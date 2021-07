Širdies vožtuvą jau galima pakeisti be pjūvio ir narkozės, o operacija netrunka nė dviejų valandų

Sudėtinga širdies operacija su narkoze ir didžiuliu pjūviu krūtinėje tampa praeitimi. Medicinoje įsitvirtina naujiena – kur kas saugesnė ir greitesnė operacija, kai širdies vožtuvas įvedamas per kirkšnį. Pirmasis Kauno klinikose tokią operaciją atliko kardiologas Kasparas Briedis. Jis LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teigia, kad tokia operacija netrunka nė dviejų valandų – gali pakakti ir vos valandos.

Viena dažniausiai diagnozuojamų širdies ligų – aortos vožtuvo angos stenozė. Kitaip tariant, tai pagrindinio širdies vožtuvo angos susiaurėjimas. Jį nulemia ant širdies vožtuvo burių susikaupęs kalcis, kuris trukdo išstumti kraują iš širdies į organizmą.

Kairysis širdies skilvelis yra galingesnis už dešinįjį, iš jo per pagrindinę arteriją į visą kūną plūsta kraujas. Atgal sutekėti jam neleidžia vožtuvai, tačiau jei ant vožtuvo nusėda per daug kalcio, gresia rimtos problemos, galinčios pasibaigti mirtimi.

„Anga darosi siaura, kraują išstumti yra labai sunku ir jo mūsų organizmui nebeužtenka. Širdis, kad tai kompensuotų, priversta vis intensyviau dirbti, ji pervargsta ir tai nepraeina be pasekmių“, – sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.

Įprastai gydytojai tokią problemą šalindavo per sudėtingą operaciją, kuriai būtina narkozė ir krūtinės ląstos atvėrimas. Prieš 18 metų du kardiochirurgai sugalvojo paprastesnį būdą – kateteriu įstumti dirbtinį aortos vožtuvą per kirkšnies arteriją. Tokia procedūra nereikalauja narkozės, pacientas visą laiką būna sąmoningas.

Jeigu ant seno vožtuvo burių yra daug kalcio, kai dedame naują vožtuvą, gali būti, kad tos kalcio dalelės pateks į kraujagysles širdyje. Būtent tai sukelia infarktą širdies raumenyje. K. Briedis

Lietuvoje pirmoji tokia procedūra atlikta visai neseniai – tik 2020-ųjų liepos 28 dieną. Ją 83 metų Aldonai Vaitkienei atliko gydytojas kardiologas Kasparas Briedis. Laidoje jis paaiškino, kaip svarbu supažindinti pacientus su procedūra ir jos eiga. Kadangi per procedūrą pacientas lieka sąmoningas, jo suteiktos žinios gali labai padėti: gydytojai gali įvertinti paciento būklę, suprasti, ar procedūros metu nevyksta kas nors negero.

„Mums svarbiausia sužinoti, ar pacientė jaučia kokį nors skausmą, nes jeigu reikia nuskausminamųjų, galime bet kada suleisti, kad pacientės nevargintų joks skausmas. Kitas svarbus požymis yra galvos svaigimas, kuris irgi parodytų, kad kažkas darosi procedūros metu. Tada pradėtume galvoti, kad gal kažką ne taip darome. Jeigu pacientė atsako, kad nieko blogo nejaučia, mes galime tęsti darbą toliau“, – tikina K. Briedis.

Procedūra netrunka nė dviejų valandų

Naudojami dirbtiniai vožtuvai nėra vienodi, jų būna įvairių konstrukcijų, dydžių. „Vožtuvai parenkami pagal tai, kokio reikia pacientui. Kartais reikia didesnio, kartais mažesnio, tai yra sprendžiama prieš pačią procedūrą, pasirenkamas vožtuvas, kuris pacientui labiausiai tinka“, – priduria laidos svečias.

Širdis / Jesse Orrico/Unsplash nuotr.

Tam, kad vožtuvas būtų suskleistas ir tilptų pro kirkšnies arteriją, naudojama įvedimo sistema. Ant sistemos galo dedamas vožtuvas, kuris specialiais įrankiais suspaudžiamas. Suspaustas jis jau paruoštas įvesti per vamzdelį.

„Jau būna įkištas vamzdelis, pro kurį mes įvedame vožtuvą. Pusė vamzdelio būna arterijoje, pusė – ant operacinio lauko, kad galėtume manipuliuoti. Pro tą vamzdelį kišame vožtuvą ir jis keliauja į viršų. Kai pasiekia širdį, aortos vožtuvą, šitą dirbtinį vožtuvą paleidžiame.

Vizualizacija – rentgeno spinduliai. Virš jūsų būna pakabinta rentgeno kamera, kuri nuolat juda. Tokiu būdu mes galime pamatyti, kaip ši dalis keliauja iki jūsų širdies, ir pasirinkti tinkamą vietą, kurioje norime paleisti vožtuvą. Mes labai norime pataikyti į seno, sukalkėjusio vožtuvo vietą ir įdėti naują. Vožtuvas ir yra tam, kad uždarytų iš širdies išstumtą kraują tam, jog jis negrįžtų į širdies ertmes“, – kalba K. Briedis.

Procedūra įprastai trunka apie valandą su puse. Operuojant be bendrosios anestezijos (neužmigdant paciento), ji gali sutrumpėti iki 45–50 minučių, jeigu komanda patyrusi dirbti be anestezijos. Tuomet nereikia skirti laiko pacientui užmigdyti, procedūra prasideda vos tik asmuo atvyksta į ligoninę ir atsigula ant operacinio stalo.

Operacinė / Pexels nuotr.

