širdis susitraukinėja dažniau, stipriau tam, kad raumenys gautų pakankamai deguonies. Tai absoliučiai normali reakcija. Jeigu mes sportuojame reguliariai, širdies raumuo prisitaiko: jis padidėja, širdies ertmės tampa didesnės, raumuo storesnis, deguonis pradedama išstumti efektyviau. Ilgainiui sportuojant nebereikia tokio aukšto kraujospūdžio, tokio didelio pulso, todėl širdies susitraukimų dažnis ima mažėti tiek fizinio krūvio, tiek poilsio metu, kas mūsų širdžiai ir visam organizmui labai svarbu“, – sako kardiologė.

Negana to, sportas turi papildomą naudą – jis sumažina cholesterolio kiekį kraujagyslėse, tad fizinis aktyvumas padeda koreguoti cholesterolio kiekį kūne.

Mankšta, treniruotė / Shutterstock nuotr.

„Ilgainiui sportuojant ima formuotis dar daugiau kraujagyslių – formuojasi naujas kraujagyslių tinklas, kuris dar geriau aprūpina mūsų organizmą deguonimi, krauju, todėl palaipsniui mažėja tiek širdies susitraukimų dažnis, tiek kraujospūdis. Taigi galime paneigti mitą – vis dėlto sportuojant kraujospūdis mažėja, o ne didėja“, – pasakoja J. Plisienė.

Per savaitę rekomenduojama mažiausiai 150 minučių intensyvaus fizinio aktyvumo, vadinasi, minimali rekomendacija – 30 minučių penkias dienas per savaitę. Tačiau jeigu norite didesnio efekto, galite šį laiką dvigubinti ir sportuoti 300 minučių per savaitę. Anot daktarės, tada mažės ir svoris, ir gerės cholesterolio rodikliai, ir kris kraujospūdis.

„Tad ar fizinis krūvis didina kraujospūdį? Momentiškai taip, bet ilgainiui kraujospūdis sumažėja. Tai yra receptas gydyti kraujospūdį“, – apibendrina profesorė.

Ar kraujospūdis vienoje rankoje gali būti mažesnis nei kitoje?

J. Plisienė pasakoja, kad pacientai dažnai klausia: kodėl vienoje rankoje spaudimas vienoks, o kitoje šiek tiek mažesnis ar didesnis? Taip gali būti, sako ji, tačiau svarbus vienas dalykas: kraujospūdis gali skirtis iki 10–15 mmHg, bet jeigu kraujospūdžio skirtumas didesnis nei 10–15 mmHg, reikėtų kreiptis į gydytoją. Tai gali signalizuoti apie periferinių arterijų ligą, kažkurios rankos kraujagyslės susiaurėjimą, diabetą, inkstų nepakankamumą, širdies ydą. Tad kraujospūdis gali skirtis, bet nežymiai.

Kraujo spaudimas / Pixabay nuotr.

Rankose spaudimas skirtingas? Tai gali pranešti apie:

– Rankų arterijų užsikimšimą

– Diabetą

– Inkstų ligą

– Širdies ydą

Ar kai kurie vaistai nuo spaudimo sukelia erekcijos problemų?

„Kai kurie vaistai nuo kraujospūdžio, ypač senieji, tokie kaip senieji vadinamieji beta blokatoriai, arba tiazidiniai diuretikai, šlapimą varantys vaistai, iš tiesų gali sukelti erekcijos problemų. Bet šiais laikais yra atsiradę naujų vaistų klasių arba tos pačios vaistų klasės patobulėjo. Pavyzdžiui, yra beta blokatorių, kurie kaip tik turi kraujagysles plečiantį poveikį, tad veikia atvirkščiai – teigiamai“, – atkreipia dėmesį gydytoja.

Tad kai kurie vaistai gali sukelti erekcijos problemų, bet dabar toks šalutinis poveikis pasireiškia rečiau arba jis yra ne toks reikšmingas, koks buvo prieš 50 metų.

Padidėjęs kraujo spaudimas – labai dažna problema, greičiausiai todėl ir apraizgyta įvairiais mitais. Tačiau žinokite, kaip juos sugriauti, – jie mūsų sveikatai gali pridaryti dar daugiau žalos.

Parengė Indrė Motuzienė.