Apie išsivysčiusią osteoporozę sužinosite tik ėmus lūžti kaulams – kaip užbėgti tam už akių?

Nors 80 proc. to, koks bus kaulas, lemia genetika, kitus 20 proc. kaulinės masės galima sukaupti jaunystėje būnant fiziškai aktyviems ir tinkamai maitinantis. Tad kad išvengtumėte osteoporozės, galite kai ką padaryti. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė drauge su endokrinologe Aiste Kondrotiene aiškinosi šios ligos rizikos veiksnius ir pagalbos sau būdus.

Trys sekundės – kas tiek laiko pasaulyje įvyksta kaulų lūžis, kurio priežastis – osteoporozė. Retėjantys kaulai – dažnai su amžiumi atkeliaujanti liga. Medikai yra suskaičiavę, kad žmogus gimsta turėdamas apie 300 kaulų, o senatvėje lieka du trečdaliai.

Osteoporozė yra besimptomė liga, apie ją dažnai sužinoma netikėtai. Ji tyliai ardo kaulus, kol šie išretėję netenka stiprumo ir lūžta. Ar įmanoma šios ligos išvengti? O gal galima su ja ir gyventi?

„Osteoporozė yra tokia liga, kuomet sumažėja kaulų mineralinis tankis, kinta jų mikroarchitektronika, dėl to kaulai tampa trapesni ir greičiau lūžta. Iš tikrųjų pasaulyje įvyksta labai daug lūžių, per metus – maždaug 2,5 milijono. Europoje apie 400 tūkst. moterų per metus patiria šlaunikaulio kaklelio lūžį.

Skaičiuojama, kad moteriai, vyresnei nei 50 metų, tikimybė patirti šlaunikaulio kaklelio lūžį yra didesnė negu krūties, gimdos ar kiaušidžių vėžio rizikas kartu sudėjus“, – pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų ir Kauno miesto poliklinikos gydytoja endokrinologė A. Kondrotienė.

Vyresniame amžiuje lūžiai ne tik dažnesni, bet ir pavojingesni. Taip yra dėl to, kad po įvykusio osteoporotinio lūžio vyresniame amžiuje ne taip lengva atsigauti. Deja, neretai šlaunikaulio lūžis vyresniame amžiuje baigiasi liūdnai.

„Apie 20–26 proc. senyvo amžiaus žmonių, patyrusių šlaunikaulio kaklelio lūžį, tampa neįgalūs, 50 proc. nebeturi tokio mobilumo, kokį turėjo iki įvykstant lūžiui. Verta paminėti, kad po įvykusio šlaunikaulio kaklelio lūžio maždaug per metus apie 20 proc. žmonių miršta“, – teigia ji.

Anot specialistės, osteoporozė dažniausiai pažeidžia stuburo kaulus, kaklinę, krūtininę slankstelių dalis, taip pat šlaunikaulį, žastikaulį, šonkaulius. Tad ne visi lūžiai priskiriami prie osteoporotinių. „Jeigu lūžta kaukolės, veido, plaštakų, pėdų, čiurnų kaulai, tai nesusiję su osteoporoze“, – pažymi A. Kondrotienė.

Pati osteoporozė savaime nėra skausminga liga, nuo osteoporozės kaulų neskauda, skauda tada, kai įvyksta komplikacija, lūžis. A. Kondrotienė

Kaip minėta, ši liga – besimptomė. Žmogus paprastai apie ją sužino tada, kai sulūžta jo kaulas, kai įvyksta ligos komplikacija, pavyzdžiui, atsiranda kuprelė, sulinksta nugara. Sergant osteoporoze sumažėja ir ūgis. Įdomu tai, kad net lūžus kaului žmogus to gali nė nepajusti. Kad taip įvyko, aptinka daktarai, padarę stuburo rentgeno nuotrauką.

„Tai vadinamieji besimptomiai lūžiai. Būna ir simptominiai, kada skauda nugarą. Tai galima pastebėti tiesiog radiologinio tyrimo metu, kai jis atliekamas dėl kitų skundų. Noriu atkreipti dėmesį, kad pati osteoporozė savaime nėra skausminga liga, nuo osteoporozės kaulų neskauda, skauda tada, kai įvyksta komplikacija, lūžis. Jeigu jums skauda nugarą, dar nereiškia, kad tai osteoporozė, geriausia su savo gydytoju aptarti, kokia gi tikroji nugaros skausmo priežastis. Jūsų gydytojas tikrai nepamirš ir galimų osteoporotinių lūžių“, – kalba endokrinologė.

