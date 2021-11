Eugenijus ėmėsi neįprasto projekto – įsigijo seną apleistą mokyklą ir tvarko tai, kas yra, o ne stato naują

Fotografas Eugenijus Barzdžius ne sykį girdėjo: pastatyti naują namą būtų paprasčiau. Tačiau šimtametę apšiurusią mokyklą įsigijęs vyras ieško prasmės, o ne pigumo ir pastatą ne žada, o jau po truputį atnaujina. LRT PLIUS laidoje „Gyvenk kaip galima švariau“ jis pasakoja, kad įsikūręs čia praėjusią žiemą gyveno šaltyje ir be vandens, bet nelaukdamas pavasario ir patogumų ėmėsi darbo.

Eugenijus įgyvendina net keletą senų svajonių: gyventi kaime, jausti gamtą ir iš seno laužyno kurti kažką gražaus. Viskas prasidėjo praėjusią žiemą, kai pačiame karantinų įkarštyje jis nusipirko mažiausiai šimtmetį skaičiuojantį buvusios mokyklos pastatą Kulmenų kaime Tauragės apskrityje. Nors kol kas čia intensyviai vyksta statybos, Eugenijus tiki: ateis toks metas, kai po stogu puikiausiai tilps visa šeima.

„Radau dar gana gerą medinę konstrukciją, kas man, turinčiam truputį statybinių žinių, jau pasako, kad pastatas dar nėra blogoje kritinėje situacijoje. Be abejo, buvo ir kritinių vietų, ką tvarkyti.

O mokykla čia buvo labai seniai. Šaltiniuose randu, kad ji jau buvo 19 a., gal ir anksčiau. Ji buvo medinė, o tokia, kokia stovi, mūrinė, numanoma, yra nuo 1921-ųjų. Ačiū buvusiai okupacinei valdžiai, kuri ištrynė daug archyvinių dalykų. Yra tik pokariniai duomenys“, – pasakoja Eugenijus.

Šimtametis pastatas vertybė – tik dokumentuose. O realybėje – baisus šabakštynas, kurio per brūzgynus net nesimatė. Tačiau išvydęs itin apleistą istorinę vertybę Eugenijus ne išsigando, o pamanė: tai – geras laimikis. Idėją, kad savo namus kurs būtent sename pastate, jis nusižiūrėjo daug keliaudamas po pasaulį.

„Niujorke ateini ir matai, kad ant didelio pastato stogo, žiūrėk, didžiausias daržas. Arba nuvažiuoji į Bazelį Šveicarijoje, žiūrėk, ant senos gamyklos bitynas. Tik dabar Vilniuje ant dangoraižių pradeda statyti bitynus, o tos visos idėjos per laiką vis tiek manyje liko, jos kažkaip tapo dalimi manęs, turbūt rezonuoja su mano vidumi, vertybėmis, požiūriu į pasaulį“, – kalba pašnekovas.

Nors augo ir gyveno mieste, visas vasaras Eugenijus leisdavo kaime Žemaitijoje. Tada ir nusprendė, kad kada nors gyvens arčiau gamtos, jos rimtu. Įsigijęs mokyklą ir pradėjęs savotišką jos atnaujinimo eksperimentą fotografas projektui iškart suteikė ir pavadinimą – „Būro kiemas“.

Eugenijaus Barzdžiaus projektas „Būro kiemas“ / Stop kadras

„Aš mėgstu ir pastatams, ir vietoms duoti pavadinimus, bet pagalvojau: dažnai mėgsta pavadinti dvareliu ar dar kažkuo, na, koks čia dvarelis... Be abejo, mokyklos idėja toliau artikuliuosis, bet na ką – aš tampu kaimiečiu. Lietuvoje valstietis dabar jau toks nelabai geras žodis, tad galvoju: pati istorija ir patys Rytprūsiai diktuoja. Atgaivinu žodį „būras“, – šypsosi jis.

Svarbiausios Eugenijaus idėjos – ne tik atgaivinti seną pastatą, bet ir padaryti tai kaip įmanoma tvariau. Buvusios mokyklos plotas – net 421 kvadratinis metras, tad tikrai būta kalbų, ar toks projektas ne per didelis vienam žmogui. Tačiau Eugenijus žinojo ko nori ir ko siekia: jis atidžiai tikrino visas konstrukcijas, langus, duris ir kitą čia rastą palikimą. Ką bus įmanoma išgelbėti – restauruos. Štai vasarą jis keitė stogą ir tam naudojo nebenaujas čerpes: vienas rado ant šio pastato, kitas dovanojo geri žmonės.

„Kur reikalinga mediena, be abejo, nori, nenori, perki naują, bet, pavyzdžiui, čerpės yra dedamos senos. Norisi viską daryti kuo tvariau. Kai pagalvoji, kiek žmonių rūsiuose pilna įvairiausių statybinių medžiagų. Gal tai nėra kiekiai, kurie man būtų reikalingi, bet įjungus fantaziją ir per laiką susirinkus reikalingas medžiagas belieka sukomponuoti“, – teigia vyras.

Eugenijaus Barzdžiaus projektas „Būro kiemas“ / Stop kadras

Eugenijus gaivina ne tik apleistą statinį, bet ir aplinką. Išvalęs šabakštyną rado ir apleistą stadioną. Praėjusią vasarą jame augo avižos ir gyveno bitės. Vyras sako neplanavęs būti bitininku, tačiau sename kamine aptikęs spiečių sprendimą turėjo priimti ilgai nedelsęs.

