Orlaivius valdantis 13-metis Joris iš Kauno neabejoja: užaugęs būsiu keleivinio lėktuvo pilotas

Laikinojoje sostinėje gyvenantis 13-metis Joris Stankaitis potraukį aviacijai pajuto, kai jam tebuvo...treji metai! Šiandien jis LRT RADIJUI drąsiai sako – užaugęs bus keleivinių lėktuvų pilotas. Paauglys jau ir dabar ne kartą yra pilotavęs tikrą lėktuvą. „Tokių vaikų, kurie taip tikslingai, kaip Joris, siektų tikslo, nėra daug. Aš žinau du“, – šypsosi Jorio mokytojas instruktorius Gregorijus Orlovas.

Jorio mama Vytautė Stankaitienė sako nežinanti, iš kur jos vaiką šitaip traukia aviacija. „Kai vykstame atostogų, Joris sprendžia, kokiomis avialinijomis skrisime. Jis būna išanalizavęs orlaivį, visuomet pasirenka tokią vietą, kad matytų lėktuvo sparną. Taip jis stebi, kaip dirba pilotai“, – pasakoja jaunojo piloto mama Vytautė.

O pats Joris priduria, kad labai dažnai užsuka net į keleivinio lėktuvo pilotų kabiną. „Tiesiog paprašau, ar galėčiau įeiti ten ir pažiūrėti. Patys pilotai ir stiuardesės pamato, kad man labai įdomu, ir net pakviečia nueiti į pilotų kabiną, pasikalbėti su jais“, – tikina J. Stankaitis. O jau pilotų kabinoje aviacijos aistruolis nesibodi padiskutuoti jam rūpimais klausimais su pačiais lėktuvo pilotais.

Joris Stankaitis / Asmeninio arch. nuotr.

Diskutuoti su pilotais iš įvairių pasaulio kraštų Joriui jokių kliūčių neiškyla – 13-mečio anglų kalba, anot jo, yra gera. „Su pilotais bendraujame angliškai, dažniausiai pilotai būna užsieniečiai, – dėsto pašnekovas. – Visiškai jokios problemos susikalbėti nėra, nes gerai kalbu angliškai.“

Aviacijos aistruolio mama pasakoja, kad sūnus keliaujant lėktuvu pats pasirenka sėdėjimo vietas. Ir ne vien dėl to, kad matytų gražius vaizdus pro langą. Jis tiesiog kontroliuoja ir stebi visus sparnų judesius, juokiasi ji.

„Jis tuos lėktuvų planus yra išstudijavęs. Skirtingų modelių, o ir to paties, lėktuvai turi skirtingą sėdynių išdėstymą. Tai jis visada pasirenka tokią vietą, kad būtų prie lango, virš sparno ir matytų to sparno judesius: kada išsiskleidžia ir susiskleidžia ir t.t. Kuomet kiti vaikai skrydžio metu užmiega, tai čia gyvenime nėra taip buvę – net per ilgą skrydį sūnus viską stebi ir kontroliuoja visus sparnų judesius“, – tvirtina V. Stankaitienė.

Joris su mama prie savo trofėjų / Asmeninio arch. nuotr.

Tarp lietuvių ypač populiaru plojimais pasveikinti pilotą, kuomet ką tik žemę paliečia lėktuvo ratai. Joris tokiai tradicijai nepritaria, niekada neploja ir čia pat paaiškina kodėl. „Nemanau, kad reiktų ploti. Esu klausęs tikrų pilotų, ar jiems patinka tie plojimai, tai gavau atsakymą, kad tikrai ne. Jie sako, kad taip ir turi nusileisti ir nenori gauti tų plojimų už tai, kad dirba savo darbą, – tikina jaunasis aviacijos ekspertas. – Aš pats neploju. Šeima taip pat neploja.“

Jorio mama pasakoja, kad sūnus aviacija aktyviai domisi ir internetinėje erdvėje. Jis yra visuose socialiniuose tinkluose, įvairiose programose užsiregistravęs, jei tai tik susiję su aviacija, sako ji.

„Tas jo sėdėjimas prie kompiuterio iš vienos pusės, kaip ir visus tėvus, neramina, tačiau iš kitos pusės, kalbėjau su aviacijos mokyklos instruktoriais, tai jie patikino, kad tai visiškai normalu ir sūnus naudoja tuos simuliatorius, sėdėdamas prie kompiuterio namuose, kaip ir normaliai lėktuvų pilotai yra ruošiami.

Joris Stankaitis / LRT nuotr.

Tai tos programos ir tie simuliatoriai, kuriuos aš vadinu žaidimais, pasak instruktorių tikrai nėra žaidimai, o grynas realus mokymasis, – pasakoja nuraminimą iš instruktorių gavusi V. Stankaitienė. – Anot jų, jei tai yra augantis pilotas, tai jis tikrai turi tai mokintis ir tas valandas praleisti prie kompiuterio.“

Joris įsiterpia pabrėždamas, kad lėktuvą valdyti per simuliatorių mažai kuo skiriasi, nei jį valdyti realiai. Pasak pašnekovo, kaip realiai, taip ir prie simuliatoriaus reikia lėktuvą paruošti užvedimui, tinkamai pakilti ir sėkmingai nusileisti.

Joris Stankaitis / Asmeninio arch. nuotr.

„Kuomet ateini, viskas būna išjungta, kaip tikrame lėktuve – juodi ekranai. Vien pasiruošti, kad užvesti variklius trunka pusvalandį ar 40 minučių. Aš moku užvesti visus „boingus“ ir „airbusus“ – pagrindinius keleivinius lėktuvus. Tai realybėje, jei ateičiau į kabiną, aš viską taip pat daryčiau ir galėčiau užvesti variklius ir net pakelti lėktuvą.

Simuliatoriai tikro lėktuvo valdymą atspindi bent jau 90 procentų. Tiesa, nėra to judesio, kad tu drebėtum. Tačiau visa lėktuvo pilotavimo fizika yra kaip realiame lėktuve, visos sistemos kaip realybėje, pats lėktuvo užvedimas yra kaip realybėje. Skridimo laikas taip pat yra toks pat, kaip ir realiai. Pavyzdžiui, lėktuvas skrenda iš Londono į Frankfurtą. Tarp jų yra viena valanda skrydžio. Tai ir simuliatoriuje tu skrisi tą valandą“, – tvirtina 13-metis kaunietis, aviacijos entuziastas, būsimas pilotas Joris Stankaitis.

Viso pokalbio su Joriu, mama Vytaute ir instruktoriumi Gregorijumi klausykitės radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.