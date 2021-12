Psichologas – apie gedėjimo paradoksą: kol nesupyksite ant išėjusio žmogaus, tol su juo neatsisveikinsite

Gedėdamas žmogus pereina tam tikrus etapus, o vienas iš jų – pyktis. Skamba paradoksaliai, bet tik supykę ant žmogaus, kad jis jus paliko, su juo galutinai atsisveikinsite. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ psichologas Justinas Burokas primena, jog jei žmonių santykiai prieš mirtį nebuvo geri ir mirus žmogui jaučiama kaltė, supykti, tad ir atsisveikinti tampa labai sunku.

Kai išeina artimas žmogus, tai visada skaudžiausia patirtis gyvenime. Neretai tai taip nepakeliamai skausminga, kad net sunku apibūdinti. Žmonių gyvenimuose ima vykti daug nepaaiškinamų dalykų: balsai, garsai, skambučiai, sapnai, dūžtantys daiktai ar kiti specifiniai ženklai, atrodo, siunčia žinutes, kad žmonės, kuriuos jie mylėjo, bando rasti kontaktą, pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.

Ar tai susiję su netekties išgyvenimo etapais? Kiek ilgai po netekties normalu gedėti? Kaip išgyventi artimo žmogaus netektį? Patarimais dalijasi psichoterapeutas, psichologas J. Burokas.

Pasak jo, žmonių istorijos apie mirusių artimųjų žinutes iš anapus apie jų psichiką atspindi du dalykus: kiek ji lanksti ir pajėgi adaptuotis ir kad susidūrusi su įvykiais išorėje, kurie per sunkūs, naudoja įvairius tvarkymosi būdus. Kartais tie būdai paprastesni, kartais – sudėtingesni.

Jeigu mes jaučiame, kad su tuo negalime susitvarkyti paprastuoju būdu, kartais psichika mums padeda. Pavyzdžiui, mes pradedame girdėti ir matyti, jausti tai, ko nėra. Žmonės jaučia, kad kitas dar yra. J. Burokas

„Aišku, netektis sukelia įvairiausių emocijų ir jos gana sudėtingos. Jeigu mes jaučiame, kad su tuo negalime susitvarkyti paprastuoju būdu, kartais psichika mums padeda. Pavyzdžiui, mes pradedame girdėti ir matyti, jausti tai, ko nėra. Žmonės jaučia, kad kitas dar yra. Taip yra dėl to, kad sunku atsisveikinti. Tada psichika sako: na, lyg dar yra. Bet svarbu, kad mes iš tikrųjų atsisveikintume“, – kalba jis.

Susitaikant su netektimi, be abejo, labai svarbus turėto ryšio stiprumas. Kalbėdamas apie atsisveikinimą su tėvais psichoterapeutas pažymi, kad ne veltui augdami pereiname tam tikrus raidos etapus.

„Mes augame, turime atsiskirti nuo tėvų, tam yra etapai. Tokia mūsų raida, kad kūdikis palaipsniui auga, tampa paaugliu, po truputį atsiskiria. Kai tas atsiskyrimas iki galo neįvyksta, tada su netektimi mums gana sunku susitaikyti, emociškai atsiskirti“, – sako laidos svečias.

J. Burokas tikina tai dažnai stebintis per psichoterapijas, psichologinių konsultacijų praktikas. Žmonės pasakoja apie ilgesį, kartais kaltę.

„Gedėjimas yra procesas, jis turi stadijas ir mes turime neigimo stadiją. Visi, kurie esame susidūrę su netektimi, žinome, kad pirma, ką norime pasakyti, yra „negali būti“. Tai yra šokas, kuris labai greitai pereina į neigimą, į tai, kad tas žmogus galbūt egzistuoja, kad jis neišėjo, kad mes vis dėlto kažkur susitiksime. Visa tai yra susiję su tuo, kad mes neigiame netektį. Ir tai yra normalus procesas, tik kartais jis būna intensyvesnis, kartais mažiau intensyvus“, – pasakoja psichologas.

Gedėdamas žmogus turi pereiti liūdesio, pykčio stadijas, o galiausiai, kad atsisveikintų, jis privalo gedėti. Tik išgedėjęs žmogus galės pasakyti, kad gali laimingai gyventi gyvenimą be išėjusio asmens.

