Marius Čepulis. Spaliui besibaigiant

Tai lietingas, tai saulėtas, tai šalnomis pasidabinęs, tai šiltas it vėsi vasara į pabaigą eina spalis, užleisiantis vietą niūriausiam metų mėnesiui – šlapkričiui. Ir, rodos, jau pasidarė tuščia, tyku, nei drugių, nei paukščių nelikę, bet tereikia stabtelt, tereikia pasivaikščioti po pusplikius miškus, po nuskustas palaukes, sausų smilgų puokštėmis papuoštas pievas, palei gurgiančias amžinai skubančias upes ir pamatysit, kad tos gyvybės yra.

O kai jos ne tiek daug, tai ji ir džiugina labiau, nei tada, kai tiesiog viskas aplink knibždėte knibžda.

Vaikščiojant paupiais (žinoma, reikia žinoti vietas) turite galimybę pamatyti ne tik jau vestuviniais apdarais pasirėdžiusius ančių gaigalus ar baltapilvius dančiasnapius, bet ir jau atplaukusias ir lizdus berausiančias didžiules lašišas arba vienas kitą vaikančius kabliasnapius jų patinus. Viena tokių vietų yra Vilnelė šalia Belmonto.

Miškuose šiuo metu vis dar gausu visokiausių sparnuočių. Naktimis smaginasi (ir žmones gąsdina savo keistais balsais) naminės pelėdos, paryčiais švilpauti pradeda jų mažosios giminaitės žvirblinės paukštėdos.

Žvirblinė pelėda / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Jau nuo ryto uogų krūmus bei medžius tikrina ir garsiai tarškia įvairiausi strazdai, švilpauja sniegenos, po krūmus landžioja nerimastingos liepsnelės ir mažosios riestauodegės karietaitės. Vėliau prasideda zylių pypavimai, nykštukų cypavmai, bukučių ir genių irgi meletų klyksmai. O kur dar pagrindinis miško triukšmadarys kėkštas?

Kėkštas / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Kaip be jo miške, kas visas giles surinks ir visus kaimynus aprėks. Kiek retesnė, bet ne menkesnė rėksnė yra riešutinė – ta kai jau paleidžia kakarinę nuo eglės viršūnės, tai iš toliausiai aidi.

O va ruduo susuka galvas ir miško kalakutams – kurtiniams. Kažkodėl tiek jiems, tiek tetervinams kažkas te pasimaišo ir jie pradeda netikras rudenines vestuves kelt. Gal su nekantrumu laukia ir treniruojasi pavasario pasirodymams?

Kurtinys / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Nuleidžiamuose tvenkiniuose apgultis. Čia žuvų likučių bei visokiausios smulkmės sulekia susirinkti ereliai, kirai, baltieji ir pilkieji garniai bei varnos su krankliais. Čia pat ilsisi ir migruojančios antys, gulbės bei žąsys. Būtent dabar dienomis be sustojimo dangumi plaukia žąsų trikampiai. Dalis jų sustoja pasimaitinti nukultuose laukuose. Ir kelias savaites praleidžia miegodamos nendrynuose, o švintant, kaip ir rugsėjo mėnesį gervės, lekia į laukus.

Spalis baigės / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Be žąsų, laukai pilni pempių, dirvinių sėjikų, gulbių giesmininkių ir net galima sutikti nedidelius varnėnų pulkelius. Čia pat peliauja ir migruojantys suopiai, tarp kurių jau galima pamatyti ir jų giminaičių svečių iš šiaurės tūbuotųjų kniauklių (kniaukia jie it katės).

Pusnuogiame miške rytais ir vakarais girdėti duslūs kriokimai, kosčiojimai ir raugėjimai. Čia danieliai taip savo meilę damom išpažįsta. Keistas garsas iš tokio dailaus ir gražaus gyvūno, bet, matyt, patelėms patinka ir ne mums jas teisti.

Danielių patelės ir jaunikliai / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Kaip ir stirnos, rodos, visos rudenėjant į laukus subėgo, taip ir danielių mergaitės (kartais su berniuku) iš miškų į pamiškes sugūžėjo. Kas įdomu (nors nėra netikėta), kad jau kadais turėjusi pasibaigti elnių ruja vis dar kai kur nesibaigia, dar galima vieną kitą, dažniausiai jauną baublį išgirsti.

Danielius / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Pasibaigus danielių vestuvėms prasidės šernų ruja. Nors su jais irgi visokių keistenybių pasitaiko. Va vis dažniau sutinkamos šeimynos su vos poros mėnesių paršiukais, kai paprastai dauguma kovo mėnesį pasirodo.

Stirnos / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Briedžiai po truputį pradeda keliauti iš pelkynų į sausesnes vietas, kur yra jų pamėgtos žiemos ganyklos. Tiesa, tiek jie, tiek stirninai jau ragus meta, kad galva lengvesnė būtų.

Tad, kaip matot, to veiksmo gamtoje visad pilna. Ir nenustebkit pamatę kokį vorą per lapus skuodžiantį, čiulkinį begrūdančius uodus ar blakę, ant liepos kamieno prisispaudusią. Naktimis vis dar skrajoja balsvi it šmėklos drugeliai žiemsprindžiai.

Rudeninė plukė / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

O dieną, jei šviečiant saulei pamatysit nuo pražydusios plukės ar pienės pakylantį saulės zuikutį – citrinuką, irgi nesistebėkit. Jis dar tik ieško minkštų lapų patalų, kur iki pat pavasario sapnuos žibučių kilimus ir kailiniuotus šilagėlių varpelius.

Ramių ir saugių Vėlinių bei Visų šventųjų dienos.

Autorius yra Aplinkos ministro Simono Gentvilo patarėjas.

