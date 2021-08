Uogienės gali būti sveikos: išbandykite receptus, kuriuose nėra cukraus

Rugpjūtis – geriausias metas ruošti vasaros gėrybes žiemai. Didelis šviežių uogų asortimentas išduoda, kad dabar tinkamas laikas virti šviežias ir kvapnias uogienes. Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditerijos ekspertas, pranešime žiniasklaidai teigia, kad cukrų pakeitę kitais natūraliais saldikliais, galėsite drąsiai mėgautis sveikesnėmis uogienės versijomis.

Cukrų keiskite natūraliais saldikliais

„Antra vasaros pusė – pats geriausias metas ruošti uogienes žiemai. Ypač jei mėgstate avietes ar gervuoges – būtent šiuo metu šios uogos yra skaniausios, o ir parduotuvėse jų pasirinkimas itin didelis. Ir nors daugelis galvoja, kad uogienės – skanus, tačiau sveikatai ne itin naudingas produktas – tai nėra tiesa, mat pasirinkus kokybiškus ingredientus arba subalansavus jų kiekius naminėmis uogienėmis galėsite drąsiai mėgautis“, – teigia konditerijos ekspertas.

Nors cukrus nuo seno yra neatsiejama įvairiausių uogienių ar džemų sudedamoji dalis, norint pasigaminti sveikesnę uogienę šis ingredientas nėra būtinas. Svarbiausia – kokybiški jo pakaitalai ir tinkamas skonių balansas. Be to, savo pagamintoje uogienėje ar džeme išvengsite dirbtinių konservantų, dažiklių.

„Uogos – vitaminų ir antioksidantų šaltinis, todėl įsigijus didesnį kiekį šviežių uogų svarbu jas tinkamai pasiruošti žiemai. Viena itin svarbi skanios uogienės virimo taisyklė – kokybiškų uogų pasirinkimas, todėl prieš renkantis uogas uogienėms reikėtų įsitikinti, kad jos yra vienodai sunokusios. Mat jeigu vienos uogos bus prinokusios labiau, kitos – mažiau skirsis jų virimo laikas.Tai reiškia, kad kol išvirs neprinokusios uogos, prinokusios jau praras formą ir sukris į košę“, – sako konditerijos ekspertas.

Antra taisyklė – tinkamas saldiklių pasirinkimas. Jeigu uogienes norite ruošti be ar su kur kas mažiau cukraus, puikiai pasitarnauti gali medus, klevų arba agavų sirupas, netgi džiovinti vaisiai, tokie kaip datulės ar figos. Ir nors, pasak T. Lauvray, tokiu būdu pagamintos uogienės gali būti kiek mažiau saldesnės – naudojant natūralius saldiklius yra labiau atskleidžiamas uogų skonis, be to, natūralūs saldikliai uogienes praturtina švelniais, bet išskirtiniais tik jiems būdingais skoniais.

Uogienė / Pixabay nuotr.

Pagardinkite šviežiomis žolelėmis

Norint suteikti uogienėms ar vaisių džemams dar ypatingesnį skonį ir praturtinti vitaminais – pagardinti galima pačiomis įvairiausiomis šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis: pavyzdžiui, bazilikas ypatingai tinka su braškėmis, figomis, slyvomis ar persikais.

Kalendros ar petražolės taip pat puikiai tinka ne tik pikantiškuose, bet ir saldžiuose patiekaluose. Pavyzdžiui, kalendrą labai skanu derinti su obuoliais, kriaušėmis, bananais ar mangais. Petražoles – kokosu, mangais, ananasais, greipfrutais ar bananais. Čiobrelį panaudoti galima verdant vyšnių, vynuogių, persikų ar kriaušių uogienes bei džemus. O mėtos dera praktiškai su visomis uogomis, taip pat ir kaulavaisiais ar citrusiniais vaisiais.

Kaip teigia ekspertas, verdant uogienę būtina kartkartėmis nugriebti putas, nes tai – iškilę nešvarumai. Kitaip jie nusės apačioje ir susimaišys su uogomis ir vaisiais.

Prieš pilant uogienę į stiklainius būtinai reikėtų įsitikinti, kad jie tikrai švarūs. Jų kaitinti tikrai nebūtina, nes pilant uogienę aukštos temperatūros pasterizacija įvyksta savaime. Taip pat nebūtina laikyti stiklainių apvertus aukštyn, nes tai neturės įtakos greitesniam ar lėtesniam uogienės gedimui.

T. Lauvray kvapnių uogienių siūlo pasigaminti ir namuose ir dalijasi keliais nepaprastai skaniais, tačiau sveikais uogienių receptais.

Avietės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aviečių, imbierų ir žaliųjų citrinų uogienė

Jums reikės:

1 kg aviečių

2 vnt. žaliųjų citrinų

5 v. š. šviežio, smulkiai tarkuoto imbiero

1 l medaus

Pagaminimas:

Į puodą berkite nuplautas uogas, medų, imbierus ir tarkuotą žaliųjų citrinų žievelę, supilkite žaliosios citrinos sultis. Virkite apie 5 minutes, kol masė taps pakankamai tiršta. Uogienę išpilstykite į švarius stiklainius ir laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.

Slyvos / Pixabay nuotr.

Slyvų uogienė su datulėmis

Jums reikės:

1,5 kg mėlynųjų slyvų

300 g datulių

100 ml vandens

1 a. š. cinamono

Pagaminimas:

Išimkite slyvų kauliukus ir smulkiai supjaustykite. Datules taip pat smulkiai supjaustykite ir viską sudėkite į puodą. Ant jų supilkite vandenį, pagardinkite cinamonu, uždenkite puodą ir kaitinkite ant vidutinio stiprumo ugnies. Kai užvirs, sumažinkite ugnį iki minimumo ir virkite apie 30 minučių. Tuomet puodą atidenkite ir virkite dar apie valandą, kol uogienė gerai sutirštės. Nuolat švelniai pamaišykite. Gautą uogienę supilkite į sandarius indus ir palikite atvėsti. Skanaus!