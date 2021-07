3 atsakymai apie aliejus: kuris draugiškas širdžiai, kuris padės sulieknėti, o ant kurio tinka kepti

Kai kurie vis dar bijo vartoti aliejų, nes tiki, kad dėl jo auga svoris, tačiau LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas tai neigia. Aliejus ne tik būtinas organizmui, bet net ir gali padėti numesti svorio, nes, pasak biomedicinos mokslų daktarės Sandrijos Čapkauskienės, užtikrina sotumo jausmą ir mažina alkio pojūtį.

Antraštės žiniasklaidoje skelbia: nevartokite nekokybiškų aliejų. Atrodo, jau išsirinkote, ant kokių riebalų kepti mėgstamus patiekalus, bet staiga internete randate straipsnį, kuris teigia, kad ir šis aliejus blogas. Kaip nepasiklysti šitoje informacijos gausoje?

Klausimų apie aliejus begalė: kuriais aliejais sveikiausia gardinti salotas? Kuriuos aliejus vartoti, kad būtumėte ne tik sveiki, bet ir sulieknėtumėte? Koks kokybiškas aliejus tampa žalingas pakaitinus?

Dažniausiai kalbama apie alyvuogių aliejų, tad šįsyk – apie kitas aliejų alternatyvas, kokybiškus ir jums naudingus aliejus.

„Paprastai norint numesti svorio siūloma atsisakyti riebalų, bet šis patarimas ne tik neteisingas, jis paprasčiausiai žalingas. Mitas, kad riebalai kalti dėl papildomų kilogramų. Mitas ir tai, kad visi riebalai sukelia infarktą. Tai netiesa.

Tiesa ta, kad visa tai padaro cukrus. Tiesą sakant, gerieji riebalai ne tik nekenksmingi, jie turi daugybę naudingų savybių: greitina jūsų medžiagų apykaitą, lėtina diabetą. Sveikieji riebalai skatina jūsų smegenų veiklą, netgi yra būtini gražiai odai ir plaukams. Aišku, visos šios savybės galioja tik tuo atveju, jeigu vartosite kokybišką aliejų, sveikus riebalus“, – pasakoja laidos vedėjas.

Linų sėmenų aliejus naudingas būtent dėl omega-3 riebalų rūgščių, kurių mes beveik negauname. Omega-3 riebalų rūgštys didina kraujagyslių elastingumą, o senstant ar jeigu yra didelis kraujospūdis elastingumas mažėja. S. Čapkauskienė

Ne taip ir retai žmonės, nusprendę sveikai maitintis, mesti svorį, iš savo raciono visiškai išbraukia bet kokius riebalus, tačiau iš tikrųjų taip elgtis negalima, perspėja A. Unikauskas. Jei taip padarysite, organizmas negaus ne tik aliejuje esančių nesočiųjų riebalų rūgščių, bet ir jame esančių vitaminų bei antioksidantų. Maža to, organizmas, negaudamas riebalų, negalės pasisavinti vaisiuose ir daržovėse esančių vitaminų.

Biomedicinos mokslų daktarė S. Čapkauskienė teigia dažnai girdinti: nenoriu vartoti aliejaus, nes bijau sustorėti. Tokie žmonės nevartoja net alyvuogių aliejaus.

Kodėl vyrauja mitas, kad norint sveikai maitintis reikia nevartoti aliejaus? S. Čapkauskienė sako, kad dalis tiesos tame yra. Nors daugiausia omega-6 riebalų rūgščių yra rafinuotame aliejuje, jų yra ir daugumoje sėklų aliejų. Tad vartojant šiuos aliejus svarbu saikas, nors pavartoję per mažai reikiamos naudos irgi negausite.

„Jeigu turite širdies, kraujagyslių sistemos ligų arba kitų sutrikimų, gydytojai rekomenduoja suvartoti 6–8 valgomuosius šaukštus per dieną. Manau, kad kiekvieną dieną išeina suvartoti tuos 6 šaukštus. Jų reikėtų, ypač kalbant apie alyvuogių aliejų. 1 šaukštelis ant salotų – labai mažai“, – kalba biomedicinos mokslų daktarė.

Svarbus dar vienas perspėjimas, sako gydytojas: „Labai kenksminga – riebalų ir cukraus ir netgi baltymų ir cukraus kombinacijos. Išsiverda žmonės bulvių ir daug kas mėgsta jas valgyti su sviestu. Jūs gaunate cukraus ir riebalų derinį, o tada kraujyje įvyksta vadinamasis glikavimas, oksidacija, prasideda visa kita betvarkė. Tai blogiausias įmanomas derinys – riebalai su cukrumi. Tai, aišku, pridės papildomų kilogramų, bet ir padidins, pavyzdžiui, infarkto tikimybę.“

Širdis, širdies ligos / Shutterstock nuotr.

Kam apskritai reikia keisti alyvuogių aliejų kuo nors kitu? Anot A. Unikausko, vienas iš motyvų – kad 90 proc. parduotuvėse parduodamo alyvuogių aliejaus yra padirbta. Taip yra visame pasaulyje, o nepopuliaraus aliejaus padirbinėti neapsimoka. Surasti alternatyvų alyvuogių aliejui nesunku, o kai kurios iš jų labai tinka, jei rūpinatės savo širdele.

