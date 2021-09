Jei nepatogios emocijos ima veržtis dažnai, teks atverti jausmų katilą ir pažiūrėti, kas verda jūsų viduje

Jei pyktį ar kitą nepatogią emociją jaučiate pasikartojančiose situacijose, pavyzdžiui, sėdę už vairo, psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė tikina: tikrai verta panagrinėti, kas iš tiesų su jumis vyksta. „Už pykčio visą laiką kažkas yra. Nėra taip, kad jis kilo, nes kitas žmogus vairuoja ne taip. Ir mano viduje kažkas vyksta, kad aš staiga pradedu pykti“, – LRT RADIJO laidoje „Čia ir dabar“ komentuoja ji.

Kodėl mums reikalingas visas emocijų spektras, nors trokštame tik teigiamų? Kaip išmokti nekabinti jausmams etikečių „blogas“, „geras“, o priimti savo vidinį pasaulį kaip visumą? Psichoterapeutę B. Kaleckaitę kalbina LRT RADIJO laidos „Čia ir dabar“ vedėja Lavija Šurnaitė.

– Nepatogios emocijos – kodėl būtent toks epitetas?

– Džiaugiuosi, kad jos pavadintos nepatogiomis, dažnai mes jas vadiname blogomis. Nepatogios jos yra todėl, kad kai sureaguojame taip, kaip nenorėjome arba kai nenorime priimti savo emocijų, dėl to mums yra nepatogu. Pavyzdžiui, nenorime prieš kitus verkti, bartis, konfliktuoti. Mums šios emocijos yra nepatogios, nors iš tikrųjų gyvenime emocijos nėra nei patogios, nei nepatogios – jos yra. Svarbu stebėti savo emocijas, atpažinti.

Emocijos – tai mūsų reakcija į tai, kas vyksta aplinkoje, manyje. Tai greitas būdas suprasti, ar viskas yra gerai, o jeigu yra negerai, galvoti, ką man dabar su tuo daryti. Jos nepatogios yra tik mūsų galvoje. Pavyzdžiui, gal kažkam labai nepatogu verkti, o kažkas jau yra įpratęs verkti ir, kai jam yra blogai ar liūdna, jis gali verkti, prašyti pagalbos, jam nėra nepatogu. Nepatogios emocijos visgi yra ir mūsų suvokimas, bet, žinoma, ir mūsų visuomenėje dažniau pyktis, liūdesys, gedėjimas, pasišlykštėjimas ar kokios kitos emocijos labiau priskiriamos prie nepatogių.

Pyktis už vairo / Shutterstock nuotr.

<...> Nepatogiausias daugeliui būna pyktis, ypač organizacijų kontekste, gatvėje, tarp žmonių. Mes nenorime pykti, bet kartu jaučiame susierzinimą. Tarkime, prisiminkite, kaip vairuojate. Lyg einame – viskas gerai, tik atsisėdame už vairo – staiga sukyla pyktis. Būtų galima tai patyrinėti, už pykčio visą laiką kažkas yra. Nėra taip, kad jis kilo, nes kitas žmogus vairuoja kažkaip ne taip. Ir mano viduje kažkas vyksta, kad aš staiga pradedu pykti.

Jeigu kyla emocija, tarkime, pyktis, jūs staiga pajaučiate didžiulį pyktį, ir jeigu tuo metu galite mąstyti, labai svarbu savęs paklausti: ko aš noriu? Ko man šiuo metu trūksta, kas su manimi vyksta, kad aš pykstu?

Dažniausiai, kai kreipiasi į specialistą, žmogus būna jau toks „prisirpęs“, jame būna tiek susikaupę emocijų, kad nori nenori tenka padaryti žingsnį, kurio daugelis nemėgsta, – tai atverti tą katilą ir pasižiūrėti, kas gi ten yra.

– Sakote, supykus būtų gerai pasvarstyti, kodėl aš pykstu, bet skamba labai nepraktiškai. Tuo metu, kai ta emocija sunki ir tave slegia, kur jau tavo tas protas būna pasidėjęs... Gal praėjus kuriam laikui verta grįžti prie blogos emocijos, kurią patyrei per dieną, pabandyti ją išnagrinėti ar geriau ją pamiršti?

– Jeigu tai pasikartoja, geriau patyrinėti, jeigu tai vieną kitą kartą – gerai. Apskritai jei dienos metu kyla susierzinimas ar pyktis, tai natūralu, mus tikrai gali suerzinti kiti žmonės, situacijos. Tai yra gerai.

Vaikas / Shutterstock nuotr.

Pasižiūrėkime į vaikus: vaikai – tikrai geras pavyzdys, kaip mes kasdien jaučiame emocijas. Štai jie verkia, štai jie mušasi, štai jie vėl apsikabinę bučiuojasi, yra geriausi draugai pasaulyje. Iš tikrųjų žmonės irgi taip jaučia emocijas kiekvieną dieną, jeigu leidžia sau jausti, jas išgyvena, bet jeigu neleidžia sau jausti, stengiasi jas užblokuoti, nejausti, ignoruoja, tada, be abejo, emocijų paletę turime daug mažesnę arba jos iš viso nėra. Bet daugelis jaučia tikrai daug tų jausmų, tik dažniausiai mes juos blokuojame.

