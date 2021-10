7 natūralūs vaistai nuo skirtingų skausmų pagal daktarą Unikauską

Vakarinį galvos skausmą numalšins kinrožių arbata, rytinį – paprastas tempimo pratimas. Taip tikina LRT TELEVIZIJOS laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Tai – ne vaistai, bet natūralūs būdai, kurių gali užtekti. „Jie padeda man, padeda mano pacientams, tikėtina, kad padės ir jums“, – pasakoja jis.

Yra žmonių, kurių gyvenime skausmas – dažnas svečias, bet yra ir tokių, kurie kasdien pabunda su skausmu. Tokie žmonės jau yra susitaikę, kad skausmas niekur nepasitraukia, išmoko su tuo gyventi. Bet gal vis dėlto galima kažką pakeisti?

Profesorius A. Unikauskas papasakojo, kas gali padėti atsikratyti erzinančių skausmų.

Nugaros apačios skausmas

Kaip dirba raumuo? Jeigu nieko neveikiame, raumuo turi atsipalaiduoti, jei kuo nors užsiimame, jis susitraukia, galiausiai – vėl atsipalaiduoja. Šiuos susitraukimus užtikrina mineralai. Jie raumenims – nepaprastai svarbūs.

„Viena iš skausmo priežasčių yra sutrumpėjęs raumuo, ypač jei jis dar šiek tiek spazmuoja. Tada kiekvienas judesys sukelia skausmą. Jūs bandote ištempti raumenį, bet nieko nevyksta. Negana to, kad jis nustojo tinkamai funkcionavęs, nenori atsileisti, tai dar sukelia skausmą. Tokią būseną sukelia mineralų trūkumas“, – pasakoja daktaras.

Įsidėmėkite visiems žinomų pačių paprasčiausių trijų mineralų kombinaciją: tai kalis, kalcis ir magnis. Pavyzdžiui, lašiša – tai kalcis, prie lašišos pridėję burokėlių lapų gausite ir kalio dienos normą, o jei šioje vakarienėje bus ir riešutų arba sėklų, štai ir magnio porcija.

Viena sprando skausmo priežastis – jūsų laikysena. Netaisyklinga laikysena gali būti ir miegant. Blogiausia yra miegoti ant pilvo.

Kaklo skausmas

A. Unikauskas sako, kad kaklo skausmo priežastis gali būti nešiojama per sunki kuprinė arba rankinė. Daugiausiai kuprinė gali sverti 2,5 kilogramo. Tokia yra nustatyta riba, ypač jeigu ją nešiojate ant vieno peties ir nenorite prisidaryti rimtų problemų. Įdomu ir tai, kad kaklą, sprandą gali mausti tiesiog dėl streso, mat streso metu raumenys spazmuoja.

„Dar viena sprando skausmo priežastis – jūsų laikysena. Netaisyklinga laikysena gali būti ir miegant. Blogiausia yra miegoti ant pilvo. Gulint pozicija turi būti beveik tokia pati, kaip stovint. Galva negali būti pasvirusi nei į priekį, nei atgal, nei į šoną. Pagalvės dydis yra individualus, bet gulint kaklas ir galva turi gulėti ant pagalvės, o pečiai turi būti ant čiužinio. Pagalvės kietumas turi būti toks, kad kaklas su galva įspaustų pagalvėje lovelį ir čia būtų stabilūs. Visas kūnas turi būti horizontalus“, – kokia miego poza padės išvengti kaklo skausmo, aiškina profesorius.

Miegas / Shutterstock nuotr.

Tarpslankstelinio disko suspaudimas

Dar viena skausmo priežastis gali būti nervų sistema. Skausmą gali lemti tarpslankstelinių diskų suspaudimas.

„Įsivaizduokite, kad yra slanksteliai, o tarp jų – tarpslanksteliniai diskai. Kiekvieną dieną pamažu juos veikia vertikalus slėgis. Tarpslankstelinių diskų išorinis apvalkalas yra labai standus, bet viduje yra skystis. Dėl nuolatinio slėgio skystis nori veržtis lauk, jis pamažu išsprūsta. Na, dažniausiai išsprūsta ne visi diskai, bet vienas kitas ima sprūsti lauk, o šalia jų eina nervų šaknelės“, – komentuoja laidos vedėjas.

Pačių tarpslankstelinių diskų neskauda, skauda dėl to, kad spaudžiamos šalia esančios struktūros. Tačiau ir juos pradės skaudėti, kai aplinkui ims vystytis uždegimas nuo persitempimo, per daug sporto, per didelio fizinio krūvio, kartais traumų. Dėl šitų dalykų galite suslėgti tarpslankstelinius diskus ir taip išties nutiks, be to, išsivystys uždegimas, o tai kels skausmą.