Širdžiai draugiškas aliejus

– Kanapių aliejus turi labai daug antioksidantų, polifenolių.

– Linų sėmenų aliejuje ypač gausu omega-3 riebalų rūgščių.

„Linų sėmenų aliejus naudingas būtent dėl omega-3 riebalų rūgščių, kurių mes beveik negauname. Omega-3 riebalų rūgščių galime gauti su nedaug produktų. Jeigu mityboje nėra geros riebios žuvies, graikinių riešutų ir t. t., linų sėmenys labai gerai, nes omega-3 riebalų rūgštys didina kraujagyslių elastingumą, o senstant ar jeigu yra didelis kraujospūdis elastingumas mažėja.

Kanapių aliejuje yra apie 25 proc. aukštos kokybės baltymų, vienas iš tų baltymų yra argininas. Jis dalyvauja azoto oksido gamyboje. Ką daro azoto oksidas? Jis turi vazodilatacinį faktorių, t. y. plečia ir atpalaiduoja kraujagysles. Štai ko reikia, kad širdelė normaliai dirbtų“, – pasakoja S. Čapkauskienė.

Tačiau atminkite – linų sėmenų aliejaus negalima kaitinti, jis gali būti vartojamas tik ant salotų, be to, turi būti laikomas šaldytuve. Kanapių aliejaus taip pat nerekomenduojama kaitinti, geriau jo dėti į glotnučius, humusą. Šių aliejų reikėtų suvartoti iki 2 valgomųjų šaukštų per dieną.

Kanapių aliejus / Shutterstock nuotr.

Vienu gardaus glotnučio su linų sėmenų aliejumi receptu laidoje pasidalijo laidos vedėjo A. Unikausko pagalbininkė Liepa Norkevičienė.

Glotnučiui su linų sėmenų aliejumi reikės:

avokado

1 stiklinės mėlynių

kriaušės

2 arbatinių šaukštelių linų sėmenų aliejaus

špinatų

1 stiklinės vandens

Jeigu įtrauksime į mitybą būtent sveikųjų riebalų: avokadų, alyvuogių, sėmenų, kanapių, net avokadų aliejaus, jie iš tikrųjų užtikrina sotumo jausmą ir mažina alkio pojūtį. S. Čapkauskienė

Aliejus galima naudoti ir išoriškai, pavyzdžiui, tepti ant odos, nes jie gydo sausą odą. Dėl aliejų naudos odai, širdžiai sutinka dauguma medikų, bet vis dar ginčijamasi, ar riebalai gali padėti numesti svorio.

„Labai paradoksaliai skamba, bet labai svarbu, kokie tie aliejai, riebalai, ar sveikieji. Jeigu įtrauksime į mitybą būtent sveikųjų riebalų: avokadų, alyvuogių, sėmenų, kanapių, net avokadų aliejaus, jie iš tikrųjų užtikrina sotumo jausmą ir mažina alkio pojūtį“, – tikina biomedicinos mokslų daktarė.

Aliejai, kurie gali padėti sulieknėti

– Linų sėmenų aliejus

– Kokosų aliejus

Kokosai / Pexels nuotr.

Ant kurių aliejų galima kepti?

Pirmenybę S. Čapkauskienė teiktų kokosų ir avokadų aliejams todėl, kad jie stabiliausi, gausūs kaitrai mažiau atsparių mononesočiųjų ir sočiųjų riebalų rūgščių. Taip pat tinka kepti alyvuogių aliejus, bet pabrėžtina – aukštos kokybės.

„Mononesočiųjų riebalų rūgščių avokadų aliejuje yra iki 70 proc., sočiųjų riebalų rūgščių daug kokosų aliejuje. Šie aliejai galimi naudoti kepant, bet noriu pridėti, kad kepti išvis rekomenduojama kuo mažiau. Kas būdinga avokadų aliejui, kad jo pati aukščiausia degimo temperatūra – apie 248 laipsnius, netgi didesnė už rafinuoto aliejaus, dėl to ant jo ir rekomenduojama kepti“, – aiškina laidos viešnia.

Tyrimai rodo, kad mononesočiosios riebalų rūgštys sumažina širdies ligų riziką, net cholesterolio lygį. Atkreipkite dėmesį: jei kaitindami aliejų pastebėjote dūmus, keptuvė ėmė rūkti, žinokite, kad aliejus tapo žalingas, net jei buvo kokybiškas ir sveikas.

„Statistika rodo, kad vienas gyventojas Lietuvoje per metus sunaudoja beveik 16 litrų aliejaus. Tiesa, daugiausiai – saulėgrąžų ir rapsų. Tuo tarpu Kretos gyventojas per metus suvartoja dvigubai daugiau aliejaus, apie 30–40 litrų, tik alyvuogių, tad jų sveikatos būklė gerokai geresnė nei lietuvių.

Aliejus ne tik nėra žalingas, bet ir būtinas mūsų organizmui. Svarbiausia – išsirinkite tinkamą, kokybišką, sveiką produktą“, – sako A. Unikauskas.

Plačiau – vasario 10 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.