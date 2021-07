Kad nereikėtų dvejoti – 4 atsakymai į klausimus, kas galima ir kas ne sergant širdies nepakankamumu

Ar galima degintis, sportuoti, užsiimti seksu – išgirdusiesiems širdies nepakankamumo diagnozę kyla daug klausimų. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė perspėja, kad sergantiesiems širdies nepakankamumu šiukštu negalima vartoti sūdyto maisto. Esant šiai ligai širdis jau pavargusi, o paskui druską ateinantys skysčiai širdį ir kraujagysles tik dar labiau nuvargina.

„Širdies nepakankamumas nėra pirminė liga, tai dažniausiai bet kurios širdies ligos pasekmė arba finalas: padidėjusio kraujospūdžio, persirgto infarkto, vožtuvų ligos, ritmo sutrikimų. Mūsų širdies, jeigu ji dirba normaliai, raumuo pumpuoja ir išstumia kraują į galvą, į smegenis, į kojas, į rankas – į visą mūsų organizmą.

Jeigu yra širdies nepakankamumas, tai reiškia, kad širdies raumuo nusilpęs. Vietoje to, kad susitraukinėtų normaliai, jis pradeda vos, vos susitraukinėti, o mūsų organizmas negauna pakankamai kraujo. Žmonėms labai dažnai kyla klausimų, ką galima daryti, o ko ne, kai yra širdies nepakankamumas“, – pasakoja kardiologė.

Galima ar ne degintis saulėje?

Anot J. Plisienės, iš principo degintis ilgai saulėje nepatartina niekam, bet 10–15 minučių pabūti saulės atokaitoje tikrai galima, ramina daktarė.

„Bendras atsakymas yra galima, bet reikia laikytis tam tikrų taisyklių: jeigu yra širdies nepakankamumas, reikėtų vengti aktyvios saulės, tiesioginių saulės spindulių, stengtis neiti į lauką tada, kada saulė aktyviausia, pavyzdžiui, tarp 11 ir 17 valandos. Tada tikrai yra karšta, saulė pavojinga ir sergantiesiems širdies nepakankamumu tai nėra gerai. Jeigu vis dėlto tenka tuo metu išeiti iš namų, reikia stengtis būti pavėsyje, vengti tiesioginių saulės spindulių“, – pataria laidos vedėja.

Paplūdimys. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Galima ar ne sportuoti?

Jeigu širdies nepakankamumas yra dekompensuotas, arba negydomas, sportuoti negalima, bet jeigu yra kompensuotas, gydomas širdies nepakankamumas, ne tik galima sportuoti, bet ir reikia. Kardiologai sako, kad ne tik širdies nepakankamumu sergantiems, bet apskritai visiems pacientams sportuoti reikėtų bent 150 minučių per savaitę – 30 minučių per dieną 5 dienas per savaitę.

„Aišku, fizinis krūvis turi būti adaptuotas kiekvienam pacientui. Jis turi būti toks, kad žmogus jaustųsi komfortiškai. Jeigu paėjus greičiau arba pasportavus atsiranda dusulys, kažkoks diskomfortas, ritmo sutrikimai, be abejo, nereikia per jėgą to daryti. Paprasčiausias yra vaikščiojimas, o vaikščioti gali visi, niekam neuždrausta. Dar galima pridėti šiaurietiškas lazdas, kada dirba ir krūtinės, ir rankų, ir kojų raumenys“, – komentuoja gydytoja.

Lytinis aktyvumas nėra kažkoks ypatingas fizinis aktyvumas, tai maždaug tas pats, kas užlipti į 2–3 aukštą. Jeigu užlipote į 2–3 aukštą ir nenumirėte, tai galite šokti ir į lovą.

Šiaurietiškas ėjimas / Pixabay nuotr.

Galima ar ne valgyti sūdytą maistą?

J. Plisienės teigimu, kai žmogui diagnozuotas širdies nepakankamumas, reikia ypač riboti druską. Valgyti sūdyto maisto negalima visai, nes užtenka tiek, kiek yra paprastame maiste.

