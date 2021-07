Marius Čepulis. Kai stirnos tuokiasi

Gražuolis žilakaktis stirninas drėgnomis šnervėmis traukia orą bandydamas užuosti ją, uodžia žemę, kur ji paliko savo kvapnų pėdsaką, uodžia žoles, kurias ji lietė, karpo ausimis bandydamas iš tūkstančių garsų išskirti jos ploną cypimą. Tada atsargiai statydamas kojas, vedamas kvapų ir garsų jis susiranda ją – grakščią jauną stirnaitę.

Stirnaitė kantriai laukia. Stovi įsitempusi it styga, rodos ir kvėpuot pamiršo. Patinas atsargiai priartėja, nuolat laižydamas šnerves tiesia kaklą link išsikvėpinusios damos. Staiga ta kad šoks ir pasileis lėkti per rasotus žolynus. Patyręs jaunikis žino, kad tai kvietimas. Ir prasideda dūkimas. Abu įsiaudrinę žvėreliai laksto ratais užmiršę viską pasaulyje. Aukštoje žolėje tik galvos kyščioja. Ji stebi, kad tik per greit nebėgtų, o jis žino, kad ji nepabėgs ir kad tai per amžius vykstančio ritualo dalis, kuriam visi jo giminės paklūsta.

Stirnos dama / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Netrukus gaudynės baigiasi ir po sueities abu gavę, ko nori, pasuka savais keliais. Patinas lieka patruliuoti savo teritorijoje, vaikyti jaunus nebrendylas, muštis su jam lygiais konkurentais, kurie dabar jau retai veliasi į konfliktą ir laukti naujų viešnių kurioms mielaširdingai dovanos po vieną ar daugiau stirniukų, o dama – maitintis ir beveik metus laukti naujagimio.

Patinai stumdosi ir po rujos / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Taigi prasidėjo stirnų ruja (pasiruošimas jai vyko jau nuo pavasario). Taip pat stirnos atidarė kanopinių vestuvių sezono maratoną, kurį po jų perims elniai su briedžiais irgi stumbrais, vėliau prisidės danieliai ir galiausiai baigs šernai. Ir, žinoma, tai reiškia, kad norit, ar nenorit, bet jau į langus beldžiasi ruduo.

Stirninas / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Dar prieš porą savaičių buvo galima džiaugtis vešlia žaluma, o dabar ją pakeitė rusvi nurudavusių smilgų tonai. Tiesa, vis dar pripinti įvairiausių spalvų žiedų. Juk dabar pats baltagalvių, šunramunių, ramunių, bobramunių, jonažolių, gauromečių, rugiagėlių, bajorių, buožainių, barkūnų žydėjimas.

Išsikerojusius builius pakeitė subtilesni, žemesni laukinių morkų skėčiai. Miškuose akis džiugina kūpoliai, o drėgnesnėse pievose šiuo metu galima apsvaigti nuo kerinčio gausiai žydinčių vingiorykščių ir malonaus valerijonų kvapo.

Stirnų pasisveikinimas / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Aplink šituos augalus plazda įvairiausi baltukai, satyrai, melsviai, spungės, šaškytės ir perlinukai. Naktimis ten renkasi patys įvairiausi pūkuoti naktiniai drugiai. Žieduose kabarojasi auksavabaliai, grambuoliukai bei įvairiausi ūsuočiai. Na, ir, žinoma, dūzgia bičių, vapsvų, kamanių, musių bei uodų eskadronai.

Visą tą gėrį medžioja tūkstančiai žieduose ir tarp augalų pasislėpusių pačių įvairiausių vorų, o ore juos gaudo manevringieji laumžirgiai bei plėšriamusės.

Auksavabalis vingiorykštėje / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Ir dar. Jau prasidėjo žiogų koncertai. Prieš porą savaičių „smuikuodavo“ vienas kitas, o dabar vakarais jau visi žolynai skamba. Bet tai tik generalinė repeticiją prieš didžiąją rugpjūčio – rugsėjo griežimo simfoniją.

Žiogai vis dar turi konkurentų. Be jų pievose vos tik saulė pakrypsta vakarop pradeda griežti ir griežlės.

– Krex, krex, krex krex, krex krex, – dažnas šį garsą esat girdėję (lotyniškai tas paukštis taip ir vadinamas Crex crex) ir retas jo šaltinį matę. Gali žmogus stovėt visai šalia, vos už poros metrų ir nepamatyti žolėse kurapkos dydžio paukščio, kuris savo garsiu griežimu neleidžia žmonėms naktimis išsimiegot.

O šiaip paukščių giesmės jau tyla. Anksti ryte ir nuslūgus karščiui dar vienas kitas profilaktiškai pagieda. Vietoj aistringų rytmečio giesmių greičiau išgirsi kranklių jaunuolių keliamą triukšmą. O danguje vis dažniau pastebi į sambūrius lekiančias gerves ar trikampiu išsirikiavusias melodingai ulbančias kuolingas. Vaikų auginimo metas į pabaigą, jau prasideda kelionių metas, bet apie tai kitą kartą.

Liepos vidurio laukai / Gamtos fotografo Mariaus Čepulio nuotr.

Dabar naktimis galit užmesti akis į dangų ir surasti pasirodžiusį Sietyną, o rytoj stebėkit lis, ar nelis. Juk ryt – Septyni broliai miegantys (arba, liaudiškai broliai mižniai). Jei nelis – tai merginos gerai įdegs, nes bus didžiulė sausra ir ūkininkai vėl turės pagrindą skųstis, jei lis – skųsis Palangos verslininkai, uždirbs soliariumai, o miestų gatvėmis plaukiosim su baidarėm septynias dienas ir septynias savaites.

Gražaus ir vėsaus savaitgalio ir neužmirškit pasiklausyti vestuvinių stirnų lojimų!

Autorius yra Aplinkos ministro Simono Gentvilo patarėjas.

Draudžiama publikuoti šį komentarą bet kurioje žiniasklaidos priemonėje, išskyrus LRT.lt, be raštiško autoriaus sutikimo.