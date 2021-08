Plyšus apie save nepranešančiai aortos aneurizmai pusė pacientų nė nespėja atvykti iki ligoninės

Pilvo aortos aneurizma atėmė ne vieną žinomą Lietuvos žmogų: režisierių Eimuntą Nekrošių, aktorių Arūną Storpirštį. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė teigia, jog susiformavusio darinio plyšimo galima išvengti.

Pilvo aortos aneurizma – lyg uždelsto veikimo bomba, sako kardiologė. Gyvenate savo įprastą gyvenimą, dirbate, bendraujate su šeima, nejaučiate jokių ligos simptomų ir staiga sukniumbate ant žemės. Deja, žaibiškai plyšus aortos aneurizmai išgebėti gyvybės beveik neįmanoma.

„Ši liga buvo lemtinga vienam iškiliausių šiuolaikinės Lietuvos kultūros kūrėjų Eimuntui Nekrošiui. Taip nutiko ir šviesaus atminimo legendiniam aktoriui Arūnui Storpirščiui. Tyliąja žudike vadinama liga pražudė ne vieną, tačiau užkirsti šiai ligą kelią įmanoma“, – pažymi laidos vedėja.

Ši informacija, pasak jos, gyvybiškai svarbi kiekvienam, nes tai gali išgelbėti gyvybę – ne tik jūsų, bet ir jūsų artimųjų.

Kas yra pilvo aorta ir kaip atsiranda jos aneurizma?

Aorta – viena iš svarbiausių mūsų organizmo kraujagyslių, ji atsiveria iš kairio skilvelio, leidžiasi per krūtinę, pilvą, išsišakoja į kojas. Skilvelis pumpuoja kraują ir per aortą paskirsto jį visam mūsų organizmui, visiems pagrindiniams organams.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Kraujagyslių skyriaus vadovas, docentas Linas Velička sako, kad aneurizma yra pilvinės aortos normalaus spindžio išsiplėtimas daugiau nei du kartus.

„Aneurizma gali būti ir klubinėse arterijose, bet dažniausiai, apie 90 proc. atvejų, lokalizuojasi žemiau inkstinių arterijų. Dažniausia aneurizmos rūšis – pilvinė aneurizma“, – priduria jis.

Tokio išsiplėtimo formavimasis dažniausiai yra asimptomis. Tai reiškia, kad žmogus visiškai nejaučia, jog pradėjo formuotis aneurizma. Dažniausiai žmogus apie pilvo aortos aneurizmą sužino tik tada, kai liga pradeda progresuoti arba aneurizma plyšta.

„Kartais tas plyšimas prasideda iš lėto, tada žmogus pajaučia skausmus, bet būna taip, kad jis absoliučiai nieko nejaučia ir krenta ant žemės. Aneurizma plyšta ir įvyksta kraujotakos nepakankamumas, šokas.

Virškinimo sistema / Shutterstock nuotr.

Šita liga keliskart dažniau pasireiškia vyrams. Didžiausia rizika – rūkantys, pagyvenę, kitų širdies ir kraujagyslių ligų turintys vyrai, taip pat yra genetiniai sindromai, kurie sukelia aortos sienelės susilpnėjimą“, – pasakoja laidos svečias.

Tad žinokite: nuo 55–60 metų reikia nors kartą gyvenime pasitikrinti dėl aortos aneurizmos. Ši liga sutinkama apie 5 proc. vyresnės populiacijos. Echoskopinis tyrimas nesudėtingas, jį neretai atlieka net ne gydytojai, o specialiai apmokyti slaugytojai.

„Atlikę šį tyrimą galime pasakyti, ar žmogus turi aortos aneurizmą. Tai galime vadinti aneurizma tada, kai darinys tampa 3 centimetrų dydžio ir didesnis“, – teigia L. Velička.

Jei pastebimas išplatėjimas, pacientas reguliariai stebimas, kartą per metus tikrinamas aortos aneurizmos padidėjimas. Jeigu darinys per pusmetį paauga 7 milimetrais arba per metus – 1 centimetru, laikoma, kad tai labai sparčiai auganti aneurizma.

Jeigu plyšta aneurizma, pusė pacientų neatvažiuoja iki gydymo įstaigos, vadinasi, 50 proc. miršta iki ligoninės. Iš tų, kas patenka į ligoninę, išgyvena apie 50 proc. Plyšus aortos aneurizmai išgyvena apie 20 proc. žmonių. L. Velička

Normali pilvo aorta ir pilvo aorta su susiformavusia aneurizma / Shutterstock nuotr.

