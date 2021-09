Kaip auginant vaikus suderinti du iš pirmo žvilgsnio priešingus principus: laisvę rinktis ir ribų nustatymą

Visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų laimingi, o suaugusiems jiems sektųsi, kad gimtųjų namų šiluma vaikams suteiktų sparnus ir visuomet lydėtų, kad širdyje jie jaustų tėviškę. Nors daugelis tėvų aiškiai žino, ko siekia, kelias iki tikslo neretai pasirodo esantis nežinomas, vingiuotas, kartais sėte nusėtas akmenimis, rašoma leidyklos „Briedis“ pranešime žiniasklaidai.

Tėvai tikisi, kad vaikas užaugs savarankišku ir emociškai stabiliu žmogumi. Tai pavyksta, jei pasiseka išugdyti gerą savivertės jausmą bei pusiausvyrą tarp priklausymo ir autonomijos.

Kartais auklėjant vaikus sunku laikytis nustatytų ribų ar suteikti jiems reikalingą laisvę, nes kiekvienas iš vaikystės atsinešame savo „auklėjimo įdagą“. Tai gali gerokai susilpninti ryšį su vaiku ir kenkti santykiams.

Psichologės ir psichoterapeutės Stefanie Stahl bei Julia Tomuschat žingsnis po žingsnio parodo, kaip atpažinti įsisenėjusias nuostatas ir ankstyvuosius patyrimus bei kaip juos sėkmingai keisti. Kiekvienas galime išmokti skirti reikiamos lizdo šilumos savo vaikui, o atėjus metui – paleisti jį skristi.

Stefanie Stahl pateikia konkrečių praktinių patarimų, kaip dirbti su savimi. Jos šūkis: „Kai pavyksta atpažinti savo neteisingus įsitikinimus, kenkiančius mūsų pačių santykiams, galime juos keisti ir taip nutiesti kelią į taikesnį šeimos gyvenimą.“ O ypač darnesnius santykius su savo vaikais.

Drauge su bendraautore Julia Tomuschat psichologė pateikia daug įžvalgų, kaip puoselėti autentiškus, laimingus ir nevarginančius santykius su vaiku. Auklėjant vaikus pirmiausia svarbu ne imtis dar kokių nors veiksmų, o būti sąmoningesniems. Vaikams tai – didžiausia dovana: laisvi nuo tėvų įsivaizduojamų projekcijų, baimių, reikalavimų ir kontrolės jie gali augti savimi pasitikinčiais žmonėmis.

Ši knyga – tai kvietimas trumpam pamiršti tėvo ar mamos vaidmenį, atsipalaiduoti ir gal­būt prie puodelio kavos pamąstyti apie vienus svar­biausių santykių gyvenime – santykius su vaikais. Tie san­tykiai ir jums tikriausiai yra didžiausia laimė bei didžiau­sias rūpestis, o kartais – ne­paprastas iššūkis. Jūsų ran­kose – knyga apie geresnius santykius šeimoje, o ne apie auklėjimą.

Neapkrausime jūsų tipiškais patarimais, kaip teisingai auklėti vaiką. Esame įsitikinę, kad mamos ir tėčiai šiais laikais dėl savo vaikų tikrai stengiasi. Nėra reikalo dar labiau jų spausti, nuolat aiškinant apie au­klėjimą – nei vaikams, nei tėvams nuo to nebus geriau, tik ims dar labiau graužti są­žinė. Tobulų tėvų nebūna, kaip ir tobulų vaikų.

Auklėti neauklėjant pirmiausia reiš­kia refleksiją apie savo san­tykį su vaiku ir savimi. Tai lengviau, nei atrodo, ne­paprastai įdomu ir net visai smagu. Galime pažadėti, kad šioje knygoje tikrai daug atrasite, o mes nemoralizuosime ir negrūmosime pirštu. Juk kuriant geresnius santykius šei­moje svarbiausia NE VEIKTI kuo daugiau, o BŪTI SĄ­MONINGESNIEMS. Tik taip geriau atpažinsime, ko iš tikrųjų reikia mūsų vaikams, ir net nebus sunku būtent tai jiems suteikti.

