Kuo pakeisti druską ir vis tiek jausti sūrumą bei 3 patiekalų be gramo druskos receptai

Nevartoti druskos visai negalima, tačiau lietuviai suvartoja dvigubai daugiau druskos, nei reikėtų, atkreipia dėmesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Ką daryti, jei nenumaldomai norisi sūrių patiekalų? LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ virtuvės šefas papasakojo, kas patiekaluose sukuria sūrumo skonį be druskos.

Daktaras teigia – lietuviai suvartoja dvigubai daugiau druskos, nei reikėtų. Druska, pažymi jis, naudinga, bet jos padauginti tikrai nėra sveika. Kokie druskos pakaitalai? A. Unikauskas tikina, kad valgyti galima ir sūriai, ir sveikai.

Druskos per dieną – ne mažiau kaip 4 g ir ne daugiau kaip 6 g

Per dieną druskos reikėtų suvartoti nei per daug, nei per mažai – apie 5 gramus. Tai – maždaug vienas arbatinis šaukštelis. Tačiau atminkite, kad tai – visas per dieną galimos suvartoti druskos kiekis, o ne tik tos, kurią patys beriate į patiekalus. Tai reiškia, kad į šį kiekį įeina visa druska, jau esanti įvairiuose gaminiuose, pavyzdžiui, kumpyje.

„Jeigu negalite atsispirti pagundai patiekalus gardinti druska, išbandykite keletą patiekalų, kuriuose sūrumo tikrai nepritrūks, bet druskos juose – nė gramo“, – tvirtina gydytojas.

Virtuvės šefas Justinas Kapkovičius gamindamas stengiasi naudoti kuo mažiau druskos. Sako, leidžia svečiui pasirinkti, kiek jis jos nori pats.

Laidoje jis patarė, kuo galima pakeisti druską ir gardinti patiekalus be jos. Vienas iš būdų – rūgštis.

„Gyvename laikais, kai atsiranda vis daugiau žmonių, kurie bando tam tikrus dalykus pakeisti kitais. Šefai irgi stengiasi išmokti tuos dalykus. Jeigu įdėsi į patiekalą kokios nors rūgšties, ji gali išlyginti druskos balansą“, – pasakoja virtuvės šefas.

Kitas būdas – prieskoniai. Yra gausybė prieskonių, kurie suteikia skonio, galinčio atsverti druską. Vienas iš tokių prieskonių, anot J. Kapkovičiaus, – pipirmėtė. Tai paprastas augalas, sumaišytas su lašeliu alyvuogių aliejaus burnoje sukeliantis tam tikrą sūrumo skonį, aiškina jis.

„Dar vienas iš būdų – naudoti saldžiąsias paprikas arba rūkytą papriką. Tai irgi turi sūrumo skonį, nors ten nėra nei gramo druskos“, – kalba pašnekovas.

Citrina / Pexels nuotr.

Lapinio kopūsto traškučiai

Reikės:

200 g lapinio kopūsto (kale)

150 g anakardžių (ar kitų mėgstamų riešutų)

1 citrina

50 g razinų

1 česnako skiltelė

5 g rūkytos paprikos miltelių

Kale kopūstas – vitaminų A ir C bomba. Pirmiausia kopūstą reikėtų kelias minutes pavirti. Visus likusius produktus sudėkite į indą, įpilkite apie 80 ml vandens ir sutrinkite iki vientisos masės. Gautą masę sumaišykite su lapais, juos įdėkite trumpam į orkaitę (apie 50 laipsnių) arba į vaisių ir daržovių džiovyklę kelioms valandoms. Tokie traškučiai, sako virtuvės šefas, sudėti į indelį, gali būti laikomi net keletą savaičių.

Lapiniai kopūstai (kale) / Shutterstock nuotr.

Pomidorai su aviečių padažu ir sūrio traškučiu

Reikės:

įvairių rūšių pomidorų

250 g vandens

60 g medaus

50 ml obuolių acto

0,5 citrinos

100 g aviečių (galima šaldytų)

100 g kietojo sūrio

sviesto

Kajeno pipirų

Citriną nuplaukite ir supjaustykite griežinėliais. Vandenį, medų ir citrinos griežinėlius virkite 10 minučių. Išspauskite citrinos sultis ir išimkite iš sirupo. Supilkite obuolių actą, sudėkite avietes, palikite atšalti, o atšalus viską sutrinkite rankiniu trintuvu. Sutarkuokite kietąjį sūrį, sumaišykite su šaltu sviestu, ištepkite visa tai ant skardos ir pakepkite orkaitėje. Supjaustytus pomidorus apliekite aviečių padažu, patiekite su sūrio traškučiu.

Prieskoniai / Shutterstock nuotr.

Tunas su marinuotomis pupelėmis ir pipirmėtėmis

100 g tuno (galima keisti į lašišą)

40 g avokado

20 g raudonojo svogūno

5 ml citrinos sulčių

10 ml alyvuogių aliejaus

pipirmėčių

pipirų

daržinių builių

200 g pupelių

40 ml obuolių acto

1 skiltelės smulkinto česnako

30 ml sezamų aliejaus

5 g medaus

Apvirkite pupeles vandenyje, kol suminkštės. Obuolių actą, smulkintą česnaką, sezamų aliejų ir medų sudėkite į prikaistuvį ir pavirkite. Į masę sudėkite pupeles ir palikite pasimarinuoti kelias valandas. Tuną apkepkite. Patiekalo ingredientus dėkite į lėkštę, o avokadą paskaninkite citrinos sultimis ir alyvuogių aliejumi, sumaišytu su pipirmėtėmis.

Plačiau – 2020 m. rugsėjo 2 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.