Įprastai, kol aneurizma nepasiekė 5,5 centimetrų vyrams ir 5 centimetrų moterims dydžio, operacija neatliekama, tačiau kai aneurizma priartėja prie 5 centimetrų skersmens, atliekamas pirmas kompiuterinės tomografijos tyrimas. Jis būtinas tam, kad gydytojai tiksliai žinotų aortos anatomiją, o žinoti anatomiją būtina tam, kad būtų galima nustatyti, kokiu gydymo metodu reikėtų gydyti šią konkrečią aneurizmą.

Yra du pagrindiniai gydymo būdai, kurie taikomi ir kurie laikomi lygiaverčiais: tai endovaskulinis gydymas, kada procedūra atliekama per kraujagyslių vidų, ir operacinis gydymas, kai aneurizma pašalinama chirurginiais metodais. Gydymo metodas parenkamas pagal paciento sveikatos būklę ir aortos anatomiją.

Aortos stentavimas paprastai pabaigiamas be pjūvio, kraujagyslės užsiuvamos vidinėmis siūlėmis, tad žmogus jau kitą dieną gali vykti namo. Tiesa, po stentavimo žmogus turi būti reguliariai tikrinamas, prižiūrimas, mat aorta toliau gali plėstis, gali atsirasti pratakos. „Jeigu matome, kad aneurizma traukiasi, mes džiaugiamės, rezultatas geras. Jeigu aneurizma nesitraukia arba didėja, tada darome papildomas kompiuterines tomografijas, atliekame papildomą gydymą“, – sako L. Velička.

Visgi jis pažymi: sukaupta patirtis rodo, kad atvira aortos operacija suteikia šiek tiek didesnę tikimybę, kad ligonis išgyvens ir jausis gerai. Be to, nors intervencija būna didesnė, po operacijos ligonio stebėti beveik nereikia. Po chirurginės operacijos pacientas taip pat ligoninėje neužsibūna – namo išvyksta ketvirtą penktą parą.

Ligoninė. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Plyšus aneurizmai pusė pacientų nė nespėja atvykti iki gydymo įstaigos

„Aneurizma gali plyšti ne tik pilve, bet tai yra pats blogiausias plyšimas, nes tokie ligoniai neturi šansų atvažiuoti iki gydymo įstaigos, jie nukraujuoja, per kelias minutes išbėga visas kraujas. Jeigu yra pridengtas plyšimas, arba plyšimas į vadinamąjį retro tarpą, tokiu atveju laiko turime, bet tikrai nedaug. Paprastai žmogui nukrenta kraujo spaudimas, susidaro laikinas krešulys, užtenka, kad tas spaudimas pakiltų, ir įvyksta antrinis plyšimas, kuris gali būti ir paskutinis. Gali būti, kad žmogui liga manifestuoja kraujavimu iš virškinamojo trakto, kraujas pasirodo per burną, jeigu aneurizma plyšta į šalia esančią žarną“, – komentuoja docentas.

Tad plyšus aortai svarbios net ne minutės, o sekundės. Net jeigu aortos operacija atliekama planiškai, garantuoti, kad ji bus 100 proc. sėkminga, taip pat neįmanoma. Reikia turėti omenyje, kad dažniausiai pacientai būna vyresni, turintys gretutinių ligų.

„Statistika labai liūdna. Žmonės turi tikrintis ir operuotis ne skubos tvarka, bet atvykti planiškai išsiaiškinti dėl ligos. Jeigu plyšta aneurizma, pusė pacientų neatvažiuoja iki gydymo įstaigos, vadinasi, 50 proc. miršta iki ligoninės. Iš tų, kas patenka į ligoninę, išgyvena apie 50 proc. Plyšus aortos aneurizmai išgyvena apie 20 proc. žmonių“, – skaičiais dalijasi jis.

Pilvo aortos aneurizma – nebyli liga, neretai aptinkama atsitiktinai tiriantis dėl kitų ligų, tačiau dar dažniau jos pastebėti nepavyksta, kol situacija netampa kritinė. Jūs galite užkirsti kelią, kad aortos aneurizma netaptų jūsų viduje tiksinčia bomba. Jeigu jums ar jūsų tėvams daugiau nei 55-eri, kreipkitės dėl pilvo echoskopijos, pataria J. Plisienė.

Plačiau – balandžio 1 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.