Knygos ištrauka:

SPARNAI – SUTEIKTI IR SKATINTI AUTONOMIJĄ

Jau žinai, ko reikia jaukiam šeimos lizdui ir kaip su­kurti su vaiku saugiai prieraišų santykį. Ne mažiau svarbu leisti vaikui atskleisti savo unikalumą. Kiekvienas atsinešame įgimtą autonomijos poreikį. Tai antras dide­lis mūsų troškimas: norime užkariauti pasaulį ir parodyti, kas esame, norime išskleisti sparnus ir skristi.

Vaiko siekis būti autonomiškam ypač aiškiai atsisklei­džia priešgyniavimo fazėje, bet poreikį savarankiškai tyri­nėti pasaulį galime pastebėti gerokai anksčiau. Jau nau­jagimiai turi įgimtą tyrinė­jimo instinktą. Vėliausiai še­šių mėnesių kūdikis mėgina atsiskirti: ima atitolti nuo savo pagrindinio globėjo, ty­rinėja aplinką ropomis arba stengiasi viską daryti pats.

Daugelis paauglių ima rimtai kovoti dėl savo autono­mijos. Pavyzdžiui, užsidega būtinai gauti mopedo vairuo­tojo pažymėjimą, kad galėtų nuvykti iš taško A į tašką B. Tam jie net eina uždarbiauti arba kartais gali tiesiog gar­siai pareikalauti tėvų prisidėti. Būti autonomiškam reiš­kia būti smalsiam, tyrinėti, savarankiškai priimti sprendi­mus, susidoroti su sunkumais, imtis iniciatyvos ir pajusti savo veiksmų pasekmes. Tikriausiai pagalvosi: „O, kaip tik to ir linkėčiau savo dukrai arba sūnui!“ Kita vertus, gali ir suabejoti: „Kaip visa tai suderinti, kad vaikas nesu­sidurtų su per dideliais pavojais?“

Autonomijos formavimosi procesą galima palyginti su mokymusi vaikščioti. Nuolat treniruodamasis vaikas iš­moksta vis toliau nueiti savarankiškai, bet kad išsiugdytų tvirti autonomijai reikalingi gebėjimai, vaikas turi pasi­tikėti, kad jam artimi žmonės visada bus šalia, nesvarbu, kiek jis nutoltų. Vaikui būtinas nuoširdus tėvų palaikymas: jie turi leisti laisvai rinktis ir spręsti, bet ir nustatyti ribas.

LAISVĖS IR RIBOS

Esame tikros, kad išugdyti vaiko savarankiškumą arba, kitaip tariant, išauginti sparnus galima tik derinant du iš pirmo žvilgsnio priešingus principus: leisti laisvai rinktis ir spręsti bei nustatyti ribas. Kodėl svarbu suderinti šiuos principus? Panagrinėjus išsamiau galima suprasti, kad jokia laisvė neįmanoma be ribų. Penkiametei galima duoti žir­kles, bet tik tuomet, jei ji nepuls karpyti savo drabužių.Tė­vai išleidžia keturiolikmetį sūnų į mokyklos diskoteką, bet tik sutarę, kad 22 valandą jis grįš namo.

Daugelis mamų ir tėčių reikalauja, kad eidamas judria gatve mažametis duotų ranką. Tokios ribos arba taisyklės suteikia vaikui saugumo. Atėję į parką arba žaidimų aikštelę tėvai paleidžia vaiką, jis gali eiti, kur tik nori. Saugiose ribose vaikas jau turi laisvę rinktis ir gali kaupti patirtį. Išlikdami tvirti tėvai leidžia laisvai skleistis vaiko saviraiškai, neperžengiant ribų. Tos ribos, iki kurių jis gali išmėginti savo jėgas, yra kaip aplink žaidimų aikštelę aptverta tvora, sauganti vaiką, kad jis ne­apsižiūrėjęs neišbėgtų į gatvę. Šiapus tvoros jis gali daryti ką panorėjęs.

Svarbu, kad laisvės ir ribos atitiktų vaiko amžių, gebė­jimus ir poreikius. Jei suteikiama per mažai laisvės, vaikas neišsiugdo savarankiškumo. Kad geriau suprastum, dar sykį prisiminkime Aną ir Joną, kurie savo trimetį Eriką maitin­davo košytėmis. Dėl psichosomatinio rijimo sutrikimo Eri­kui nepavyko tapti savarankiškam, bent jau šioje srityje.

