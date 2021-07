Keliautoja Jūratė jutimus išlaisvino tik Indijoje: protas mane vedė ne mano keliu

„Tai, ką gali, gali, to, ko negali, negali“ – tokia mintimi vadovaujasi meksikiečiai, o dabar ir Jūratė Marija Kudinova, Meksikoje planavusi praleisti mėnesį, bet praleidusi penkis. LRT RADIJO laidoje „Laimės dieta“ ji dalijasi kelionėse atėjusiais suvokimais, kurių pirmasis – kad laimė yra paprasta. Jos nereikia ieškoti – ja tiesiog reikia mėgautis, sako pašnekovė.

Išvažiuoti į Meksiką mėnesiui ir likti penkiems. Išleisti visas savo santaupas, bet pripildyti sielą. Keliauti vienai po nepažįstamą šalį. Patirti, pažinti ne tik ją, bet ir save. Šįkart „Laimės dietos“ viešnia – Jūratė Marija Kudinova, kuri pagal specialybę yra kirpėja, o pagal pašaukimą galėtų būti alkio gyvenimui ambasadorė. Ją kalbina LRT RADIJO laidos „Laimės dieta“ vedėja Rimantė Kulvinskytė.

– Gal tavo kelionių, savęs atradimai, keliavimas vienai prasidėjo ne nuo Meksikos?

– Viskas prasidėjo nuo to, kad vienas vaikinas man kažkada paminėjo: jeigu keliauji vienas, tuomet gali keliauti su bet kuo. Galvojau, reikėtų man pabandyti, bet į kokią nors patogią vietą, galbūt Romą, galbūt Barseloną... Ir pirma mano kelionė buvo į Gvatemalą.

Tai buvo atsispyrimas – įkelti save į nepatogią vietą. Nuo Gvatemalos viskas ir prasidėjo. Ten dar buvau tokioje patyriminėje kelionėje. Kai dabar pagalvoju, tai buvo labai smulkūs dalykai, kaip kakavos ceremonija, bet man tada atrodė: vau, kiek daug galima keliauti. Kita kelionė buvo į Indiją.

Jūratė Marija Kudinova / Asmeninio albumo nuotr.

– Prisipažinsiu: neturiu tokios drąsos, man Indija atrodo tikrai iššūkių šalis. Bet tai tik nusistatymas, man atrodo, ten pamatai pasaulį, apie kurį galbūt norėtum negalvoti, nes yra daug vargo, skurdo. O kaip tau?

– Grįžusi iš Gvatemalos išsikėliau į Romą. Viskas sekėsi labai neblogai, darbai ėjosi labai gerai, tai, ko iš ten ir norėjau, ten iškeliavau siekti darbinio tobulėjimo. Bet viduje atėjo, kad aš nežinau, ar to noriu Romoje.

Kadangi esu ir plaukiantis, ir skrendantis paukštis, sugalvojau, kad man reikia pertraukos, – iškeliauti į Indiją. Turėjau daugybę galimybių prieš tai keliauti į Indiją pas draugę, bet man kažkaip buvo per stipru. O tą akimirką parašiau vienam vaikinui Ignui Bakėjui, ar galiu prisijungti, nes jie ten turėjo patyriminę kelionę, ir jis pasakė „taip“.

Man to reikėjo. Iškeliavau pagyventi į ašramą, kad suprasčiau, ko aš noriu. Mano pasiekimai Romoje buvo geri, visi sakė: taigi tu laiminga. Bet aš galvojau: o ko aš noriu viduje? Ar aš tikrai noriu gyventi Romoje, ar noriu sugrįžti į Lietuvą ir mėgautis tuo, ką čia turiu?

Jūratė Marija Kudinova / Asmeninio albumo nuotr.

Indijoje supratau, kad turiu vadovautis savo jutimais, o ne protu, nes dažniausiai aš vadovaudavausi protu ir tai mane vedė ne mano keliu. Grįžusi iš Indijos pajaučiau tai, ko anksčiau nejaučiau, nes buvau tai užblokavusi.

– Kada atsirado drąsa klausyti savęs ir išgirsti, kad galbūt ta laimė nėra mano laimė?

– Ji atsirado tik Indijoje. Pakeisti aš labai bijojau, dvejojau, bet Indija – stebuklinga vieta. Tikrai nėra lengva ten būti, bet Indijoje supratau, kad turiu vadovautis savo jutimais, o ne protu, nes dažniausiai aš vadovaudavausi protu ir tai mane vedė ne mano keliu. Aišku, reikia visuomet su savimi dirbti, bet grįžusi iš Indijos pajaučiau tai, ko anksčiau nejaučiau, nes buvau tai užblokavusi.

