Desertais be cukraus garsėjanti Simona: sveika mityba neturi varžyti

Sveiką mitybą ir dietas supa daugybė stereotipų: kad nuolat jautiesi alkanas, maistas neįvairus ir beskonis, tenka atsisakyti desertų ar kad sveikesnio maisto alternatyvai reikia skirti gerokai daugiau pinigų, rašoma Simonos Laiconaitės pranešime žiniasklaidai. O jei visa tai būtų tik mitas – ar rinktumėtės maitintis sveikiau?

Tinklaraštininkė Simona Laiconaitė, gyvenanti pagal ketogeninės mitybos principus ir kurianti receptus mitybai be miltų, be cukraus ir be savigraužos sako, kad žmonės, įsitikinę, jog vardan sveikesnio gyvenimo būdo nereikės aukoti gardžių, gražių ir sočių pietų, yra linkę daug stipriau įtvirtinti naujus mitybos įpročius.

Riebalai – energijos ir sveikatos šaltinis

Tradicinės mitybos pagrindas yra angliavandeniai – prisiminkime visiems gerai žinomą mitybos piramidę, kurios didžiausią segmentą užima toks maistas kaip duona, grūdai ir jų produktai (makaronai, košės, dribsniai), toliau – daugybė krakmolingų, cukringų daržovių ir vaisių, pieno produktai, liesa mėsa bei žuvis.

Ketogeninė mityba yra atvirkštinė tradicinei: vartojamas minimalus kiekis angliavandenių (iki 5% dienos kalorijų normos), vidutinis baltymų kiekis (20-25% dienos kalorijų normos), o pagrindinis energijos šaltinis yra sveikieji riebalai: riebi žuvis bei mėsa, kiaušiniai, sviestas, sūriai. Laikantis ketogeninės mitybos vartojamos ir nekrakmolingos bei mažai angliavandenių turinčios daržovės, kai kurios uogos, riešutai.

Simonos Laiconaitės desertai / Pranešimo autorių nuotr.

„Dabar ketogeninė mityba Lietuvoje populiarėja tarp siekiančių greitai, saugiai ir ilgam atsikratyti viršsvorio. Didelio populiarumo priežastis yra ta, kad maitinantis pagal ketogeninės mitybos principus nėra juntamas alkio jausmas, o kūno kilogramai vis tiek tirpsta – organizmas, energijai sudeginęs su maistu suvartotus riebalus, ima deginti riebalus, sukauptus kūne. Dėl to matomas greitas efektas tiek veidrodyje, tiek svarstyklių rodmenyse“, – sako neseniai knygą apie ketogeninę mitybą „Keto Kodas“ išleidusi Simona Laiconaitė.

Ketogeninė mityba – ir sveikatos problemoms taisyti

Ketogeninė mityba Simonos gyvenime atsirado beieškant alternatyvių būdų išvyti užsitęsusius lėtinius uždegimus ir kitas sveikatos problemas, sukeltas itin didelio gyvenimo tempo, nuolatinio streso, įtampos darbuose ir per didelio cukraus kiekio mityboje.

„Apie ketogeninę mitybą buvau girdėjusi ir iki momento, kai nusprendžiau ją išbandyti, bet iki tol niekada nesigilinau, kokią naudą organizmui ji sukuria. Geriausias poveikis, kurį įvertinau beveik iškart po to, kai pradėjau jos laikytis: per pirmąsias dvi savaites dingo migrena, per keturias-penkias atsitraukė uždegimai, per du mėnesius ištirpo 10 kg viršsvorio, kurį buvau spėjusi priimti kaip savo neatsiejamą dalį.

Šiandien pagal ketogeninės mitybos principus maitinuosi jau kone pusantrų metų ir tikrai neketinu grįžti prie tradicinės mitybos. Tiesiog per daug vertinu tai, kaip gerai kasdien jaučiuosi: gebu išlaikyti maksimalų susikaupimą ir dėmesį detalėms, organizme nesikaupia nei skysčiai, nei dujos, nebūna jokių staigių energijos kryčių (anksčiau būdinai norėdavau „ko nors saldaus“ apie ketvirtą valandą popiet), o varžyti savęs visiškai netenka: kasdien valgau gražiai, gardžiai ir soti būnu visą dieną su gerokai mažesniu maisto kiekiu nei anksčiau“, – su šypsena pasakojo Simona.

Simonos Laiconaitės desertai / Pranešimo autorių nuotr.

Knyga „Keto Kodas“ padės atsakyti į pradedantiesiems kylančius klausimus

Simonai idėja knygai gimė šių metų pradžioje dėl to, kad kasdien savo Instagram paskyroje „@yes_its_keto“ vis sulaukia žinučių su klausimais apie ketogeninę mitybą. Juos užduoda žmonės, kurie dar tik domisi ja ar yra ką tik pradėję maitintis pagal jos principus. Laikui bėgant Simona pastebėjo, kad beveik visi klausimai kartojasi arba yra panašūs savo esme: „Kasdien atrašinėjant žinutes kilo mintis tiesiog imti ir sudėti visą pradžiai reikalingą informaciją į vieną vietą, kad besidomintieji ir norintieji pabandyti galėtų greitai viską surasti ir išsiaiškinti“.

Simonos moto yra „be cukraus, be miltų, be savigraužos“ – šią liniją ji stengėsi išlaikyti ir knygoje. Tad joje – ne tik bazinė informacija apie tai, ką svarbu žinoti prieš pradedant ketogeninę mitybą, į ką reikia atkreipti dėmesį, kuo keisti cukrų ar miltus bei dešimtys keto receptų idėjų, tačiau rašydama knygą Simona stengėsi išlaikyti ir pozityvų, palaikantį toną. „Tikiu, kad kuo mažiau turinys formalizuotas, tuo lengviau jį suprasti ir taikyti realiame gyvenime“, – savo pasirinkimą argumentavo knygos autorė.

Simona Laiconaitė / Pranešimo autorių nuotr.

Sveika mityba neturi varžyti

Daug kas mano, kad sveika gyvensena ar noras numesti didelį viršvorį yra nesuderinamas su geru maisto skoniu ar desertais. „Aš tam visiškai nepritariu ir visada sakau, kad sveika mityba neturi varžyti, kitaip vietoje pasimėgavimo maistu mes nuolat galvosime apie tai, ko negalime valgyti, tačiau labai trokštame“, – sako Simona.

Simonos teigimu, tai – tiesus kelias į trumpalaikius rezultatus, nes nuolatinis savęs ribojimas kelią stresą, liūdesį ir praradimo jausmą: „Tuo tarpu aš sakau, kad jeigu norisi deserto, tai ir pasigaminkite jį! Tiesiog rinkitės sveikesnius becukrius produktus deserto gamybai, o tai su ketogenine mityba visai nėra sudėtinga.“