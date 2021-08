4 maisto produktai ir 3 netikėti būdai, sumažinantys kraujo spaudimą

Nėra prasmės gerti tabletės, kad sumažėtų kraujo spaudimo skaičius, nes jis tik praneša, kad organizme kažkas ne taip, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ pabrėžia profesorius Alvydas Unikauskas. Be to, anot jo, net ir esant aukštam kraujospūdžiui nebūtinai rizika, kad artimiausiu metu nutiks kas nors negero, gali būti didelė, nebent netinkamai elgiatės ar priklausote kokiai nors rizikos grupei.

Žmonės, kuriems padidėja kraujo spaudimas, neretai prisiskaito, kuo tai gali baigtis: infarktu, insultu, inkstų nepakankamumu... Prisiskaičius tokių dalykų kraujo spaudimas dar labiau pakyla, o galiausiai visa tai gali pavirsti ir į realias problemas. Tačiau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. A. Unikauskas sako, kad vienąsyk kraujospūdžio matavimo aparate išvysti nedžiuginantys skaičiai nėra svarbiausias dalykas, į kurį reikia kreipti dėmesį.

„Kraujo spaudimo skaičiai svarbūs dėl dviejų priežasčių: jie praneša, kad kažkas kūne vyksta ne taip ir kada laikas išsiaiškinti priežastį, dėl ko tie skaičiai dideli. Nėra prasmės gerti tabletės, kad sumažėtų vien skaičius. Mes nežinome priežasties, bet mažiname spaudimą. Gal organizmui tuo momentu reikia aukšto spaudimo, o mes imame ir per prievartą tai gesiname“, – komentuoja medikas.

Gerdami vaistus iškart galite pražiopsoti pagrindinę problemą, mano A. Unikauskas. Jis palygina: jeigu jūsų name kiltų gaisras ir dėl to pradėtų kaukti sirena, juk pultumėte ne pjauti tos sirenos laidų, kad ji nustotų kaukti, o gesinti gaisro. Nupjovę laidų su problema nesusitvarkysite.

Yra trys klausimai, kuriuos būtina užduoti savo gydytojui prieš pradedant nerimauti.

1. Koks mano tikrasis kraujo spaudimas?

Išsiaiškinkite, ne koks kraujo spaudimo normatyvas, bet koks kraujo spaudimas yra konkrečiai jūsų. Be to, nepamirškite, kad kraujo spaudimas per dieną kinta. Skaičius kraujospūdžio matavimo aparate kinta dieną ir naktį, priklauso nuo to, ką veikiame.

Norint įsitikinti, ar jūsų kraujo spaudimas jums asmeniškai nedaro žalos, galima padaryti tris paprastus dalykus: pasitikrinti akių dugną, atlikti kardioechoskopiją ir šlapimo tyrimą.

2. Ar mano kraujo spaudimas yra kitos bėdos simptomas, pasekmė?

„Gyvenimo būdas, mityba, rūkymas ir sėslus gyvenimas, per daug alkoholio, per daug streso, nemiga – visa tai gali turėti reikšmę“, – pažymi profesorius.

3. Ar šie skaičiai asmeniškai man daro žalą?

Pagrindinė priežastis, dėl ko didėja kraujo spaudimas, yra kraujagyslių spindis. Kuo labiau susiaurėja kraujagyslės, tuo mūsų kraujo spaudimas didesnis. Kitas variantas – kraujagyslė normali, bet kraujo kiekis kraujagyslėje per didelis, tad santykinai išeina taip, jog kraujagyslė per maža tam padidėjusiam kraujo kiekiui.

Kraujospūdis / Shutterstock nuotr.

„Mažiausios kraujagyslės, kurios įsiskverbia į mūsų organus ir aprūpina juos deguonimi, būna pačios ploniausios ir trapiausios. Jei turite aukštą spaudimą, šis skaičius padidina riziką, kad štai šitos mažytės kraujagyslės gali būti pažeistos. Eina stipri srovė, kuri žaloja tas kraujagysles; jeigu kraujo spaudimas padidėjęs, jos gali sprogti, užkrešėti. Kai sužalojamas audinys, lieka randas, tos mažų kraujagyslių aprūpinamos vietos nebegauna kraujo, jis neprateka“, – pasakoja gydytojas.

Žmogus turi milijonus mažų kraujagyslių. Viena ar dvi nereiškia nieko didelio, bet per laiką, kai kraujo spaudimas yra padidėjęs nuolat, pažeidžiama vis daugiau kraujagyslių. Išoriškai mes to nematome, bet per ilgą laiką tai baigiasi dideliu įvykiu – insultu, infarktu, inkstų nepakankamumu, hipertrofija.

„Norint įsitikinti, ar jūsų kraujo spaudimas jums asmeniškai nedaro žalos, galima padaryti tris paprastus dalykus: pas okulistą pasitikrinti akių dugną, nes akių dugne okulistai mato arterijų pažeidimą, o jeigu akių dugne tai matyti, vadinasi, jūsų kraujo spaudimas jau yra žalojantis; antras dalykas – atlikti kardioechoskopiją, širdies ultragarsinį tyrimą, o trečias – atlikti šlapimo tyrimą ir pasižiūrėti, ar jame nėra per daug baltymo. Jeigu „surenkate“ tuos tris punktus, tai yra tikra priežastis susirūpinti, bet jeigu taip nėra, galbūt pakeitus gyvenimo būdą nereikės gerti jokių vaistų“, – sako A. Unikauskas.

