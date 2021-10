Po avarijos gydytojas pasakė „džiaukitės, jeigu išmoksite vaikščioti“, bet Audrius grįžo prie bėgimo

Paauglystėje Audrius Klimašauskas neteko abiejų tėvų. Ankstyvoje jaunystėje pateko į avariją, kurioje jam buvo sutrupinta koja. Tačiau 27-erių vyras dėl citrinų gausybės gyvenime nepyksta. Medikai mažai tikėjosi, kad jis vaikščios, bet Audrius įrodė savo – vėl skuodžia šimtus kilometrų net ir jausdamas metalą galūnėje. Jo istorija – LRT RADIJO laidoje „Gyvenimo citrinos“.

Jį kalbina LRT RADIJO laidos „Gyvenimo citrinos“ vedėja Lavija Šurnaitė.

– Paauglys, netekęs mamos, – sudėtinga patirtis. Ką apie tai prisimenate?

– Vieną rytą ruošiausi į mokyklą. Į namus sugrįžo tėtis, išgirdau verkiančią močiutę. Pagalvojau: kas vyksta, kodėl visi aplinkui verkia? Po to tėtis pranešė, kad mirė mama. Man tuo metu buvo 13 metų. Tuo metu nesupratau visos esmės, kas įvyko, nes buvau gana jaunas, bet ką jaučiau viduje ir ką jaučiu dabar, žvelgdamas atgal, – kai netekau mamos, viduje viskas pasikeitė. Gyvenimas apsivertė. Iš karto turėjau suaugti ir nebuvo klausimų, ar galėsiu savimi pasirūpinti, gyventi toliau. Nebuvo pasirinkimo.

Turėjau tėtį, tik mūsų santykiai nebuvo labai artimi. Lyg ir gyvenome po vienu stogu, bet tarp mūsų buvo distancija. Šiek tiek skyrėsi mąstymas – mano sesės ir tėčio. Jis dirbdavo, kol baigėme mokyklą, gyvenome kartu, bet gilesnio, tėviško ryšio nelabai buvo. Dabar žiūrėdamas atgal suprantu, kad negaliu jo kaltinti, jis elgėsi taip, kokį pavyzdį matė, kaip buvo pats išmokytas.

– Tai kaip tas jūsų gyvenimas vertėsi? Kaip suprantu, likote vienas.

– Taip. Ir toliau eidavau į mokyklą. Mokyklos laikais būdavau labai uždaras, labai daug skaitydavau. Ateidavau į biblioteką ir bibliotekininkės jau net nenustebdavo, būdavo paruošusios naujų knygų. Pradėjau gilintis į save, lankiau treniruotes, bėgiojau, žiemos metu slidinėjau. Tai buvo būdai užimti savo protą, kūną – sportuojant, kad į galvą nelįstų nereikalingos mintys.

Paauglys. Asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

– O vėliau iškeliavo ir tėtis.

– Kai man suėjo 18 metų, išvažiavau gyventi į Angliją. Pabaigiau gimnaziją ir iškart išvažiavau. Nežinojau, kodėl aš ten važiuoju, bet tiesiog norėjosi pradėti naują etapą, visiškai naują. Net nebijojau. Po mamos netekties dingo baimė, kad gali atsitikti kažkas blogesnio. Tiesiog važiavau į tą nežinomybę. Metus pagyvenus Anglijoje žiūriu – skamba telefonas. Skambino dėdė ir pranešė, kad mirė tėtis, jį poilsiautojai ištraukė iš ežero nuskendusį.

Buvo begalybė klausimų. Kalbėdamas telefonu sužinojau, kad tėtis tuo metu prižiūrėjo mano jaunesnę pusseserę, kol mano artimieji nuėjo sutvarkyti šalimais esančių kapinių. Buvo daug nežinomybės, nesupratau, kas įvyko. Iki šiandien turiu begalę klausimų: ar jis blogai pasijuto, ar įvyko kažkas dar rimčiau? Iki šiandien nežinau.

Chirurgas pasakė: džiaukitės, jeigu išmoksite vaikščioti. Aš galvojau: palaukite, palaukite, nėra klausimo, ar išmoksiu vaikščioti.

– Kokie tuo metu klausimai užplūdo jus patį – kas čia vyksta su mano gyvenimu?

– Tokie klausimai ateina nuolatos, bet aš negalvoju, kodėl būtent man. Žiūriu šiek tiek giliau, kiekviename įvykyje, kuris nutinka gyvenime, bandau pamatyti prasmę, kodėl tai vyksta. Kuo giliau einu į mišką, tuo daugiau klausimų kyla, bet stengiuosi vadovautis sveiku protu, elgtis taip, kaip, manau, yra teisinga. Netekęs tėvų supratau, kad turiu elgtis kaip suaugęs, važiuodavau į kaimą padėti nudirbti darbų... Tai atrodė natūralu, stengiausi priimti tą naują gyvenimą kaip natūralų dalyką.

