Verta valgyti vyšnias – gerina miego kokybę, puikiai tinka sportuojantiems

Vyšnios – mėgstamos ir laukiamos šiltojo sezono uogos, be kurių tradicinė lietuviška vasara sunkiai įsivaizduojama. Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė, pranešime žiniasklaidai pasakoja, kad vyšnios pirmiausia augo derlingose vietovėse tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų. Į Europą greičiausiai jas atnešė paukščiai.

Pirmieji šias uogas pradėjo auginti senovės graikai, vėliau jomis susižavėjo ir romėnai, kurie vis didino užauginamą jų skaičių. XV a. prijaukintos naminės vyšnios paplito visoje Europoje, o nuo XVII a. šios uogos pasiekė ir Ameriką.

J. Sabaitienė sako, kad į kasdienį racioną vyšnias įtraukti labai paprasta. Vyšnios dažnai yra derinamos su šokoladu, jomis gardinami įvairūs tortai, pyragai, keksiukai, iš vyšnių gaminami ir gaivūs sorbetai ar ledai. Šios uogos puikiai tinka įvairioms vaisių salotoms, jos derinamos su natūraliu jogurtu ir granola, blyneliais, vafliais. Iš vyšnių verdamos uogienės, džemai, netgi gaminami padažai ar salsos, kurios yra derinamos prie įvairių mėsos patiekalų.

Gerina miego kokybę, puikiai tinka sportuojantiems

Vyšnios, priklausomai nuo rūšies, gali būti nuo ryškiai iki tamsiai raudonos, beveik juodos spalvos. Tačiau nepriklausomai nuo veislės – šios uogos yra labai maistingos ir organizmą stipriai aprūpinančios skaidulomis, vitaminais bei antioksidantais. Be to, vyšniose yra mažai kalorijų. Viename puodelyje uogų yra vos 97 kalorijos, todėl jos puikiai tinka tiems, kurie meta svorį, o reguliarus jų vartojimas padeda kovoti su antsvoriu.

Vyšnios pasižymi vitaminų C, A ir K, kalio, magnio ir kalcio gausa. Be to, jose galima rasti ir natūralaus melatonino – medžiagos, kurios vartojimas gerina miego kokybę. Kaip teigia ekspertė, reguliarus vyšnių vartojimas gerina širdies darbą, mažina su senėjimu sujusius procesus. Jas valgyti itin sveika sportuojantiems, mat vyšniose esančios gerosios medžiagos pagreitina raumenų atsistatymą bei sumažina fizinio krūvio sukeltą raumenų skausmą. J. Sabaitienė siūlo vištienos salotų su vyšniomis bei gaivinančio kokteilio receptus.

Vištienos salotos su vyšniomis

Jums reikės:

Keptos, kubeliais supjaustytos vištienos krūtinėlės

Saujos špinatų

1 puodelio susmulkinto „Gorgonzola“ sūrio

Saujos susmulkintų šviežių vyšnių

1 puodelio susmulkintų graikinių riešutų

Šlakelio aukščiausios kokybės alyvuogių aliejaus

Šlakelio raudonojo vyno acto

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio pipirų

Pagaminimas:

Sudėkite špinatus į didelį salotų dubenį. Ant viršaus dėkite vištieną, sūrį, vyšnias ir graikinius riešutus. Gautą mišinį pagardinkite druska, pipirais, aliejumi ir actu. Viską gerai sumaišykite.

Glotnutis su vyšniomis ir bananais

Jums reikės:

300g vyšnių

150g natūralaus jogurto

Banano

½ arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto

Pagaminimas:

Visus ingredientus sudėkite į trintuvą ir sutrinkite. Jeigu norisi vėsiau – į gėrimą galite įdėti ledo kubelių. Skanaus!