„Sienoje buvo pritvirtinta sovietinės lentos sistema ir aš nemačiau, kad yra ventiliacinė anga. Teko imti deginimo popierių ir taip išrūkiau tą spiečių, kuris dabar gyvena mano avilyje“, – pamena būsto šeimininkas.

„Būro kiemą“ kuriantis Eugenijus stengiasi pateisinti šį istorinį pavadinimą, taigi dar augina ir avis. Jos atsirado po natūrinių mainų: nebereikalingos stogo čerpės buvo iškeistos į dvi škudes. Beje, avys auga tvarioje pašiūrėje, kuri suręsta iš senų mokyklos grindų. Dalį pievos juosia originali, paties Eugenijaus sumeistrauta tvora.

„Škudė – senoji baltiška avių rūšis. Jos labai nelepios, joms užtenka paprasčiausios pašiūrės, gali gyventi visą žiemą atvirame ore. Avių pašiūrė pastatyta iš kaizerinio grindinio lentų, ant kurių pravaikščioti turbūt tūkstančių tūkstančiai žingsnių“, – rodo reportažo herojus.

Eugenijaus Barzdžiaus projektas „Būro kiemas“ / Stop kadras

Nors į Lietuvą pamažu atslenka šalčiai, jų Eugenijus visai nebijo. Šioje sodyboje jis apsigyveno praėjusį sausį, kai lauke būdavo ir dvidešimt laipsnių šalčio. Šalta buvo ir viduje – užšaldavo net geriamas vanduo. Tačiau entuziazmas buvo toks didelis, kad Eugenijus darbus dirbo be jokių patogumų ir nelaukdamas pavasario.

„Buvo karantinas ir aš pagalvojau: na, kam man būti uždarytam, galiu čia sau vienas kažką daryti. Be abejo, be patogumų. Tuo metu ir vandentiekis buvo užšalęs, viduje vanduo net buteliuose užšaldavo. Miegojau ant tokios sofos keliauninkės. Dėl to, kad norėjau imtis, nebelaukti metų ar mėnesių, imtis savo svajonės įgyvendinimo“, – pasakoja Eugenijus.

Nuo vienos sofos prasidėję patogumai šį rudenį – nepalyginamai didesni. Nors nuo didžiųjų darbų pradžios neprabėgo nė metai, Eugenijus gali džiaugtis gerokai pasistūmėjusiais darbais ir netgi virtuve. „Čia buvo sporto salė, vadinkime aktų sale. Čia vyko daug dalykų, net šarvodavo žmones“, – sako jis.

Eugenijaus Barzdžiaus projektas „Būro kiemas“ / Stop kadras

Eugenijus ne sykį girdėjo: pastatyti naują namą būtų daug paprasčiau. Tačiau jis teigia ieškantis prasmės, o ne pigumo. Taigi stengiasi matyti pliusus, o ne minusus. Vyras tiki: senas duris, grindis, krosnis ir kitą paveldą galima prikelti naujam gyvenimui ir tą nesunkiai padarys.

„Palėpėse pilna likučių iš mokyklų, kurių nespėjome iškuopti. Buvusiame mokytojų kambaryje –kaizeriniai kokliai. Plyta tarybiškai kreivarankiškai permūryta, vėl prašysis naujo permūrijimo“, – pažymi pašnekovas.

Senoje mokykloje – daug erdvės. Čia vietą randa ir seni, kažkam nebereikalingi baldai. Didelė tikimybė, kad dalis jų būtų iškeliavę į sąvartyną, tačiau Eugenijui, kuris istorijoje mato grožį, ji tikrai pravers.

„Per karantiną užsidarė verslai, lauko kavinės. Va – liko kėdžių. Mesti laukan? O kodėl nepanaudojus dar kažkur? Man čia reikės begalės kėdžių. Gal jos nėra labai prašmatnios, bet padės pradėti gyvenimą, pasodinti žmones, kai atvyks svečiai“, – kalba jis.

Eugenijaus Barzdžiaus projektas „Būro kiemas“ / Stop kadras

Eugenijus neišmeta net statybinių atliekų. Jos puikiai tinka duobėtam keliui lyginti. Milžinišką darbą pradėjęs vyras žino: jo laukia daugybė reikalų. Juk net ir senomis medžiagomis renovuojant istorinį pastatą reikia ir žinių, ir sveikatos, ir pinigų.

„Be abejo, tai buvo aptarta šeimoje. Mano sąskaitoje jau beveik nulis, tai dabar kiti šeimos nariai pradeda tuštinti savo sąskaitas“, – neslepia pašnekovas.

Nors labai vertina ir myli istoriją, savo projektais Eugenijus nesistengia sugrįžti į praeitį. Jis sako gyvenantis unikaliai, gamtos ritmu bei ciklais. Ir labai džiaugiasi dideliu miestelio bendruomenės palaikymu. Žmonių supratingumas Eugenijui itin svarbus, nes svajonėse ši vieta – ne tik jo namai, bet ir galerija ar meno erdvė.

Plačiau – spalio 23 d. laidos „Gyvenk kaip galima švariau“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.