Paprastai radiologinio tyrimo pakanka pamatyti, kad žmogui – osteoporozė ir kad būtų galima skirti gydymą. Kaulų tankio tyrimas atliekamas tik tam, kad po to būtų galima vertinti gydymo efektyvumą.

Kojos, kaulai / Shutterstock nuotr.

Kas vyksta su kaulais, kai vystosi osteoporozė?

„Kaulas yra kempininė medžiaga. Normaliai jo struktūra yra kaip korys. Jeigu vystosi osteoporozė, korio sienelės ima plonėti, ertmės didėti. Jeigu kaulinis audinys normalus, korio sienelės storos, nukritus kaulai nelūžta, bet jeigu kaulinis audinys suplonėjęs, sienelės plonos, krentant lūžta“, – pasakoja J. Plisienė.

A. Kondrotienė priduria: minėtas kaulo sieneles stato ląstelės, vadinamos osteoblastais, o ardo osteoklastai; šios ląstelės dirba nuolatos, taip išlaikoma pusiausvyra, bet kai pusiausvyra sutrinka, kaulų ardytojai tampa aktyvesni, jie kaulą ardo greičiau, negu statytojai spėja jį statyti. Taip ir įvyksta lūžiai dėl osteoporozės ligos.

Osteoporozės rizikos veiksniai

– Amžius

– Lytis

Rizika didėja moterims, vyresnėms nei 65-eri, o vyrams, vyresniems nei 70-imt. „Tai susiję su menopauze. Moterims po menopauzės sumažėja estrogenų kiekis, o tai reiškia, kad žarnyne suprastėja kalcio rezorbcija. Dėl to moterims po menopauzės osteoporozė vystosi greičiau“, – aiškina endokrinologė.

– Ligos ir vaistai

Osteoporozės rizikos veiksnys gali būti kita endokrininė liga: Kušingo liga, cukrinis diabetas, reumatoidinis artritas, kitos inkstų, virškinamojo trakto, onkologinės ligos, metastazės kauluose ir kt. Įtakos turi prieskydinės liaukos, nes gamina parathormoną, kuris svarbus reguliuojant visą kaulo apykaitą.

Kalbant apie vaistus, išskiriami gliukokortikosteroidai, pavyzdžiui, didelėmis dozėmis vartojamas prednizolonas, bet įtakos gali turėti ir kiti medikamentai.

Normalus ir osteoporozės paveiktas kaulas / Shutterstock nuotr.

– Genetika

„Genetika daro tikrai didelę įtaką. 80 proc. to, kokia bus mūsų kaulų masė, koks kaulinis tankis, atsinešame su savo genais, tai, ką gavome iš savo tėvų. Tai nulemia ne vienas genas, tai poligenetinė liga. Kitus 20 proc. galime „sukaupti“, kaulinė masė yra kaupiama jaunystėje iki 27–32 metų amžiaus“, – tikina laidos viešnia.

Jaunystėje sukaupti daugiau kaulinės masės gali padėti aktyvus fizinis judėjimas, mityba su pakankamu vitamino D, K, kalcio kiekiu.

– Rūkymas, alkoholio vartojimas

Alkoholis, kaip osteoporozės rizikos veiksnys, suprastina kaulo formavimąsi. Taip pat išgėrus alkoholio didesnė rizika nugriūti.

Kalbant apie osteoporozę, svarbu paminėti ir griuvimo rizikos veiksnius.

Griuvimo rizikos veiksniai

– Amžius (daugiau nei 80 metų)

– Griuvimų skaičius per pastaruosius 12 mėn. (įrodyta, kad jei per 12 mėn. esate nors sykį griuvęs, 66 proc. tikimybė, kad griūsite ir ateinančiais metais)

– Susilpnėjusi rega, klausa (sunkiau orientuotis aplinkoje)

Senjorė. Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet ar osteoporozė yra nuosprendis? Ar galima su ja gyventi visavertį gyvenimą?

Kaip gali sau padėti osteoporoze susirgęs žmogus?