– Paminėjote, kad vaikai leidžia sau išgyventi visas emocijas, neskirsto į priimtinas, nepriimtinas, bet iš šalies tos emocijos atrodo kaip amerikietiški kalneliai. Mes, suaugę žmonės, nenorime kasdien jais važinėtis, gal užtai ir stengiamės jas kažkur padėti, paslėpti, gal tai – sąmoningas pasirinkimas.

– Kas įdomu, kad dažniausiai žmonės tų nepatogių emocijų nenori jausti iš viso. Kai kreipiasi į specialistus, dažniausiai pirmos konsultacijos metu tenka išgirsti: noriu nejausti – man sunku, man blogai, negaliu miegoti, tad noriu nejausti, būti laimingas, jaustis gerai.

Dažniausiai, kai kreipiasi į specialistą, žmogus būna jau toks „prisirpęs“, jame būna tiek susikaupę emocijų, kad nori nenori tenka padaryti žingsnį, kurio daugelis nemėgsta, – tai atverti tą katilą ir pasižiūrėti, kas gi ten yra. Vėl būna toks keistas momentas, žmonės sako: atėjau, kad man palengvėtų, o man blogėja. Deja, kai ilgai laikome neigiamas emocijas ir atidarome tą katilą, žinoma, kad iš pradžių yra sunku, bet paskui jas peržiūrėjus jos pradeda mažėti ir gali palengvėti.

Psichologo kabinetas / Shutterstock nuotr.

– Dar apie tuos amerikietiškus kalnelius. Sako, gerai juos išgyventi, tuomet jauti visą gyvenimo skonį. Jūs tam pritariate, bet kitą psichoterapeutę girdėjau sakant: tarp psichoterapeutų turime vidinį juoką, kad sveikiausias žmogus tas, kuris nei per daug džiaugiasi, nei per daug liūdi, nei per daug kenčia ir pan. Sako: žmogus gal toks ir nenorėtų būti, bet jam būtų sveikiausia būti kažkur per vidurį. Kaip jūs galvojate?

– Aš visiškai sutinku su šita nuomone. Ji – apie gyvenimo balansą, kaip nešokti į kraštutinumus. Jeigu nuolat yra amerikietiški kalneliai, tai kvepia psichopatologija. Galiu savaitę dvi tris būti rami, staiga galiu labai supykti, o staiga gali ateiti didžiulis džiaugsmas, – tai labiau subalansuota. Turima omenyje, kad jeigu nuolat labai stipriai jaučiame emocijas arba visiškai jų nejaučiame, kažkas yra ne taip. Normalus subalansuotas gyvenimas – kai jaučiame įvairias emocijas ir jų neskatiname specialiai.

– Jūs sakėte, kad reikėtų aptarti gėdą. Žinome, kad tokia yra, bet tai vienas sunkiausiai identifikuojamų jausmų.

– Tai labai įdomi tema, ypač mūsų visuomenėje. Apie pyktį kalbame tikrai labai daug, tai paplitusi tema, o gėda – labai mažai pažįstamas jausmas. Man labai atvėrė akis Brene Brown knyga apie gėdą. Pradėjau stebėti save ir buvau šoko būsenos: pasirodo, gėdą mes kiekvienas jaučiame kasdien.

Karantinas Vilniuje. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Net jeigu kažkas kitas mūsų negėdina?

– Taip. Dažniausiai mes galvojame, kad tai savivertė. Labai dažnai žmonės ateina į terapiją, kalbamės ir kyla klausimas: mano žema savivertė, ne taip atrodau, ne taip kalbu, jaučiuosi nepakankamas (-a). Kas įdomu, kad būtent po šiuo jausmu dažniausiai būna gėdos jausmas.

Man iš pradžių buvo labai sunku tai suprasti, bet skaitydama knygą pradėjau save tyrinėti. Ką aš pastebėjau? Pavyzdžiui, atsikeliu ryte, pasižiūriu į veidrodį – toks neišsimiegoję, ištįsęs veidas ir man gėda, sekundę užfiksuoju gėdos jausmą. Einu valgyti – pasiimu ne obuolį, o kumpio gabalą. Ir man vėl gėda. Kai pradėjau stebėti, net nustebau – per vieną dieną galima šitiek kartų pajausti gėdos jausmą, bet mes jį labai dažnai maskuojame.

Gėda dažniausiai – socialinis jausmas, susijęs su kitais žmonėmis. Kaip atpažįstame gėdą? Tai gali būti nesmagumas, gali parausti, sušilti žandai, gali šiek tiek suspausti gerklę. Jausmus ir emocijas iš tikrųjų jaučiame skirtingai. Stebėkite mažyčius kūno signalus, kaip pajausti, ar tai gėda, ar ne. Tačiau yra vienas „bet“. Dėl ko dažnai nejaučiame emocijų ir jausmų? Dėl to, kad nejaučiame savo kūno. Tai vėl mūsų visuomenės bėda – gyvename galvoje. Yra galva, o kas žemiau kaklo – nežinome. Deja, emocijos atsiranda kūne. Jeigu nepažįstame savo kūno, nelabai pažįstame ir savo emocijų.

Visas pokalbis – rugsėjo 13 d. laidos „Čia ir dabar“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.