Komplikacijos sunkios, bet itin retos

Tradicinė vožtuvo keitimo operacija taikoma ilgą laiką, todėl komplikacijos yra labai retos, o jeigu jos įvyksta, gydytojai, atvėrę krūtinės ląstą, gali jas iškart sutvarkyti. Deja, bet komplikacijos vedant vožtuvą per kirkšnį dažniausiai yra labai sunkios, nors jų tikimybė – apie 1 proc. Tai gali būti intensyvūs kraujavimai iš arterijų, nes per jas įvedami ganėtinai dideli vamzdeliai. Ištraukę vamzdelį gydytojai stengiasi užsiūti kraujagyslę, bet apie 3 proc. atvejų užsiūti kraujagyslę sunku.

Kardiologas įspėja dėl kitų itin rimtų komplikacijų: „Gali įvykti miokardo infarktas. Jeigu ant seno vožtuvo burių yra daug kalcio, kai dedame naują vožtuvą, gali būti, kad tos kalcio dalelės pateks į kraujagysles širdyje. Būtent tai sukelia infarktą širdies raumenyje.“

Vis dėlto K. Briedis patikina laidos vedėją: gydytojai tokiems atvejams būna pasiruošę. Tačiau būtent dėl komplikacijų grėsmės operacija nėra taikoma visiems, turintiems širdies problemų.

„Norėčiau pabrėžti, kad šita procedūra šiandien vis dėlto siūloma vyresniems pacientams, kuriems nustatytos gretutinės patologijos, lėtinės ligos, kaip lėtinė obstrukcinė plaučių liga, bronchinė astma, sunkios sąnarių problemos arba net onkologiniai susirgimai“, – sako kardiologas.

Širdis / Shutterstock nuotr.

Minėtos ligos sunkina anesteziologų darbą, darosi rizikinga pacientą užmigdyti. Tai gali sąlygoti vieną iš sunkesnių operacijos atvejų. Kitos ligos ir pakitimai, tokie kaip antsvoris, diabetas, nejudra, sąnarių, onkologinės ligos, sunkina atsigavimą po operacijos. Cukralige sergantiems pacientams sunkiau ir ilgiau gyja žaizdos.

Vis dėlto ši procedūra nepakeičia atviros krūtinės ląstos operacijos, kuri išlieka pirmasis pasirinkimas. Pasak K. Briedžio, jeigu pacientas serga kitomis ligomis, širdies chirurgai diskutuoja ir pasirenka, kurią procedūrą, vožtuvo įvedimą per kirkšnį ar atvirą krūtinės ląstos pjūvį, taikyti pacientui.

Jeigu pastebėjote, kad prieš metus galėjote nueiti iki mėgstamos parduotuvės, tačiau šiandien nueiti to atstumo nebegalite, reikia sustoti pusiaukelėje dėl to, kad pradeda dusinti, reikėtų pagalvoti, kad kažkas per metus įvyko. K. Briedis

Nutarus ligonį gydyti modernesniu būdu – vožtuvą įvesti per kirkšnį – praėjus vos dviem dienoms po operacijos pacientas gali keliauti namo arba į reabilitaciją. Dažniausiai ji trunka apie 18 dienų.

„Yra taikoma bendro profilio ir labiau kardiologinio profilio specializuota reabilitacija. To dažniausiai užtenka. Kardiologinis profilis taikomas po infarkto, po stimuliatorių įplantavimo. Kokio nors ypatingo profilio po šitos operacijos nereikia.

Dusulys. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anksčiau po atviros krūtinės ląstos operacijos būdavo taikomas ilgesnis reabilitacinis periodas – apie 21–24 dienas, kartais ilgiau. Bet svarbu paminėti, kad patys pacientai po atviros krūtinės ląstos operacijos ilgesnį laiką išbūna ligoninėje, – apie 8 dienas“, – pasakoja laidos svečias.

Bloga savijauta – nebūtinai senatvės požymis

Žmonės dažnai net neįtaria, kad serga aortos vožtuvo angos stenoze. Paprastai ilgą laiką simptomų nebūna, o vėliau įprasta „apkaltinti“ senatvę.

Aortos vožtuvo stenozės simptomai:

– Nuovargis,

– dusulys,

– galvos svaigimas.

Tiesa, šie požymiai byloja ne vien apie aortos vožtuvo stenozę. K. Briedis paaiškina: „Šitos ligos požymiai būdingi ir kitoms ligoms, tai negalima pasakyti, kad dusulys, krūtinės skausmas jau rodo, jog tai yra aortos vožtuvo stenozė. Tačiau jeigu dusulys atsirado ir metus laiko progresavo, pastebėjote, kad prieš metus galėjote nueiti iki savo mėgstamos parduotuvės, tačiau šiandien nueiti to atstumo nebegalite, reikia sustoti pusiaukelėje dėl to, kad pradeda dusinti, reikėtų pagalvoti, kad kažkas per metus įvyko.“

Senjorai. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Ši liga gali būti ir įgimta, ir įgyta, simptomai gali kankinti įvairaus amžiaus žmones. Bet įprastai tai – įgyta liga, vyresnio amžiaus žmonių problema. K. Briedis priduria, kad ši liga linkusi pasireikšti žmonėms, vyresniems kaip 65 metai. Vyresniame amžiuje ją vis dažniau reikia įtarti.

Visgi laidos vedėjas A. Unikauskas ragina blogos savijautos nesieti tik su senatve. Kartais, kad apsisaugotumėte nuo rimtos ligos, tereikia specialisto konsultacijos, primena gydytojas.

Plačiau – spalio 21 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Toma Andrulytė.