Šiuolaikinėje užimtoje, visu greičiu įsisukusioje visuomenėje vaikystei skelbiamas neoficialus karas. Turėdami gerokai per daug daiktų, pasirinkimų ir per mažai laiko, vaikai darosi nerimastingi, susiduria su sunkumais mokykloje arba bendraudami su kitais; kartais jiems diagnozuojamos rimtos elgsenos problemos. Kaip į tai reaguoti ir ką daryti?

Tarptautinio pripažinimo sulaukęs šeimų konsultantas Kimas Johnas Payne`as tiesia pagalbos ranką tėvams – pataria, kaip suteikti vaikams tokią erdvę ir laisvę, kurios lavintų gilesnį dėmesingumą ir leistų individualumui atsiskleisti. Jo knygoje „Auklėjimas paprastumo dvasia“ gausu idėjų pokyčiams ir sumanių patarimų, kaip užauginti ramesnius, laimingesnius, savimi labiau pasitikinčius vaikus.

Žemiau pateikiame knygos „Auklėjimas paprastumo dvasia“ ištrauką.

Naujoji norma

Poilsio ir atgaivos, kurių trokštame namie, vis sunkiau rasti. Darbas įsikėlė į mūsų namus, rezidencija padarė mūsų kompiuterius ir suranda mus visur, kur tik galima pasiekti mobiliuoju telefonu. Vaikai irgi viskuo perkrauti. Gal tėvams ir reikia programinės įrangos sekti, ką veikia ir kaip tvarkosi pagal dienotvarkę jų vaikai, raidos psichologas Deividas Elkindas (David Elkind) 2007 m. pažymėjo, kad per pastaruosius du dešimtmečius vaikai prarado daugiau nei dvylika laisvalaikio valandų per savaitę.

Kai gebėjimas atlikti daugelį užduočių vienu metu vertinamas kaip išlikimo įgūdis, ar turėtume stebėtis, kad vis didesniam skaičiui vaikų „diagnozuojami“ „sunkumai, sutelkiant dėmesį.“

Vaikai / Unsplash nuotr.

Kiekvienoje, net paprasčiausioje srityje susiduriame su svaiginama daugybe dalykų (visokio šlamšto) ir pasirinkimų. Kai turime apsvarstyti dešimtis įvairių prekės ženklų gaminių, jų ypatybių, aprobacijų, dydžių ir kainų, o tuo pat metu raustis po atmintį dėl visokių perspėjimų ir nerimą keliančių rizikų, kasdien tenka priimti dešimtis sprendimų. Per daug visko ir per daug pasirinkimų. Jeigu mums, suaugusiesiems, per sunku, įsivaizduokite, kaip jaučiasi vaikai! Kad ir kas iškiltų pirmiau – per daug pasirinkimų ar per daug dalykų – galutinis abiejų rezultatas neteikia laimės. Priešingai viskam, ką bruka reklama (tai tikrai aišku visiems, kuriems kada teko rinktis skambučių mobiliuoju telefonu planą), per daug pasirinkimų gali gniuždyti. Kita streso rūšis. Ji ne tik tyko ryti mūsų laiką – moksliniai tyrimai atskleidžia: turint daugybę pasirinkimų, žlugdoma / griaunama motyvacija ir gera savijauta.

Lėta pradžia – gera pabaiga

Jeigu kaip visuomenė pasirenkame greitį, iš dalies taip yra todėl, kad skendime nerime. Pilni šio rūpesčio ar anos nerimasties, bėgame iš visų jėgų, kad išvengtume problemų ir išsisuktume nuo pavojų. Tėvystę priimame taip pat nerimastingai, puldami nuo vienos „praturtinančios progos“ prie kitos, jausdami negeroves ir naujus pavojus, tačiau visąlaik kaip įmanydami stengiamės aprūpinti vaikus visokiais nūnai žinomais ar netrukus išrasimais pažangos stebuklais. Ši knyga – ne apie nematomus pavojus, skubotus, bet nepatvarius sprendimus ar trumpalaikes progas; ji – apie ilgą perspektyvą. Apskritai apie pagarbą vaikystei.

Vaikai / Unsplash nuotr.

Kai veikiame iš pagarbos, o ne iš baimės, motyvacija stipresnė, įkvėpimas beribis. Gerai, kad yra daug dalykų, kuriuos kaip tėvai galime nuveikti, idant apsaugotume vaikystės aplinką – idealią aplinką lėtam savo vaikų asmenybės vystymuisi, gebai greitai atgauti jėgas ir gerovės radimuisi.

Daugelis šios knygos koncepcijų remiasi Šteinerio-Valdorfo (Steiner-Waldorf ) ugdymo principais*. Viena labiausiai paplitusių visame pasaulyje nepriklausomo ugdymo atmainų, Valdorfo mokyklos, pabrėžia vaizduotės, taip pat širdies, rankų, galvos vystymo svarbą.