„Galbūt atrodo labai baisiai, tačiau greičiausiai operacijos šiai problemai išspręsti nereikia. Reikia vieno paprasto dalyko – baltojo gluosnio žievės. Dar prieš mūsų erą buvo pastebėta, kad baltojo gluosnio žievė malšina skausmą ir turi gydomųjų savybių. Ji veikia labai panašiai kaip skausmą malšinantys vaistai, o jeigu dar šalia to bus ir mankšta, bus nuostabu“, – tikina A. Unikauskas.

Stuburas / Shutterstock nuotr.

Skausmas užspaudus sėdimąjį nervą

Jeigu jaučiate kojos tirpimą, viena iš priežasčių gali būti užspaustas sėdimasis nervas. Tai gali būti ne tik tirpimas – gali būti ir skausmas, einantis per koją. Iš tiesų toks skausmas gali pasireikšti labai įvairiais būdais skirtingose kojos vietose bet kuriuo paros metu. Šis skausmas atsiranda ne dėl uždegimo, o dėl to, kad spaudžiamas sėdimasis nervas, esantis tarp sėdmens raumenų.

„Sutrumpėti, sukietėti gali ne vien pečių raumenys – tą patį daro sėdmenų raumenys. Taip gali nutikti, jeigu nuolat sėdite vien ant minkštų kėdžių, kurios neturi kietesnio pagrindo“, – teigia daktaras.

Pati paprasčiausia pagalba sau būtų tokia: jums reikia pramankštinti sėdmens raumenį, tad ant kėdės pasidėkite lauko teniso kamuoliuką, prisėskite jį vienu sėdmeniu, prispauskite ir pamažu ant jo ridinėkitės. Tiesa, jeigu dėl sukietėjusio sėdmens raumens spaudžiamas sėdimasis nervas, dauguma žmonių tuo metu, kai masažuos užpakalį, pajus skausmą kojoje, padidins tirpimą. A. Unikauskas ramina – tai normalu.

Skausmas / Shutterstock nuotr.

Jei insulino kiekis kraujyje per didelis, tai kūne sukels uždegimines reakcijas, o viena to išraiškų – sąnarių skausmai.

Sąnarių skausmas

Sąnarius gali skaudėti dėl daugybės priežasčių, pradedant nuo to, kad jie ima vis labiau skaudėti su amžiumi. Pirmas dalykas, kuo reikėtų tokiu atveju pasirūpinti, pasak gydytojo, tai insulino kiekiu kraujyje.

Stenkitės, kad kraujyje nebūtų daug insulino. Daug insulino kraujyje bus tokiu atveju, jei valgysite daug angliavandenių. Nepamirškite, kad jei insulino kiekis kraujyje per didelis, tai kūne sukels uždegimines reakcijas, o viena to išraiškų – sąnarių skausmai.

Pėdų skausmas

„Tiems, kas turi daug fizinės veiklos, pėdų skausmas taip pat nereta problema. Pėdoms tenka didelis krūvis, kenčia ir kaulų sąnariai, jungtys. Jums tikrai padės specialūs paminkštinti ortopediniai vidpadžiai“, – pataria laidos vedėjas.

Galvos skausmas / Shutterstock nuotr.

Galvos skausmas

Dar vienas labai dažnas skausmas – galvos. Kalbant apie galvos skausmą labai svarbus paros laikas, sako profesorius. Per naktį raumenys visada trumpėja, o kuo labiau nuvarginate kūną, tuo jie sutrumpėja labiau. Tai sukels galvos skausmą, nes įtampa perduodama į galvą.

Kai ką dėl to galite padaryti vos atsibudę, dar būdami lovoje. Sulenkite vieną koją ir lenkite galvą prie kelio, pakartokite tai su kita koja. Šis tempimo pratimas išties gali palengvinti skausmą.

Jeigu galvą skauda dieną, greičiausiai kaltas stresas. Greitas sprendimas, anot daktaro, yra suvalgyti ko nors su stresą mažinančiais prieskoniais: aitriąja paprika, imbieru, ciberžole. Jei galvą skauda vakare, A. Unikausko patarimas – kinrožių arbata. „Ji nuslopins galvos skausmą ir dažnai net apsaugos nuo jo ryte“, – tvirtina jis.

Visi šie patarimai – ne vaistai. Tai natūralūs būdai, bet jų, tikina laidos vedėjas, gali užtekti. „Jie padeda man, padeda mano pacientams, tikėtina, kad padės ir jums“, – priduria jis.

Plačiau – rugsėjo 11 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.