Jei tėvai nėra nuoseklūs, reikalaudami laikytis ribų, arba kaip tik leidžia vaikui viską ir kartoja: „Daryk, ką nori“, tai jį gali labai sutrik­dyti. Vaikas gali pradėti tarsi reikalauti ribų, pavyzdžiui, imti keiktis. Dažnai net pra­dinukai iš mokyklos parsineša keiksmažodžių, nugirdę per pertraukas kieme. Vaikas gali leptelėti: „Šiknius!“ ir atidžiai stebėti, kaip mama su tėčiu reaguos. Jei tėvai laiku nesusi­griebs ir kategoriškai nepasakys: „Gana – mūsų namuose taip nekalbama, nenorime klausytis panašių dalykų!“, vė­liau gali sulaukti dar riebesnių posakių.

Trimetė Sara puikiai žino, kad ant sienų flomasteriais paišyti negalima, bet ji vis tiek tai daro. Prieš tai ji dar žvilgteli į tėtį, ar šis tikrai mato, o raudonas flomasteris jau rankoje. Ko ji siekia? Sara tikrina, ar gali pasikliauti tėvų nustatytomis ribomis.Viena vertus, ji norėtų, kad tėtis ją sustabdytų, bet, kita vertus, taip išmėgina savo autonomijos galimybes.Jai įdomu, kas bus.Mergaitė yra kaip tik priešgyniavimo fazėje.

PRIEŠGYNIAUJANTYS VAIKAI GINA SAVO AUTONOMIJĄ

Priešgyniavimo fazė paprastai trunka nuo dvejų iki šešerių metų. Ekspertai rekomenduoja šio tarpsnio neva­dinti priešgyniavimo amžiumi, siūlo kalbėti apie „noriu viską daryti pats“ amžių, nes žodis „priešgyniauti“ iš esmės gali klaidinti. Kai kažkieno elgesį pavadiname priešgynia­vimu, siunčiame pasąmoninę žinią, kad tas priešgyniaujan­tysis savo veiksmus yra nukreipęs prieš ką nors. Tai neat­spindi tikrosios užsiožiavusio vaiko įniršio ar sumišimo priežasties – dažniausiai jis pyksta dėl to, ko negali daryti.

Jie nori išbandyti savo jėgas, todėl gali imti šaukti, net drebėdami iš įsiūčio, jei mama uždraus savarankiškai imtis savo sumanymų.Viena mama mums pasakojo: „Niekada nepamiršiu, kaip mano trimetis sūnus iš pykčio parkrito į balą! Buvo lapkričio pabaiga, vakaras, mes vaikščiojom pės­čiųjų zonoje, visur jau kabėjo kalėdinės lemputės... Kad greičiau grįžtume namo, norėjau pasodinti jį į vežimėlį. Tai ir buvo tikroji jo pykčio priepuolio priežastis. Netru­kus aplink mus prisirinko žmonių, jie draugiškai bandė raminti sūnų, o man noriai dalijo tokius vaikų auklėjimo perlus kaip „Taigi duokit tam vaikui, ko jis nori!“ Mane išpylė šaltas prakaitas!“

Negalima ignoruoti dvimečių, tri­mečių ir keturmečių vaikų pykčio priepuolių.Taip vaikas išreiškia susikaupusias emocijas: rėkia, verkia, mosikuoja rankomis, kandžiojasi ir spardosi. Kartais mažieji taip blaš­kosi, kad suaugusieji turi juos saugoti, jog šie nesusižeistų patys ir nesužeistų aplinkinių. Įsiutę ir apimti pykčio, jie nebemato pagelbėti skubančios mamos ir tėčio.

Stiprios emocijos užblokuoja ir suaugusiųjų, ir mažųjų mąstymą. Pykčio akimirką vaiko neveiks jokie auklėjimo metodai.Kam nepasitaikė! Išgyvenant emocijas net mums, suau­gusiesiems, retai kada padeda „blaivus protas“.

Situacijos valdymo imasi limbinė sistema, o mūsų racionalieji sme­genų klodai nustumiami į antrą planą. Dažniausiai padėti galima nebent mėginant nukreipti dėmesį arba reikia tiesiog palaukti, kol atslūgs stipriausias pyktis.Tik kiek aprimę gebame ieškoti išeities, todėl ir rei­kėtų stengtis tiesiog išlikti kuo ramesniems ir laukti. Tiesa, kartais tai irgi nelengva.