„Turiu istoriją iš asmeninio gyvenimo. Mano krikšto tėvai buvo labai graži pora, bet taip jau atsitiko, kad mano krikšto tėtis mirė. Yra tradicijos, kurios labai svarbios tam, kad mes galėtume tinkamai išgedėti, t. y. metus dėvime gedulą, metus gedime. Man labai patiko, ką pasakojo mano krikšto mama. Ji buvo išvažiavusi atostogų, tuo metu buvo Australijoje. Praėjo metai ir baigėsi gedulas, ji ten uždegė žvakę ir sako: kaip aš šveičiau tuos savo gedulo drabužius!

Tai – apie tokį nuoširdų pyktį. Sako: viskas, išėjai ir dabar aš gyvensiu gyvenimą be tavęs. Tai yra tikrasis gerasis išgedėjimas. Jie turėjo labai gražų santykį, ji perėjo per gedulą ir sugebėjo priimti, kad viskas, ta dalis gyvenimo baigėsi, dabar prasideda naujas etapas ir mes galime vėl džiaugtis, o ne neštis kažkokią skolą, kaltę, nusivylimą ir kitus jausmus. Tik tai labai smarkiai priklauso nuo to, kokie santykiai buvo prieš tai, ar meilė buvo tikra, ar buvo tikras intymumas“, – pasakoja J. Burokas.

Gedulas neturėtų tęstis amžinai. Anot psichoterapeuto, mokslas sako: jeigu praėjus trejiems metams vis dar yra jausmas, kad negali atsisveikinti, reikėtų kreiptis profesionalios psichologo pagalbos. Gedėti iki trejų metų yra normalu.

„Kartais, kai stebi žmones per laidotuves, jie klausia, sako: ar viskas gerai? Aš tai atsakau, kad reaguoja adekvačiai: liūdi, verkia, rauda – tai yra normalu. Aišku, kad liūdna, jog žmogus išėjo, aišku, kad reikia apraudoti. Tai visiškai normalu“, – pažymi jis.

Kol jūs nesupyksite, jūs negalėsite atsisveikinti. Ir jeigu tu jauti kaltės jausmą, kad kažko nedavei, kad kažkas tame santykyje buvo ne taip, labai sunku supykti. Tada tu niekaip negali atsisveikinti. J. Burokas

Kaltės jausmas, kad neteisingai elgeisi su žmogumi, kol jis buvo gyvas, gali labai stipriai pailginti netekties pojūtį. Tam, kad galėtume atsisveikinti su mirusiuoju, paradoksalu – reikia ant jo supykti už tai, kad jis išėjo. Jei jaučiama kaltė, supykti ant žmogaus tampa sunku.

„Kartais tai skamba paradoksaliai, bet sakau: kol jūs nesupyksite, jūs negalėsite atsisveikinti. Ir jeigu tu jauti kaltės jausmą, kad kažko nedavei, kad kažkas tame santykyje buvo ne taip, labai sunku supykti. Tada tu niekaip negali atsisveikinti. Grįžtame prie to, kad gedėjimas yra procesas, kuris turi savo etapus. Vienas iš etapų yra pykčio etapas. Mes turime supykti. Kol nesupykome, tol neatsisveikinsime.

Tau pikta, kad jis išėjo. Štai mano krikšto mamos pavyzdys yra pats geriausias: jai pikta, kad jis išėjo. Ir viskas: dabar aš galiu su tavimi atsisveikinti“, – aiškina J. Burokas.

Grubiai sakant – jeigu žmogus po artimojo netekties gali ant jo supykti, vadinasi, jų santykiai buvo geri. „Žiūrėkite: jus paliko, išėjo ir paliko. Yra pikta. Nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis išėjo. Visada galima sakyti: tai buvo netyčia, tai galėjo būti netyčinis autoįvykis. Bet man vis tiek yra pikta, kad taip atsitiko, kad taip nutiko. Kol nesupyksime, tol neatsisveikinsime. Dažnu atveju gali būti pikta ir ant to žmogaus, kad jis išėjo, kad jis paliko, ne ant situacijos, nes tai yra palikimas“, – pabrėžia psichologas.

Netekties etapus reikia išgyventi ir visais įmanomais būdais stengtis nepalūžti, nes kitu atveju netektis gali tapti kūno problemomis, jau nekalbant apie psichikos, dvasines problemas. Tai galiausiai gali transformuotis ir į kūno negalią, atkreipia dėmesį A. Unikauskas.

