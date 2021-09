Dėl silpnumo brandžiame amžiuje kaltas ne amžius, tai gali lemti vartojami vaistai

Šlapimą varantys vaistai išvaro ne tik skysčius, bet ir mikroelementus, dėl kurių stygiaus galite jausti nuovargį. O gal dėl sutrikusio širdies ritmo vartojate amiodaroną, esate pripratę prie senos kartos priešalerginių vaistų? LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorius Alvydas Unikauskas sako, kad ir šie vaistai gali sudaryti sąlygas nuovargiui atsirasti.

Viduramžiais vidutinė žmonių gyvenimo trukmė buvo apie 30 metų, dar anksčiau – dar trumpesnė. Dabar žmogus vidutiniškai gyvena apie 76 metus, o šis amžius vis ilgėja. Vyresnio amžiaus žmonių daugėja, tad ir būdami vyresnio amžiaus praleidžiame vis daugiau laiko.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius A. Unikauskas kreipiasi būtent į brandaus amžiaus žmones: ar būna taip, kad jaučiate didelį silpnumą? Atrodo, kad visai nėra jėgų. Tai net nebūtinai turi tęstis nuolat, bet gali užeiti periodais. Dėl kilusios silpnumo būsenos priežasčių gali būti daug, tačiau viena jų yra vaistai. Nepakeliamą nuovargį gali sukelti būtent kai kurie jūsų vartojami vaistai.

Su skysčiais kartu iškeliauja ir mikroelementai, pavyzdžiui, kalis, o be jo mes kaip lėlės be raumenų. Dar vienas svarbus mikroelementas, kuris išeina su skysčiais, tai natris. A. Unikauskas

Diuretikai išvaro ne tik skysčius, bet ir mikroelementus

Dvi pagrindinės priežastis, dėl ko skiriami diuretikai, tai padidėjęs kraujo spaudimas ir širdies nepakankamumas. Kokių problemų gali sukelti šlapimą varantys vaistai?

„Jie išvaro iš organizmo skysčius, tačiau su skysčiais kartu iškeliauja ir mikroelementai, pavyzdžiui, kalis, o be jo mes kaip lėlės be raumenų. Dar vienas svarbus mikroelementas, kuris išeina su skysčiais, tai natris“, – pasakoja daktaras.

Žmonės neretai galvoja, kad silpnumas brandžiame amžiuje – įprastas reiškinys, tačiau silpnumo priežastis yra ne amžius, teigia A. Unikauskas. Tad jeigu jūsų vaistinėlėje yra šlapimą varančių vaistų, o jūs jaučiate silpnumą, pasidarykite tyrimus, kiek jūsų kraujyje yra kalio ir natrio. Juk tai galima atstatyti.

Druska / Shutterstock nuotr.

„Galime valgyti maistą, kuris turi daug kalio. Tai būtų pupelės, žirniai, riešutai, špinatai, kopūstai, apskritai daržovės. Natrio, kaip suprantame, gausime valgydami druską. Noriu pažymėti: dabar visi yra prigąsdinti, kad druskos vartoti negalima, yra žmonių, kurie beveik jos nevartoja, bet tai neteisinga. Druskos turi būti nei per mažai, nei per daug“, – atkreipia dėmesį laidos vedėjas.

Silpnumą gali sukelti širdies ritmą reguliuojantis amiodaronas

Amiodaronas – nuostabus vaistas, skirtas tiems, kuriems sutrikęs širdies ritmas, sako A. Unikauskas. Žinoma, jis skiriamas ne kiekvienam, turinčiam ritmo sutrikimą. Be to, šis vaistas jokiu būdu negali būti vartojamas nepaskyrus gydytojui. Visa laimė, kad jūs jo ir nenusipirksite be recepto, bet tiems pacientams, kuriems šio vaisto reikia, jis dažniausiai veikia nuostabiai, tikina medikas.

Skydliaukė / Shutterstock nuotr.