PRISITAIKANTIEMS TĖVAMS: NEBIJOKITE OŽIUKŲ!

Kantrybė gali neatlaikyti, kai mažas žmogeliukas priešais tave draskosi iš pykčio ir niekaip nesileidžia nu­raminamas. Ypač sunku pri­sitaikantiems tėvams, ku­rie iki šiol jautė glaudų ryšį su vaiku. Juos gali apimti beviltiškumas arba atrodyti, kad sūnus ar dukra juos atstumia.Per pykčio priepuolius iš tikrųjų tarsi kiek atitolstame. Dabar ryšys su vaiku pa­tiria pirmuosius išbandymus, mielasis mažylis ima ginti savo autonomiją, prireikus šaukia iš visų jėgų: „Bet aš noriu!“ Prisitaikančius ir prie vaiko prisirišusius tėvus tai glumina, nes čia jie kaip tik susiduria su tuo, ko jiems patiems trūksta: gebėjimu siekti savo tikslų. Vaikas pa­junta, kad nenuolankiai elgdamasis jis gąsdina mamą ir tėtį. Priklausomai nuo temperamento, jis gali dar labiau įsiaudrinti, bet šiaip jau jam reikia tik vieno: kad tėvai išt­vertų jo emocijas.

Vaikas visais įmanomais būdais bando tėvams paro­dyti: „Nenoriu to paties, ko tu!“ Taip jis siunčia svarbią žinutę apie kintančius santykius su tėvais: „Štai mūsų laukia naujas raidos etapas – nebegalėsime gyventi taip artimai susiję, nes nebesu kūdikis.“

Tikriausiai kiekvienas esame matę scenų prekybos centruose, kai koks nors vaikas įniršęs krinta ant grindų, nes mama atsisakė nupirkti šokoladuką.Jei tuo metu mama pakeis savo „Ne“, vaikui tai bus tikras apdovano­jimas.Jis išmoks, kad gali gauti ko nori, reikia tik kristi ant grindų ir kaip reikiant parėkti.Labai tikėtina, kad panašiai elgsis ir ateityje.

Pa­sitaiko tėvų, kurių visas šei­mos gyvenimas sukasi vien aplink ožiukus, kurių jie taip bijo. Jų šūkis – „Kad tik iki to neprieitume“, todėl jie linkę pildyti bet kokį vaiko norą.Tikriausiai akivaizdu, kad negalima paklusti vi­siems vaiko norams – kartais tai net pavojinga.Nors visi tėvai suvokia, kad kai kurių taisyklių reikia ir būtina lai­kytis, kai kurie prie vaiko labai prisirišę tėvai arba mamos jam leidžia per daug – vien iš baimės prarasti jo meilę.

Pavyzdžiui, jau išsivalius dantis, vaikui prieš miegą lei­džiama valgyti saldumynus.Tėvai jokiu būdu nėra įsi­tikinę, kad saldumynus vakare valgyti sveika, jie tiesiog nori išvengti vaiko pykčio priepuolio.Iš dalies tai galima suprasti: maloniau, kai šeimoje galima sutarti gražiai, be dramų, tikrai smagiau, kai su vaikais nereikia kivirčytis.Kita vertus, kaip tik dėl šios priežasties tėvams gali būti sunku nustatyti ribas.Kaip tik tokie tėvai sunkiai ištveria vaiko nusivylimą ar pyktį.

Galime patikinti, kad vaikai geba puikiai laikytis tėvų nustatytų ribų, net jei prieš jas ir smarkiai protestavo.Tiesą pasakius, ilgainiui ribos vaikui duoda daug daugiau naudos nei auklėjimas be ribų.