Visą laiką sakau: kai esi vaikas, darai, ką nori, ir tuo mėgaujiesi, o kai suaugi, dažniau darai dalykus, kuriuos atrodo, kad reikėtų daryti. Kaip ir mėgaujiesi, bet nesupranti, ar mėgaujiesi, viskas kaip ir gerai, bet nesupranti, kur tas cinkelis. Mano jutimai išlaisvėjo Indijoje.

– Tradiciškai tavęs paprašiau atsinešti sąrašą. Sakei, jo pavadinimas – „Suvokimai ir atradimai pagal Jūratę“.

– Tai dešimt receptų-atradimų. Pirmas – kad laimė yra paprasta. Jos nereikia ieškoti – ja tiesiog reikia mėgautis. Kartais klausdavau žmonių, kas yra laimė, man labai patiko, kai Meksikoje vienas vaikinas man atsakė, kad jo laimė – pirmas kokakolos gurkšnis. Tas pirmas dalykas kartais suteikia laimę ir ji labai labai paprasta.

Jūratė Marija Kudinova / Asmeninio albumo nuotr.

Kitas receptas-suvokimas, kad galima ir reikia norėti to, ko noriu būtent aš. Dėl šios priežasties pirmą kartą bilietą keičiau 21 kartą. Aš labiau galvojau apie klientus, šeimą, visokias atsakomybes, bet supratau, kad noriu to, ko noriu, tai kodėl negaliu to padaryti? Tai mane išlaisvino – tiesiog norėti ir to nebijoti.

Ispaniškas žodis „tranquilo“ ir „lo que puede, puede, lo que no puede, no puede“ yra dabartinės mano frazės. Tai reiškia: tai, ką gali, gali, to, ko negali, negali. Būnant Meksikoje ir susipažįstant su vietiniais tai yra tokia įprasta frazė. Žmonės taip gyvena: jei gali padaryti, gali, jeigu dingo piniginė, tai dingo, jeigu susirgai, tai susirgai, – ką tu gali pakeisti? Jei gali, pakeisk, jei negali, nepakeisi. Tiesiog – „tranquilo“. Ten turi būti ramus, kitaip neišgyvensi. Išgyvensi, bet su stresu.

– Apie tą patirtį kalbėjausi su vienu prancūzu iš, atrodo, Šiaurės Prancūzijos. Jis sakė: jeigu kavinėje pabandytum pakviesti šeimininką arba jį paskubinti, tavęs būtų maloniai paprašyta išeiti. Nes toks gyvenimo būdas: jis yra šeimininkas ir jo sprendimas, kada jis prie tavęs prieis ir ko tau pasiūlys.

– Papasakosiu trumpą istoriją, kaip ėjome valgyti takų į vieną labai populiarią vietą pas Pepę. Ėjome su kanadiečiais ir mano drauge. Užsisakėme takų ir žinojome, kad ten reikia laukti ilgai, nuo valandos laiko, kai takai pagaminami per daugiausiai 10 minučių. Mes laukiame, laukiame, laukiame... Kadangi mums su drauge nebuvo laikas valgyti, mes nebuvome piktos, bet kanadietis sunerimo, nuėjo aiškintis. Takai jau buvo pagaminti, bet Pepe labai susinervino, kad mes jį norėjome skubinti, ir sakė: jūs to neverti. Jis pasakė negražių žodžių ir mus išvarė.

Jūratė Marija Kudinova / Asmeninio albumo nuotr.

Bet aš negalėjau to pamiršti, galvojau: man reikia tų takų. Nuėjome valgyti į kitą vietą, draugai iškeliavo namo, o aš sakiau: ne, aš grįžtu pas tą Pepę, man reikia pavalgyti tų takų. Sugrįžau ir jis mane prisiminė, sakė: virtuvė tau nedirba. Aš sakiau: bet kodėl, kas yra, – man labai įdomus tas gyvenimas. Mes su juo pradėjome šnekėti ir galiausiai po kelių dienų jau ėjau pas jį mokytis, kaip gaminti takus. Sako, Meksika pavojinga, bet gali visur atrasti balansą, tiesiog turi mokėti pagerinti situaciją.

Dar viena šios kelionės dovana – keliavimas karantino metu. Buvo momentų, kai galvojau, keliauti ar nekeliauti, ypač dėl mamos, kuri jaudinosi, bet bekeliaudama supratau, kad tai buvo pats nuostabiausias metas keliauti į Meksiką ar kažkur, kas atidaryta, dėl dviejų priežasčių: dėl to, kad turistinės vietos nepergrūstos turistų, ir dėl žmonių.

Kaip bebūtų, manau, karantino metu keliauja tie drąsesnieji, mažiau reaguojantys į tam tikrus dalykus. Sutikau nuostabių žmonių – kad ir kiek keliavau, ši kelionė žmonių atžvilgiu labai skiriasi. Jie visi buvo „tranquilo“.