„Kodėl aš miniu šį vaistą? Šito vaisto struktūra panaši į skydliaukės hormono tiroksino. Jame yra apie 40 proc. jodo, vadinasi, jį vartojant paprastai optimali jodo dozė viršijama daugybę kartų. Jeigu geriamas šis vaistas, atitinkamai galima viršyti jodo dozę. Svarbiausia tai, kad vartojant šį vaistą skydliaukės funkcija gali tiek susilpnėti, tiek sustiprėti, skydliaukė gali sulėtėti, gali pagreitėti, tai priklauso nuo jodo kiekio suvartojamame maiste.

Priežastys, kodėl geriantys šį vaistą jaučia silpnumą, yra dvi. Viena priežastis – minėtas jodas ir susilpnėjusi funkcija skydliaukės, kuri, kas įdomu, po to dažniausiai ir neatsistato, lieka sumažėjusi. Tą reikia turėti galvoje. Skydliaukė dirba tam tikru tempu, palaiko mumyse medžiagų apykaitą, energijos kaitą, o ji gali pradėti dirbti lėčiau. Tad viena iš priežasčių gali būti sulėtėjusi skydliaukė, nors kitiems ji gali ir pagreitėti“, – pasakoja A. Unikauskas.

Šiuolaikiniai priešalerginiai vaistai yra tobulesni, daugelis iš jų jau nebeturi šalutinio slopinamojo, migdomojo poveikio. Bet vis dar vaistinėse parduodami senos kartos priešalerginiai vaistai, kuriuos galbūt ir vartojate.

Kardiograma / Shutterstock nuotr.

Antra priežastis, dėl ko vartojant amiodaroną gali atsirasti silpnumas, – per daug sulėtėjęs pulsas. Šis medikamentas retina pulsą, pacientui to ir reikia, bet kartais pulsas gali sulėtėti per daug.

„Jeigu geriate šiuos vaistus ir jaučiate silpnumą, skubėkite pas daktarą. Reikia atlikti kardiogramą ir biocheminį tyrimą, skydliaukės hormonų kraujyje patikrą, bet nutraukti vartoti vaistų jokiu būdu nereikia“, – perspėja laidos vedėjas.

Jėgas gali atimti senos kartos antialerginiai vaistai

Šiuolaikiniai priešalerginiai, dažnai vadinami antihistamininiais, vaistai yra tobulesni, daugelis iš jų jau nebeturi šalutinio slopinamojo, migdomojo poveikio. Bet vis dar vaistinėse parduodami senos kartos priešalerginiai vaistai, kuriuos galbūt ir vartojate. Tai vadinamieji pirmos kartos antihistamininiai vaistai, kuriems priklauso ir tavegilis.

Vaistai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai nereiškia, kad tai blogas vaistas, bet jis turi tokį šalutinį poveikį. Kas įdomu, kad tavegilio yra ir vaistuose nuo peršalimo. Jeigu žmogui atrodo, kad tik pajutus kokius peršalimo simptomus būtinai reikia juos gerti, – aišku, juose jo dozė nedidelė, bet šalia visko prisidės. Jeigu jūs nuolat jaučiate silpnumą ir geriate šį vaistą, pagalvokite – tai gali būti to priežastis. Todėl svarbu nevartoti šių preparatų be gydytojo nurodymų“, – aiškina medikas.

Jei jaučiate silpnumą vartodami kuriuos nors gydytojo paskirtus vaistus, tai nereiškia, kad reikia jų atsisakyti, bet visada galite apsilankyti pas daktarą dar kartą ir su juo pasitarti dėl jaučiamo šalutinio poveikio. Galbūt teks atlikti papildomą tyrimą, kad būtų galima suprasti, ar tikrai vartojant vaistą atsirado papildomų problemų, bet tai – išsprendžiama, ramina A. Unikauskas.

Plačiau – rugpjūčio 28 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.