Vis dėlto kai kuriems tėvams nustatyti ribas ypač sunku.Nors jie protu suvokia, kad vaikas yra savaran­kiška asmenybė, patys yra per silpnai nuo jo atsiskyrę. Kol vaikai visai maži, tokia simbiozė naudinga, o pirmai­siais gyvenimo metais kūdikiui itin svarbu priklausyti. Tačiau vėliausiai prasidėjus priešgyniavimo fazei vaikui ima trūkti ribų. Priešingu atveju galbūt nepakankamai pasitikime vaiku, todėl linkstame jį stipriau kontroliuoti ir pergloboti. Jei panašiai yra ir tau, turėtum išmokti at­siskirti nuo savo dukros ar sūnaus, nes jie turi teisę į savo unikalią būtį.

Tik laikydami savo vaiką kitu žmogumi, kitokiu nei mes, galime geriau suvokti ir atsakingiau vykdyti tėvys­tės ar motinystės misiją bei išugdyti jo savarankiškumą.

Jei sunku atsiriboti nuo vaiko ar apskritai kitų žmo­nių, pirmiausia tai gali reikšti, kad per daug įsijauti į kitų jausmus.Šia prasme prisitaikantys tėvai dažnai yra per­nelyg empatiški.Jie per jautriai priima negatyvias savo vaiko emocijas – liūdesį, pyktį ar neviltį išgyvena kaip savo jausmus.Dar daugiau – paprastai jie dar ir jaučiasi nepaprastai atsakingi už tuos jausmus. Be kita ko, jie ir vaikams skuba kuo greičiau pagelbėti arba raminti. Dėl to kai kurių dalykų tėvai vaikams neleidžia patirti, per greitai siūlo sprendimus ar stengiasi palengvinti jų dalią.Taip vaikai neišmoksta toleruoti nusivylimų. Be to, ne­patiria, kad problemas gali įveikti patys, tad nepasiekia pakankamos autonomijos.

Pateiksime pavyzdį. 21-erių Luką mama vis dar užre­gistruoja pas visus gydytojus. Kai jis draugiškai šypsoda­masis jos paprašo, ji negali pasakyti „Ne“. Sūnus jokiais būdais neprisipažintų, bet pasąmonėje jaučia palengvė­jimą, kad mama kaskart taip uoliai imasi šios užduoties. Jeigu atvirai, jis net nežino, kaip tai padaryti, ir jaučiasi neužtikrintai.

Savimi nepasitikintis, sutrikęs ir apleistas dažnai jau­čiasi ir prisitaikančių tėvų šešėlinis vaikas. Šiuos jaus­mus tėvams lengvai gali sukelti ir jų vaikai.Kartais sunku atskirti, kas kokius jausmus iš tikrųjų jaučia.

Tokiais atvejais paprastai viskas sumišę: senos mamos ar tėčio vaikystės žaizdos ir tikrieji jų atžalų jausmai.Tė­vai atsiduria vaiko lygmenyje, o bandydami kuo greičiau nuraminti (realų) vaiką, jie iš tikrųjų raminasi patys – guodžia savo šešėlinį vaiką. Tai pasąmonės procesai, todėl išties galingi. Jie būdingi ir Karlos mamai Miriam, kuri išmoko užgniaužti bet kokius slogius jausmus ir galiau­siai nebežinojo, kaip elgtis su pravirkusia Karla. Pirma, ji niekaip nesuprato, kodėl dukra nesiliauja verkti. Antra, ji išbandė viską, kad tik mergaitė aprimtų: mėgindavo pra­blaškyti, duodavo saldumynų, grasindavo, paimdavo ant rankų, apibardavo, palikdavo vieną. Kartais verkiančiai Karlai ji net pliaukštelėdavo per užpakalį.

Tiesą pasakius, reikėtų nusibrėžti aiškią ribą tarp vaiko ir savo jausmų. Vis dėlto tai padaryti galima tik atpažinus savo šešėlinį vaiką ir iš vidinio suaugusiojo perspektyvos prisiėmus už jį atsakomybę.Taip galima iš­laikyti sveiką atstumą tarp savosios ir vaiko realybės, taip pat jau iš suaugusiojo perspektyvos prisiimti at­sakomybę ir už savo (realų) vaiką.Karla kreipėsi psicho­terapeuto pagalbos.Vis dėlto dažnai palengvėja jau vien įsisąmoninus, kad aš ir vaikas esame atskiros, savarankiškos esybės, taip pat padeda ir paguosti savo šešėlinį vaiką.Kitas refleksijos pratimas pa­dės emociškai atsiskirti nuo savo vaiko jausmų pasaulio.