Kodėl taip yra? Druska yra natrio chloridas, natris. Jei kraujagyslės, audiniai normalūs, nepaburkę, jie ir atrodo taip, kaip turi atrodyti: būna normalus didelis kraujagyslės spindis, audiniai jos nespaudžia. Jei valgome daug sūraus maisto, turime žinoti, kad druska kaupia vandenį. Tai daro visi audiniai: kraujagyslės burksta, audiniai aplink jas taip pat, kraujagyslės imamos spausti, spindžiai sumažėja. Jei jums – širdies nepakankamumas, jau širdis pavargusi, o tokia situacija širdį tik dar labiau nuvargina.

„Kai širdis neturi tiek jėgos, kad visą mūsų kraujo apytakos ratą paleistų tinkamu greičiu, kraujas teka lėčiau. Tada audiniuose pradeda kauptis skystis. Tai – vienas iš širdies nepakankamumo požymių.

Druska / Pexels nuotr.

Žmogui, kuris serga širdies nepakankamumu, galima išgerti iki pusantro litro skysčių. Reikia skaičiuoti kiekvieną skysčio kiekį: ne tik išgerto vandens, bet ir gauto iš vaisių. Pavyzdžiui, vienas obuolys ar du pomidorai – tai pusė stiklinės skysčio. Kiekvieną suvalgytą sultingą vaisių arba daržovę reikia žymėtis, sergantys širdies nepakankamumu turi tai riboti“, – pasakoja profesorė.

Sergantieji širdies nepakankamumu druskos turėtų suvartoti ne daugiau kaip du gramus per dieną. Pasak J. Plisienės, labai svarbu žiūrėti į etiketes, kiek kur yra druskos, nes daug kas yra sūdyta. Reikia vengti rūkytų gaminių, daugiau vartoti garuose troškinto maisto. Beje, tokiu atveju maisto skonį galite labai pagerinti su prieskoniais, kurių yra įvairiausių.

„Įvairios žolelės, aštrūs prieskoniai – jie tikrai padeda ir tai yra tik įpročio reikalas. Jeigu pradedame maistą gardinti prieskoniais, galime sumažinti druskos kiekį“, – rekomenduoja kardiologė.

Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad sergant širdies nepakankamumu būtina kasdien svertis, nes kūno svorio didėjimas susijęs su skysčių kaupimusi ir dažnai atspindi ligos progresavimą. Svertis reikėtų kiekvieną dieną tuo pačiu laiku, geriausia ryte, nevalgius, negėrus, pasišlapinus ir pasituštinus, naudoti tas pačias svarstykles ir kiekvienos dienos svorį žymėtis į dienyną.

Svarstyklės / i yunmai/Unsplash nuotr.

Galima ar ne užsiimti seksu?

„Lytinis aktyvumas nėra kažkoks ypatingas fizinis aktyvumas, tai maždaug tas pats, kas užlipti į 2–3 aukštą. Jeigu užlipote į 2–3 aukštą ir nenumirėte, tai galite šokti ir į lovą. Be abejo, labai svarbūs keli patarimai: pasirinkti tinkamą laiką, kai iš tikrųjų jaučiatės pailsėję, atsipalaidavę, neįsitempę; sergantiems širdies nepakankamumu labai svarbu atsižvelgti į dar vieną dalyką – jeigu yra žemas kraujospūdis, vartojate tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, nitratus, kurie plečia kraujagysles, jokiu būdu negalima vartoti viagros tipo preparatų, nes ir tie, ir tie plečia kraujagysles, tai gali dar labiau sumažinti kraujospūdį“, – sako J. Plisienė.

Su širdies nepakankamumu tikrai galima gyventi, tik labai svarbu laikytis gydytojų nurodymų, vartoti visus paskirtus vaistus ir kompensuoti širdies nepakankamumą. Gyventi galima taip pat aktyviai ir taip pat įdomiai, skaniai, spalvingai – viskas priklauso nuo požiūrio, tiki laidos vedėja.

Plačiau – gegužės 19 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.