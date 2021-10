Dietų industrija klesti – iš turinčių vilčių taip sulieknėti kasmet susirenka 150 mlrd. dolerių

Dietinimosi, dietų programų ir jų palaikymo pasaulinė industrija sudaro apie 150 milijardų dolerių, nors medicininės studijos rodo, jog 95 proc. dietų programų neveikia. LRT žurnalistas Mindaugas Aušra LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ rubrikoje „Ryto piniginė“ papasakojo apie pinigus, kuriuos skiriame dietoms ir sveikai gyvensenai.

Lieknėdami žmonės išties išleidžia daug. M. Aušra patvirtina, kad su svorio metimu susijusios industrijos tikrai reikšmingos, gausiai besipelnančios iš žmonių.

„Reikėtų atskirti: viena yra dietų ir jų palaikymo sfera, kita – fitneso ir sveikatinimosi industrija. Įvairios mokslinės studijos rodo, kad kasmet apie du penktadalius suaugusiųjų ryžtasi mesti svorį. Dietinimosi, dietų programų ir jų palaikymo pasaulinė industrija sudaro apie 150 milijardų dolerių. Tai reiškia, kad tai iš tiesų kainuoja ir tam žmonės ryžtasi skirti pinigų“, – pasakoja žurnalistas.

Bėda ta, kad įvairios medicininės studijos rodo, jog 95 proc. tų dietų programų neveikia, sako laidos svečias. Šie skaičiai kviečia apsvarstyti, ar mažinant, palaikant svorį tikrai reikėtų didžiausią dėmesį sutelkti į šią sferą.

„Ką visą laiką rekomenduoja specialistai, dietologai, kad turi būti ne kažkokios programos, kurios žada sulieknėjimą per 10 dienų, o tai turi būti nuoseklus ir sunkus darbas“, – pažymi jis.

Šiuo metu europiečių maisto apsipirkimo duomenys rodo dviprasmiškas tendencijas. Pasak M. Aušros, per pandemiją padidėjo vaisių ir daržovių nuperkami kiekiai, kas yra gerai, tačiau sykiu gausiau perkama saldumynų bei įvairių užkandžių, kas rodo, kad per pandemiją žmonės vis dėlto nesisveikatino. Dar vienas pliusas – sumažėjo alkoholio pardavimai.

„Per karantiną lietuviai visi kartu priaugo daugiau negu 2 milijonus kilogramų, net neskaičiuojant nepilnamečių“, – priduria jis.

Sportas, mankšta, treniruotė / Shutterstock nuotr.

Tačiau dietų industrija – ne vienintelė rinka. Fitneso ir sveikatinimosi rinka dėl pandemijos yra susitraukusi. Apskaičiuota, kad nuo 2019 iki 2020 metų sporto klubų narysčių skaičius krito daugiau kaip 15 proc., o sporto klubų pajamos – daugiau nei trečdaliu.

„Vis dėlto šis tyrimas leidžia apžvelgti, kiek europiečiai išleidžia sveikatinimuisi. 55 milijonai europiečių per metus išleidžia apie 19 milijardų. Tai reiškia, kad vidutinis europietis per metus tam skiria apie 345 eurus arba per mėnesį 30 eurų“, – pasakoja žurnalistas.

Kalbant apie sveiką mitybą, jei žmogus valgo viską, skaičiuojama, kad per mėnesį jam tai kainuoja apie 280 eurų, o vegetarui – apie 150 eurų. Vadinasi, visavalgis, norintis maitintis sveikai ir būti aktyvus, per mėnesį tam turi išleisti apie 300 eurų.

Plačiau – spalio 11 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.