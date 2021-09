Skanu ir lengvai paruošiama – vienos skardos vakarienės idėjos vegetarams ir visavalgiams

Ruduo mums dovanoja ne tik įvairių daržovių pilnas lentynas, bet ir intensyvesnį ritmą visiems po vasaros grįžus į darbus ir mokslus. Taigi, rudens gėrybių daug, o laiko ir noro suktis virtuvėje gali būti mažiau. Tokiu atveju tikru išsigelbėjimu kiekvienam namų kulinarui gali tapti vienos skardos vakarienė, kuri yra ypač lengvai paruošiama, rašoma prekybos tinklo „Maxima“ pranešime žiniasklaidai.

Mėgautis ja galima keletą dienų, taip panaudojant įvairias rudens derliaus gėrybes.

Paprastos, bet naudingos gudrybės

Privalumų vienos skardos vakarienė turi ne vieną, sako prekybos tinklo Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Vienas jų – vitaminų ir organizmui būtinų naudingų medžiagų gausa, gaunama iš orkaitėje keptų daržovių. Todėl, anot jos, į tokį vienos skardos patiekalą galima sudėti ne tik įprastas šaknines daržo gėrybes – bulves ar morkas – bet ir brokolius, briuselio ir įprastus kopūstus, cukinijas, svogūnus, paprikas, netgi pomidorus.

„Ingredientų pasirinkimas yra ypač įvairius ir šis valgis leidžia drąsiai eksperimentuoti, ieškant tobulo skonio. Norinti jį užtikrinti, kepimui reiktų naudoti 1–2 šaukštus alyvuogių, kokosų ar avokadų aliejaus. Taip daržovės keps tolygiau, gražiai apskrus, taps sodresnio skonio. Visgi patartina aliejų ne užpilti ir su daržovėmis išmaišyti šaukštu, bet viską daryti rankomis. Taip jis tolygiai padengs visas daržoves. Be to, būtina nepamiršti druskos, juodųjų pipirų, mėgstamų prieskonių. Šias patiekalo sudedamąsias sudėjus į skardą, daržovėms reiktų palikti erdvės. Jei jų bus per daug, daržo gėrybės ne keps, bet troškinsis garuose, o tai gali sugadinti skonį“, – gudrybes vardija B. Baratinskaitė.

Virtuvėje gelbstinčių patarimų yra ir daugiau. Pašnekovė pabrėžia, kad ruošiant vienos skardos vakarienę labai svarbu pagalvoti apie dar du dalykus – supjaustytų daržovių gabalėlių dydį ir kepimo laiką. Tas daržoves, kurios kepa ilgiau – bulves arba morkas, patariama pjaustyti smulkiau bei pradėti kepti pačias pirmąsias. Vėliau šalia galima sudėti ir greičiau iškepančias daržoves – pavyzdžiui, šparagines pupeles, pomidorus, paprikas.

Ta proga maisto gamybos ekspertė siūlo porą vienos skardos patiekalų paruošimo idėjų. Viena jų, pasak B. Baratinskaitės, puikiai tiks vegetarams, o kita – visavalgiams.

Orkaitėje keptos daržovės / Pranešimo autorių nuotr.

Sveika, lengva, įvairu: skardoje – tik daržovės

Reikės: saujos avinžirnių, mažesnio indelio konservuotų kukurūzų, 4 didesnių bulvių, 3 morkų ir 2 paprikų, saujos šparaginių pupelių, 1 raudonojo svogūno, žiupsnio druskos, juodųjų pipirų bei mėgstamų prieskonių, 1 arbatinio šaukštelio kmynų, žiupsnelio kalendros, šakelės petražolių, 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus.

Bulves, morkas, svogūną ir paprikas supjaustykite mažais kubeliais. Juos sudėkite į indą ir suberkite avinžirnius, kukurūzus, šparagines pupeles. Supilkite aliejų, sutarkuokite česnaką. Tada sudėkite prieskonius, kmynus, kalendrą – viską gerai sutrinkite rankomis. Tuomet paskleiskite ant kepimo popieriumi išklotos skardos bei palikite tarpus, kad daržovės keptų geriau ir būtų traškesnės, bet nesitroškintų. Kepkite 190 laipsnių orkaitėje 15 minučių, tuomet pamaišykite, kepkite dar tiek pat laiko. Prieš patiekdami, apibarstykite petražolėmis. Skanaus!

„Šis vienos skardos vakarienės variantas – gausus skirtingų ingredientų, kurie puikiai dera tarpusavyje ir patiekalui suteikia nuostabų skonį bei aromatą. Pasimėgauti tuo galima vos po pusvalandžio, o valgyti – net keletą dienų. Todėl toks patiekalas yra puiki išeitis, kai norisi skanaus, greitai paruošiamo maisto, kurio užtektų ilgam“, – sako B. Baratinskaitė.

Čiobreliai / Shutterstock nuotr.

Meduje ruoštos vištienos skarda su čiobreliais

Reikės: 400 g vištienos krūtinėlės, 3 valgomųjų šaukštų medaus, pusės valgomo šaukšto tarkuoto šviežio imbiero, šlakelio sojų padažo, 1 brokolio, 1 smulkiai pjaustyto poro, 3 sutarkuotų česnako skiltelių, 4 didesnių bulvių, 350 g žaliųjų žirnelių, pusės indelio vyšninių pomidorų, žiupsnelio druskos, pipirų, tiek pat čiobrelio, 2 citrinos skiltelių, 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus.

Pirmiausia, supjaustykite vištieną, sudėkite į indą kartu su medumi, imbieru, įspauskite skiltelę citrinos, įpilkite sojų padažo, įberkite šiek tiek druskos, pipirų, palikite marinuotis porai valandų. Tuomet į skardą sudėkite porus, pjaustytas bulves, brokolį, žirnelius, pomidorus. Tada keptuvėje apie 7 minutes pakepkite vištieną, vis pavartydami. Ją sudėkite į skardą šalia daržovių, suberkite prieskonius, česnakus, čiobrelius, įspauskite citrinos skiltelę, užpilkite aliejų, viską įtrinkite rankomis. Pašaukite į orkaitę, kepkite 15 minučių, pamaišykite, kepkite dar tiek pat. Ištraukite ir ragaukite.

„Ši vienos skardos vakarienė gaminama ne tik su daržovėmis, bet ir vištiena. Ji paruošiama taip, kad būtų švelnaus bei saldoko skonio, todėl tokį poskonį turės ir visas patiekalas. Tačiau, svarbiausia, mėgautis vakariene bus galima drąsiai. Mat ji – lengva, sveika ir tikrai nekaloringa. O jeigu daržovės ir vištiena atsibosta, galite drąsiai eksperimentuoti ir su kiauliena bei jautiena“, – tikina B. Baratinskaitė.