Per karantinus patys įsirengė namų terasą: apgalvojo viską nuo maisto iki žaidimų ir darbo erdvės

Vasara – tas metas, kai namų erdvė gali prasiplėsti, o vis daugiau laiko leidžiama jaukioje terasoje. Tinklaraštininkė Monika Vilčinskaitė tikina – dažnai svečiai į vidų net neužeina, o ir patiems šeimos nariams terasa tapo ir maisto ruošimo, vakarienės, ir žaidimų, ir sporto, ir poilsio vieta.

Savo namų terasas tinklaraščio „Living in a Farmhouse“ autorė M. Vilčinskaitė vadina karantinų vaisiumi – tada šeimai pakako laiko vystyti ir įgyvendinti terasų idėją. Pastatė jas abu kartu vyru per pirmą karantiną, tačiau paversti jaukiomis per praėjusią vasarą nespėjo, o šiemet vasarą ėmėsi čia kurti ir jaukumą, ir dekoratyvumą, ir patogumą.

Beje, terasas planavo ir statė šiame name jau pragyvenę kelerius metus. M. Vilčinskaitė šiandien pasidžiaugia, kad neskubėjo: „Kartais pagalvoju, kaip yra gera kurti namus tada, kai jau čia gyveni. Turi daug laiko apmąstyti kiekvieną žingsnį ir dauguma dalykų gimsta tiesiog savaime, tarkime, takeliai prasimynė patys keliaujant nuo būsimos vietos automobiliams iki namo.

Būtent pagal pramintus takelius mes su vyru susibraižėme, kur statysime terasą. O kasant ir sprendžiant gerbūvio klausimus, susipylė krūva žemių. Į ją vis žiūrėjau kelis vakarus, ir vyras vis galvojo, kur ir kaip reikės išvežti, o aš sakau – gal nevežam, gal visai gerai atrodo. Truputį patvarkome, uždedame geresnio, derlingesnio dirvožemio ir galime sukurti gėlyną. Taip jis ir rado savo vietą.“

Monikos terasa / I. Žigaitės nuotr.

Dalį atviros terasos šeima skyrė valgomojo zonai, ten įkurdintas didžiulis valgomasis stalas. Kitoje dalyje, po stogu įkūrė poilsio erdvę su atnaujintais buvusiais svetainės minkštais baldais – juos atsivežė iš M. Vilčinskaitės tėviškės, pakeitė jų odines dalis, alyvavo ąžuolinius karkasus.

Nuo aktyvios saulės pasislėpti įrengė užuolaidą, tiesa, kol kas ji, prisipažįsta, suteikia daugiau jaukumo nei funkcionalumo. Pašnekovės atradimu tapo lauko kilimai: „Pasirodo, yra specialių kilimų, kurie skirti būtent terasoms. Jie visiškai sintetiniai ir puikiai plaunasi vandeniu. Tai tokį čia ir apgyvendinome.“

Pašnekovė tikina – terasą tarsi lauko kambariu gali paversti tai, kas iš pirmo žvilgsnio galbūt atrodo mažmožiai. Vardija: kelios lentynos, kambariniai augalai, tekstilė, pagalvės ir pledai, beje, reikalingi ne tik dėl grožio, bet ir puikiai praverčiantys vėsesniais vasaros vakarais.

Monikos terasa / I. Žigaitės nuotr.

Tinklaraštininkė pabrėžia, kad rengdama šias erdves galvojo ne tik apie estetiką, bet ir apie patogumą: „Dažnai matau labai labai gražias terasas ir aš labai tokios norėjau.Tikrai tikėjausi, kad čia vyraus smulkūs bambukiniai, pinti baldeliai, stovės stiklinis staliukas – visai kitaip įsivaizdavau, taip, kaip matome interjero žurnaluose.

Bet susiduri su tuo, kad iš tiesų terasoje yra leidžiama be proto daug laiko ir jei yra vaikai, žaislai, baseinas, rankšluosčiai, daugybė avalynės, drabužių, tiesiog terasa tampa labai gyva ir turi surasti sprendimus, kurie ir funkcionalūs, ir dekoratyvūs.“

Kaip vieną iš funkcionalių, bet dailių sprendimų M. Vilčinskaitė pamini atneštą didžiulę pintą skrynią, kurioje laikoma visų šeimos narių vasaros avalynė. Todėl batai nesimėto po visą terasą, lieka tik tikėtis, šypsosi pašnekovė, kad vasaros pabaigoje visi jie liks poromis.

Monikos terasa / I. Žigaitės nuotr.

Į kitą dėžutę pašnekovė sudėjo augalų priežiūros reikmenis ir tikina – tokie sprendimai atsiranda tuomet, kai norisi gyventi patogiai, praktiškai ir nebėgti slėpti daiktų pradėjus lyti.

Beje, šioje terasoje ruošiamas ir maistas. Pasak M. Vilčinskaitės, vasarą viduje prie viryklės stovėti nesinori. Taip pat čia įrengtas šeimos vyrų sporto kampelis. Kai kuriomis dienomis terasa tampa ir M. Vilčinskaitės darbo kampeliu.

Tiesa, pašnekovė šypsosi – dar daug ko čia norisi, daug idėjų turinti ir esanti tikra, kad pagal poreikius terasa kasmet galės atrodyti vis kitaip. O vertingiausia namų tinklaraštininkei čia – ne daiktai, ne grožis ar dekoratyvumas, bet laikas ir galimybė leisti vasarą savame kieme.

