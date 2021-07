„Vilnius – atvira muzikos salė“: koncertai vyks 7 miesto erdvėse

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, agentūra „Go Vilnius“ ir Vilniaus miesto savivaldybė kiekvienais metais ypač daug lankytojų susilaukiančią Knygų mugės „Muzikos salės“ programą nusprendė perkelti į miesto gatves. Liepos mėn. 23-25 dienomis sostinės mikrorajonuose bus įrengtos 7 muzikos scenos, kuriose per tris dienas įvyks daugiau nei 50 pasirodymų, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Organizatoriai teigia, kad renginiai turėtų padėti atskleisti gyvenamųjų rajonų kultūrinį potencialą, atsigauti nuo pandemijos nukentėjusiems muzikantams ir auginti Vilniaus 700-ojo gimtadienio šventę.

Atgaivins rajonus

Nors tokios ir panašios šventės neretai rengiamos sostinės centre, „Vilnius – atvira muzikos salė“ persikels į rajonų kiemus. 7 scenos bus įrengtos Antakalnyje, Jeruzalėje, Karoliniškėse, Lazdynuose, Naujoje Vilnioje, Ozo parke ir Žirmūnuose. Taip siekiama muziką ir kultūrą paskleisti ne tik Senamiestyje, bet visame mieste.

„Vilniuje po varginančios pandemijos atgyja ne tik Senamiesčio gatvės, bet ir kiti sostinės rajonai. Čia, kur įprastai nėra koncertams skirtos infrastruktūros, žmonės turės progą išgirsti profesionalių atlikėjų pasirodymus ir net pasirodyti patys. Ši AGATA idėja smagiai prisidės prie strateginės Vilniaus krypties įgyvendinimo – pagerinti gyvenamųjų rajonų aplinką, įpūsti gyvybės, padaryti juos jaukesnius“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Taip pat teigiama, kad koncertai taps Vilniaus 700-ojo gimtadienio šventės, kuri trunka ištisus trejus metus, dalimi.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

„700-ąjį Vilniaus gimtadienį, kurį minėsime 2023 m., pradėjome švęsti dar šiemet ir jau tada gyventojams pasiūlėme įvairių iniciatyvų mieste. Tad šis renginių ciklas yra tos trejus metus trunkančios šventės tąsa. Taip siekiame, kad gimtadienis būtų ne formalus sukakties minėjimas, bet tikra, arti gyventojų esanti šventė mieste“, – pasakoja Inga Romanovskienė, oficialios Vilniaus miesto plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė.

Muzikos festivalis „Vilnius – atvira muzikos salė“ vyks liepos 23–25 dienomis, bus nemokamas ir atviras visiems.

Organizatoriai žada festivalį kieme

Organizatorių teigimu, šis renginys ne tik padės muziką paskleisti platesnei auditorijai, bet ir skatins kitaip pažvelgti į mikrorajonų kultūrines galimybes ir infrastruktūrą.

„Žirmūnuose sceną įrengsime daugiabučių kieme, tad koncertą žmonės galės stebėti netgi iš savo namų balkonų. Karoliniškėse scena stovės prie atodangos, nuo kurios atsiveria vaizdas į Vilniaus senamiestį, Gedimino bokštą, Trijų Kryžių kalną. Tad žmonės pamatys visai kitokius miesto rakursus, nei įprasta – tikimės, kad tai padės į šias erdves pažvelgti kitaip ir įvertinti mikrorajonų kultūrinį potencialą“, – sako AGATA direktorė Agnė Begetė.

7-iose scenose per tris savaitgalio dienas įvyks daugiau nei 50 koncertų. Tad šie koncertai taps tarsi lokaliais festivaliais rajonų kiemuose – tai puiki galimybė bendruomenės nariams pažinti vieniems kitus ir smagiai praleisti laiką drauge.

„Norėdami į programą įtraukti ir konkretaus rajono specifikos bei unikalumo, kviečiame jų narius, kolektyvus ar organizacijas prisistatyti ir atlikti savo pasirodymus profesionalioje scenoje. Tam bus skirtas specialus laikas šeštadienį, liepos 24-ąją dieną“, – sako AGATA Tarybos pirmininkas Domantas Razauskas.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Organizatoriai priduria, kad ne ką mažiau svarbu ir tai, kad šie renginiai padeda atsigauti per pandemiją smarkiai nukentėjusiai muzikos industrijai: „Norime paskatinti koncertinį vyksmą mieste, tuo pačiu ir šalyje. Atlikėjams po šių sunkių metų itin svarbu groti gyvai, vėl pajusti betarpišką kontaktą su klausytojais, kaip tai kasmet vyksta „Muzikos salėje“, o miestui – tai jo gyvasties, įvairios ir spalvingos kultūros dalis”, – sako D. Razauskas.

Liepos 23–25 dienomis vyksiantis alternatyvus muzikos festivalis „Vilnius – atvira muzikos salė“ persikels į 7 Vilniaus mikrorajonus, kur per tris festivalio dienas numatyta daugiau nei 50 skirtingų pasirodymų. Antakalnyje koncertuos „Baltos varnos“, Karoliniškėse – Monika Marija, grupė „Colours of Bubbles“, Viktoras Diawara su audiovizualiniu projektu „Elektroninės sutartinės“ ir kt. Lazdynų scenoje pasirodys „Baltasis kiras“, Naujojoje Vilnioje – grupė „Biplan“, Ozo parko scenoje – Rūta Loop, Giedrius Nakas, „Poliarizuoti stiklai“ ir kt. Jeruzalėje koncertuos „The Schwings Band“, o Žirmūnų scenoje pasirodys Vaidas Baumila, „Strings Of Earth Orchestra“ ir kt.

Visą festivalio programą rasite čia: www.700vilnius.lt