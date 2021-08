J. R. R. Tolkieno kūryba paremtas serialas iš Naujosios Zelandijos keliasi į Britaniją

Interneto paslaugų milžinė „Amazon“ penktadienį priėmė sprendimą, kad didelio biudžeto televizijos serialas, paremtas Johno R. R. Tolkieno kūriniais apie magišką Viduržemio pasaulį, po pirmojo sezono bus filmuojamas nebe Naujojoje Zelandijoje, o Jungtinėje Karalystėje.

Pareigūnai Velingtone tikėjosi, kad šis daugelio sezonų serialas suteiks vietos kino pramonei ilgalaikę paspirtį, kokios ji sulaukė režisieriui Peteriui Jacksonui kuriant epines trilogijas „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings) ir „Hobitas“ (Hobbit).

Taip pat tikėtasi, kad serialo vaizdai, atskleidžiantys kalnuotos Naujosios Zelandijos gamtos grožį, taip pat paskatins turizmą sunkiu laikotarpiu po koronaviruso pandemijos.

Serialo, kurio premjera turėtų įvykti ateinančių metų rugsėjį, pirmojo sezono filmavimas neseniai buvo baigtas, bet „Amazon“ paskelbė, kad kito sezono kūrimas persikels į Britaniją.

„Žiedų valdovas“ / Shutterstock nuotr.

„Norime padėkoti Naujosios Zelandijos vyriausybei ir žmonėms... kad suteikė „Žiedų valdovo“ serialui neįtikėtiną vietą pradėti šią epo vertą kelionę“, – sakė „Amazon“ kino studijos viceprezidentas Vernonas Sandersas.

Naujosios Zelandijos ekonomikos vystymo ministras Stuartas Nashas (Stiuartas Našas), pasiūlęs „Amazon“ itin dosnias paskatas pasilikti, pripažino, kad kino pramonės yra „neįtikėtinai konkurencinga ir itin mobili“.

„Nesigailime, kad suteikėme šiam pastatymui savo geriausias sąlygas su vyriausybės pagalba, – kalbėjo jis. – Tačiau dėl vietinės kino pramonės nesame nusivylę.“

Pasak S. Nasho, Naujojoje Zelandijoje „Amazon“ išleido 660 mln. Naujosios Zelandijos dolerių (apie 394 mln. eurų), vystydama projektą, kuris, kaip bendrovė tikisi, galėtų atkartoti milžiniško populiarumo sulaukusio serialo „Sostų karai“ (Games of Thrones) sėkmę.

Serialo „Sostų karai“ aktoriai / Shutterstock nuotr.

Vyriausybė planavo grąžinti kūrėjams 25 proc. šalyje išleistos sumos, bet dėl sprendimo persikelti ši suma bus sumažinta iki 20 procentų.

„Amazon“ sakė, kad naujausias sprendimas atitinka jos veiklos plėtros Jungtinėje Karalystėje strategiją. Ten kuriami daugelis kitų bendrovės televizijos projektų.

Serialo, vis dar neturinčio oficialaus pavadinimo, veiksmas vyks J. R. R. Tolkieno išgalvotame Viduržemio pasaulyje. Pagal chronologiją jo įvykiai plėtosis daug anksčiau negu vaizduojami P. Jacksono filmuose. Pastarasis režisierius naujajame projekte nedalyvauja.

P. Jacksono tėvynainiai naujazelandiečiai Viduržemį dabar laiko savo šalies kultūrinės tapatybės dalimi. Net ir praėjus septyneriems metams po paskutinės „Hobito“ dalies pasirodymo Velingtono oro uostą puošia didžiuliai slibinų ir burtininkų maketai.\

„Hobitas: Smogo dykynė“ / „YouTube“ stop kadras

Prieš pandemiją šis projektas buvo itin naudingas Naujosios Zelandijos turizmo sektoriui. Daug turistų iš viso pasaulio atvykdavo pamatyti kuriant „Žiedų valdovą“ pastatytą hobitų miestelį Hobitoną ir kitas su šiais filmais susijusias vietas.

Opozicijos atstovas Toddas McClay sakė, kad vyriausybė prieš pasirašydama milijonų dolerių lengvatų sutartį galėjo iškelti sąlygą, kad „Amazon“ projektą vystys tik Naujojoje Zelandijoje.

„Naujajai Zelandijai tai didžiulė neišnaudota galimybė“, – pabrėžė jis.