Jeigu jums osteoporozė, svarbu:

– Fizinis aktyvumas

– Kalcis, vitaminai D ir K

– Išmokti taisyklingai kristi

80 proc. to, kokia bus mūsų kaulų masė, koks kaulinis tankis, atsinešame su savo genais. Kitus 20 proc. galime „sukaupti“, kaulinė masė yra kaupiama jaunystėje iki 27–32 metų amžiaus. A. Kondrotienė

Net ir susirgus osteoporoze nereikia vengti fizinio aktyvumo. Žinoma, fizinis aktyvumas jau sergant osteoporoze turi būti pamatuotas. Ėjimas protingu greičiu, plaukimas, įvairios vandens procedūros, vandens mankštos, kur kritimo galimybė mažesnė, – tai tikrai gali sulėtinti osteoporozės eigą, pasakoja A. Kondrotienė.

Neretai žmogus, išgirdęs osteoporozės diagnozę, nė nepasitaręs su gydytoju puola gerti kalcį. Dažnam atrodo, kad osteoporozė – kalcio trūkumas. Anot endokrinologės, kalcį reikėtų vartoti tik atlikus tyrimą ir įvertinus, kad jo tikrai trūksta.

„Įprastai sergant tipine osteoporozės forma kalcio preparatai skiriami kartu su kitu gydymu, skiriami ir vitamino D preparatai“, – sako ji.

Tarp kalcio ir vitamino D – labai glaudus ryšys, jų apykaita bendra, bet ir dėl vitamino D kiekio reikia tartis su gydytoju, įvertinti jūsų gyvenimo būdą ir aplinkybes.

Kritimas, senjorė / Shutterstock nuotr.

„Vitaminas K irgi svarbus vyresniame amžiuje. Kalcis organizme persiskirsto, jis „išeina“ iš kaulų ir nusėda ant kraujagyslių sienelių, o vitaminas K šį procesą gali šiek tiek valdyti, padėti vitaminui D ir kalciui keliauti į kaulus. Vitaminas K natūraliai gaminamas žarnyne, didelė dalis paros vitamino K poreikio pagaminama žarnyne, kitą dalį vitamino K gauname su mityba, ypač iš įvairių žalių lapinių daržovių, kopūstų, salotų ir kitų produktų“, – kalba pašnekovė.

Dar vienas itin svarbus dalykas – pasitreniruoti kristi. Yra kritimo būdų, kaip susižeisti mažiau ar išvengti lūžių. Svarbiausia atminti, kad krentant reikia smakrą remti prie krūtinės, nereikia kristi ant rankų arba reikia jas ištiesti į šonus, kad smūgis būtų tarsi „sugertas“.

„Pagrindinė apsauga – smakro prirėmimas prie krūtinės. Jeigu krenta atgal, dažniausiai žmonės nekontroliuoja galvos, smūgis atitenka galvai. Jeigu krentame ir tai įvyksta labai greitai, dar instinktyviai iškišamos rankos, bet jos tiesiog mums trukdo. Ką reikėtų padaryti, tai tas rankas arba slėpti, kad jos niekur neįstrigtų, arba padėti rankoms sugerti smūgį.

Jeigu krentate į priekį, irgi jokiu būdu neiškiškite rankų, iš jų suformuokite trikampį, o smakrą traukite prie savęs. Jokiu būdu netieskite rankų“, – pasakoja daugkartinis Lietuvos ir Airijos dziudo bei sambo čempionas, asmeninis treneris Tadas Pocius.

Osteoporozė yra liga, kurios galima išvengti ar kurią tikrai galima pristabdyti savo gyvenimo būdu, pakankamu fiziniu aktyvumu, tinkama mityba su pakankamu vitamino D, K, kalcio kiekiu, tikina A. Kondrotienė. Atsikratykite žalingų įpročių, rūkymo, nevartokite alkoholio – taip jūsų kaulai ilgiau išliks sveiki, žada ji.

„Kai negalima pakeisti situacijos, visada galima pabandyti pakeisti požiūrį į ją. Liga dar ne nuosprendis, o tik galimybė kūrybiškai ir naujai pasižiūrėti į savo kasdienybę“, – mano J. Plisienė.

Plačiau – balandžio 28 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.