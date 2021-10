Svoriui kristi gali neleisti skydliaukė: kaip įtarti, ar taip gali būti?

Sulėtėjus skydliaukei ji padidėja, mat didina savo masę, kad turėtų daugiau pajėgumų atliepti organizmo poreikius. Tai – hipotirozės požymis, o prasidėjus šiai ligai ir išsiderinus medžiagų apykaitai ima augti svoris. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorius Alvydas Unikauskas teigia, jog įtarti šią problemą padės ne tik padidėjusi skydliaukė, bet ir akys bei plaukai.

Jei daug sportuojate, bet svoris vis tiek nekrenta, ar kada susimąstėte, kad vienas iš jūsų organų gali būti atsakingas už tai, jog negalite atsikratyti nereikalingų kilogramų? Tai skydliaukė, kuri gali padidėti, o padidėja todėl, kad, kad ir kaip keistai tai skambėtų, supanikuoja. Kaip geriau suprasti kūno siunčiamus signalus?

Skydliaukė gamina hormonus, kurie suka mūsų medžiagų apykaitos ratą, palaiko metabolizmą, bet kartais dėl tam tikrų situacijų, pavyzdžiui, dėl ligos ar estrogenų pertekliaus, ji nebegali tinkamai užtikrinti aktyvių skydliaukės hormonų gamybos. Skydliaukė nebepagamina pakankamai hormonų, bet jai vis tiek komandą juos gaminti duoda hipofizė, esanti smegenyse.

Kai esate sveikas, kūnas su riebalais gali daryti įvairiausius dalykus, pavyzdžiui, juos sudeginti. Kai skydliaukė sulėtėja, riebalai, kurių jūs nesudeginate, nusėda ant rankų, šlaunų, pilvo ir kitų kūno vietų.

„Jeigu skydliaukė dirba nepakankamai efektyviai, ką daro hipofizė? Ji sako: dirbk, kiek tu gali voliotis ant sofos. Hipofizė skatina skydliaukę dirbti, bet skydliaukė negali. Ji pradeda panikuoti ir nebeturi kitos išeities, kaip gaminti daugiau hormonų, bet kad galėtų gaminti daugiau hormonų, ji didina savo masę. Ji padidėja, tačiau vis tiek dažniausiai išlieka sulėtėjusi, vis tiek nesugeba užtikrinti tinkamos medžiagų apykaitos“, – aiškina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. A. Unikauskas.

Tuo metu organizme pradeda vykti keisti dalykai, atsiranda hipotirozės – sulėtėjusios skydliaukės – simptomų.

Svoris / D. Umbraso/LRT nuotr.

Keletas hipotirozės simptomų

– Pilvo pūtimas

– Vidurių užkietėjimas

– Nuovargis

– Depresija

– Balso sustorėjimas

– Svorio augimas

Sulėtėjusi skydliaukė paveikia jūsų kūno riebalus. Kai esate sveikas, kūnas su riebalais gali daryti įvairiausius dalykus, pavyzdžiui, juos sudeginti. Tam labai didelę reikšmę turi skydliaukė. Tačiau kai atsiranda hipotirozė, medžiagų apykaita būna išderinta. Kai skydliaukė sulėtėja, riebalai, kurių jūs nesudeginate, nusėda ant rankų, šlaunų, pilvo ir kitų kūno vietų.

Svoris / Pixabay nuotr.

Sveikam žmogui per dieną iškrenta nuo 50 iki 100 plaukų, bet jeigu jūsų plaukų šepetyje jų dar daugiau, tokiu atveju galime sakyti, kad jūsų plaukai slenka per intensyviai. Viena iš to priežasčių gali būti hipotirozė.

Kaip žinoti, ar kūno svoris auga dėl hipotirozės?

A. Unikauskas sako, kad atsakyti į šį klausimą gali padėti paprastas trijų dalių testas. Po jo galite įtarti (ne diagnozuoti!) hipotirozę.

Lietimo testas

Skydliaukė yra po skydine kremzle, po Adomo obuoliu, tarp dviejų kaklo raumenų. Mes galime ją paliesti pirštais. Jeigu palietus vis tiek neaišku, galima pasitikrinti ryjant. Dėl raumenų veiklos rijimo metu skydliaukė išryškėja, ji sueina į didesnį guzą, tad, ar ji padidėjusi, galite dar aiškiau pajusti liesdami skydliaukę rijimo metu.

Skydliaukė / Shutterstock nuotr.

Akys

Jei yra hipotirozė, akių vokai būna patinę ir blyškūs. Kai skydliaukė sulėtėjusi, žiūrėdami į veidrodį galite matyti tokį vaizdą. Kai skydliaukė labai aktyvi, akys gali būti išverstos, o kai lėta – atvirkščiai, vokai būna paburkę.

Paburkimas gali šiek tiek kisti. Jeigu dėl savo veiklos labai suaktyvinote medžiagų apykaitą, šis požymis gali tapti mažiau matomas, bet paburkimas vis tiek visą laiką jus nervins, ypač rytais.

Plaukai

„Normalu, kad plaukai pamažu keičiasi, dalis jų iškrenta, kiti atauga. Sveikam žmogui per dieną iškrenta nuo 50 iki 100 plaukų, bet jeigu jūsų plaukų šepetyje jų dar daugiau, tokiu atveju galime sakyti, kad jūsų plaukai slenka per intensyviai. Viena iš to priežasčių gali būti hipotirozė“, – pasakoja laidos vedėjas.

Parengė Indrė Motuzienė.