Rega, akys, akių patikra / Shutterstock nuotr.

Norint įsitikinti, ar jūsų kraujospūdis nedaro jums asmeniškai žalos, galima atlikti tris tyrimus:

– Akių dugno

– Ultragarsinį širdies

– Šlapimo

Tiesa, šalia aukšto kraujo spaudimo turi būti įvertinta, kokios jūsų rizikos. Daktaras pasakoja, kad buvo atliktas tyrimas, – tirti du žmonės, kurių vidutinis kraujo spaudimas buvo identiškas – 150 ir 96.

„Pacientė A buvo jauna moteris, kurios cholesterolio kiekis kraujyje buvo normalus. Ji nerūkė, nesirgo cukriniu diabetu ir rizika, kad jai kraujo spaudimas per dešimtmetį pridarys bėdų, buvo labai maža. Pacientas B su tokiu pačiu spaudimu buvo vyresnis, 65-erių, jo cholesterolis buvo aukštas, jis rūkė, sirgo cukriniu diabetu ir ši rizika buvo didesnė. Ką rodo tyrimas? Kad ne spaudimo skaičiai yra tai, kas svarbiausia. Tai yra svarbu, bet tai nėra svarbiausia. Šalia skaičių svarbu ir amžius, ir gyvenimo būdas, ir gretutinės ligos“, – kalba jis.

Profesorius perspėja: negalima savo kraujo spaudimo matuotis daug kartų per dieną. Kuo dažniau matuojamės, tuo labiau esame sunerimę, susinervinę, o tai tik skatina spaudimą dar padidėti.

Jeigu žmogus neturi jokių žalingų įpročių, rizikos veiksnių, gyvena sveikai, bet spaudimas ėmė ir pakilo, ko reikėtų imtis? Kai ką išties galime padaryti, pabrėžia daktaras. Pirmiausia verta turėti omenyje, koks maistas sumažina kraujo spaudimą greitai ir efektyviai.

Citrina, avokadas / Pexels nuotr.

Kalis – natrio antagonistas, o natris turi savybę kelti kraujo spaudimą, kadangi sulaiko vandenį kraujagyslėse. Kalis – atvirkščiai, padeda atsikratyti skysčių pertekliaus.

4 maisto produktai, mažinantys kraujo spaudimą

1. Citrinos

Citrina turi daug maistinių medžiagų, kurios stiprina įvairius organizmo procesus. Paprasčiausiai užspauskite jos ant bet ko, svarbu vartoti citriną reguliariai.

2. Avokadai

Šis vaisius turi daug gerųjų riebalų, kurie padeda palaikyti normalią kraujagyslių būklę, neleidžia joms sustandėti.

3. Burokėliai

Burokėlius rinkitės žalius, ne virtus. Jie turi nitratų, kuriuos organizmas paverčia azoto oksidu, o azoto oksidas išplečia kraujagysles. Kai tik jos išplečiamos, kraujo spaudimas krenta, tikina laidos vedėjas.

4. Špinatai

„Juose yra kalio, kuris padeda mažinti kraujo spaudimą. Kalis – natrio antagonistas, o natris turi savybę kelti kraujo spaudimą, kadangi sulaiko vandenį kraujagyslėse. Kalis – atvirkščiai, padeda atsikratyti skysčių pertekliaus. Be to, špinatai taip pat turi nitratų, kuriuos organizmas vėlgi paverčia azoto oksidu. Tik reikia žinoti: jeigu turite inkstų bėdų, špinatai nelabai tinka, nes juose yra oksalo rūgšties, kuri skatina inkstų akmenų susidarymą“, – pasakoja gydytojas.

Kvėpavimo pratimas / Shutterstock nuotr.

Laidoje A. Unikauskas pasidalijo dar trimis netikėtais kraujo spaudimą mažinančiais dalykais.

Kraujo spaudimą gali sumažinti ir:

– Juokas

– Tam tikras kvėpavimas

– Horizontali kūno padėtis

„Juoktis reikia nuoširdžiai, turi net kilnotis pilvas. Kaip keistai beskambėtų, po juoko bangos kraujo spaudimas sumažėja. Laimingumo būsena gydo.

O kai mes įkvepiame, suveikia mūsų nervų sistemos dalis, kuri kelia kraujo spaudimą. Iškvėpimo metu veikia ta nervų sistemos dalis, kuri kraujo spaudimą mažina. Tai jeigu mes kvėpuosime taip, kad akcentuosime iškvėpimą, šitai padės tuo momentu sumažinti kraujo spaudimą. Įkvėpimą darome trumpesnį, suskaičiuojame iki 4, padarome 2–3 sekundžių pauzę ir darome ramų iškvėpimą skaičiuodami iki 6“, – pataria medikas.

Dar padidėjus kraujo spaudimui naudinga tiesiog atsigulti pagulėti – tada širdžiai reikia mažesnių pastangų varinėti kraują.

Plačiau – balandžio 20 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.