Avarija. Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Dar viena didelė ir labai rūgšti gyvenimo citrina – avarija, į kurią papuolėte vairuodamas motociklą. Kas čia nutiko?

– Vieną vakarą važiavau iš prekybos centro link namų – įprasta kelionė namo. Važiuodamas pagrindiniu keliu įvažiavau į sankryžą, man degė žalias šviesoforo signalas ir iš kairės pusės, iš šalutinio kelio, per raudoną išvažiavo mašina. Susidūrimas buvo neišvengiamas. „Skridau“ per visą sankryžą, viskas įvyko per kelias sekundes. Nusileidęs net nepajutau, kaip sutrupėjo apatinė kojos dalis.

– Kada supratote, kad įvyko toks skaudus dalykas?

– Iš karto. Buvo lyg šoko būsena, bet buvau sąmoningas. Vairuotojo angliškai klausiau: kodėl važiavote per raudoną šviesoforo signalą? Aš dar nežinojau, kad mano koja sutrupinta. Į asfaltą buvau atsirėmęs priekiu, rankomis, bandžiau atsiversti ir pamačiau, kad ta koja tiesiog plazda kaip vėliava. Tuo metu nejaučiau skausmo, kol neatvyko medikai. Mane patikrino, ar kitos kūno dalys nepažeistos, ir suleido stiprių nuskausminamųjų vaistų.

– Kaip viskas buvo toliau?

– Operacija truko 5 valandas. Atsibudus prieš mano veidą stovėjo chirurgas, kuris tiesiog nusijuokė ir sakė: jums čia dar nieko. Aš galvojau: kaip nieko – aš negalėsiu bėgioti! Tada chirurgas pasakė: džiaukitės, jeigu išmoksite vaikščioti. Aš galvojau: palaukite, palaukite, nėra klausimo, ar išmoksiu vaikščioti. Buvo vidinis žinojimas, kad man svarbu toliau tęsti tai, kas man svarbu, sugrįžti į bėgimą. Galvojau, nesvarbu, kiek tai užtruktų, metus ar dvejus, aš tiesiog žingsnis po žingsnio artėsiu link geresnės būklės.

Koja, reabilitacija. Asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

Visų pirma uždaviau sau kitokį nei dauguma klausimą: kas, jeigu ta koja yra mano stiprybė? Gydytojai sakė, kad koja iš tiesų yra tvirtesnė, nes joje yra metalas. Galvojau, puiku, laikas pradėti bėgioti.

Gydytojas gali pasakyti iš medicininės pusės, bet ne iš sportinės. Visada vadovaujuosi savo kūnu, jaučiu, buvo nepaaiškinamas vidinis žinojimas, kad aš galėsiu atsistatyti. To link ir žengiau.

– Žinau, kad reabilitacija užtruko beveik 3 metus. Ne tik vaikštote, bet ir bėgate. <...> Ką reiškia iš naujo išmokti vaikščioti? Skamba taip, tarsi turėjote pasijusti kūdikiu.

– Taip, tas jausmas yra labai keistas. Atrodo, visą laiką žinojau, kaip vaikščioti, ir ta galimybė atimama. Mokinimasis vaikščioti buvo trejų metų procesas. Pirma buvo – atsistoti ant kojų, kitas etapas – darbas su fizioterapeutais, kai buvo saugu dėti koją be ramentų vienam pačiam. Tada žengiau pirmuosius žingsnius, pradėjau lėtai vaikščioti.

Kai gydytojai leido sportuoti, kai kaulas daugmaž sugijo, pradėjau žengti pirmus žingsnius ant bėgtakio, o po to, kai kaulas visiškai sustiprėjo, pradėjau bėgioti.

Bėgikas. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Dabar gyvenate „pilna koja“ – bėgate, bėgate ir bėgate. Per gyvenimą esate nubėgęs daug tūkstančių kilometrų, bet kalbant apie bėgimą po avarijos, kiek jau nubėgote?

Mano pirma ilga distancija buvo 70 kilometrų. Tuo metu buvau Vankuveryje, Kanadoje. Testavau koją, kaip ji sugijo, kaip aš jaučiuosi. Būdavo, paeidavau, kai jausdavau sunkumą, bet nuėjau per vieną dieną. Po šito bėgimo – kitas ilgas bėgimas. Buvau Balio saloje, nusprendžiau bėgti nuo salos apačios iki viršaus, tai buvo 100 kilometrų labai karštomis oro sąlygomis. Tai vėlgi įvykdžiau.

Dar du bėgimai buvo čia, Lietuvoje. Praeitais metais du kartus skersai išilgai perbėgau Lietuvą. Pirmą kartą – nuo Turmanto iki Palangos, kitą – nuo Latvijos pasienio iki Šalčininkų. Aišku, jų mažiau nei prieš avariją, bet džiaugiuosi ir vertinu tai, kad pavyko sugrįžti į bėgimą.

Visas pokalbis – rugsėjo 17 d. laidos „Gyvenimo citrinos“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.