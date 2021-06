Per 3 mėnesius Dalia numetė 23 kg, bet svorio pokyčiai netikėtai supurtė ir asmeninius santykius

35-erių panevėžietė Dalia Jaruševičienė per 3 mėnesius atsikratė 23 kilogramų. Trijų vaikų mama ne tik sveikiau gyvena, gražiau atrodo, bet ir pakeitė savo mąstymą. Pasitikėjimas savimi, energija, norisi sakyti, sugrįžo, bet LRT TELEVIZIJOS laidos „Klauskite daktaro“ herojė patikslina: galbūt tokios kaip dabar niekada ir neturėjo.

Jei kas nors pasakytų, kad pokyčiai gyvenime atnešė krizę asmeniniuose santykiuose, Dalia vėl patikslintų, kad tiesiog įgijo drąsos ir suprato, jog neturi su viskuo taikstytis, nusipelnė gyventi taip, kaip nori.

„Pasikeičiau ir iš vidaus, ir siela, ir kūnu – viskuo. Iš tikrųjų negalvojau, kad numestas svoris gali tiek daug pakeisti, kad sportas irgi gali ateiti tiek į mano, tiek į šeimos gyvenimą“, – pasakoja ji.

Nors keistis panoro pati, dar labiau pokyčiams moterį įkvėpė sporto trenerė, draugė bei didžiausia palaikytoja Rasa Vilkienė.

„Jos istorija buvo tokia, kad ji paskambino ir sako: aš vis nedrįstu, man skauda, negaliu, turiu mažą vaiką, kaip man galite padėti... Sakau: aš tau duosiu visus įrankius, tu girdėk, ką aš tau sakau, ir bandyk daryti.

Išėjo kažkaip betarpiškai, ji nebijojo skambinti. Žinote, kiti sako: aš negaliu, aš bijau, kaip aš trukdysiu. O ji paprastai sakė: aš žinau, kad jeigu ji man nepakels, atrašys. Taip mes labai gražiai susidraugavome. Mačiau, kad ji labai stengiasi, ėjo žingsnis po žingsnio ir kilogramai krito. Buvo ir ašarų, ir paskambina, sako: skauda, negaliu... Bet sakiau: tu privalai ne dėl savęs, o dėl savo vaikų“, – kalba ji.

Pasak R. Vilkienės, Dalios rezultatai buvo stebinantys, be to, iš jos sklido didelė vidinė motyvacija. Neseniai trečio vaikelio susilaukusi moteris tikina, jog nueiti į sporto klubą niekaip nerastų laiko, tad jai tikras atradimas – per karantiną itin išpopuliarėjusios nuotolinės treniruotės.

„Atsikeliu ryte, pasisodinu mažylę, beveik kartu ir sportuojame. Rasai sakiau: neturiu svarelių, gumų, kaip čia bus, galimybės dabar irgi neleidžia įsigyti... Rasa sako: daug ką galima panaudoti iš namų apyvokos daiktų. Mano svareliai tapo buteliukai ir t. t. Ir vaikams buvo smagu.

Jeigu aš nespėju, padarysiu tiek, kiek man reikia. Tu negali, bet vis tiek bandai. Šiandien neišėjo vienas, rytoj išeis daugiau. Būdavo, nepavyko, neišeina. Sūnus visada sakydavo: mama, na, pabandyk. Nieko daugiau nėra, niekas nestebi, namie gali daryti ir nukritęs“, – patirtimi dalijasi Dalia.

Ypač poros, kurios susituokia, dažnai tikisi, kad tas, su kuriuo susituokiau, nė kiek nepasikeis, bet iš tiesų atsitinka priešingai, nes gyvenimas eina, interesai keičiasi, atsiranda naujos veiklos, draugai ir natūraliai žmogus pakinta. K. Bajoriūnienė

Didelė dalis pokyčių įvyko ir jos asmeniniuose santykiuose. Motyvuota, besikeičianti, gražėjanti, švytinti moteris turėtų būti kiekvieno vyro svajonė, bet Dalios atveju buvo šiek tiek kitaip.

„Vyras žiūrėdavo skeptiškai: kam tau čia reikia, juk tu graži tokia, kokia esi. Pradžioje sakydavo: aš tave myliu tokią, kokia tu esi. Vėliau prasidėjo priekaištai, bet dabar, manau, vyras gimė kartu su manimi iš naujo. Pavyzdžiui, pirmą kartą po 16 metų pasakė: tu atrodai nuostabiai. Tai man buvo vau, kaip ateiti į sporto klubą“, – pažymi laidos herojė.

Mankšta / D. Umbraso/LRT nuotr.

Dalia atvirauja – buvo momentų, kai galvojo, kad santuoka byra, tačiau ryšys su vyru galiausiai sutvirtėjo. Ji tiki, kad jų šeima gali būti pavyzdys ir kitoms šeimoms. R. Vilkienė, pati išgyvenusi skyrybas, itin palaikė Dalią, nesulaukusią deramo palaikymo iš vyro.

„Kai pradėjo sportuoti, jos santykiai lyg ir buvo geri, bet ji buvo pripratusi prie tokių santykių, neįsivaizdavo, kad jie gali būti kitokie. Vyras irgi prie moters pripratęs kaip prie naminių tapkių: noriu – įsispiriu, noriu – šiek tiek paspiriu į šoną ir tiek. Ji buvo tokiame amplua. Kai ji pradėjo keistis, ėmė keistis ne tik kūnas, bet ir vidus. Atrado save kaip moterį, atrado moterišką energiją, kuri gali parodyti, kad aš galiu, tu, jeigu nori, stovėk ir žiūrėk, bet aš judu. Jis iš karto suprato, kad kažkas negerai, nes nebegalės jos kontroliuoti, ji turi savo nuomonę.

Aš savo treniruočių, seminarų metu nenoriu treniruoti tiesmukiškai, noriu įkvėpti pamilti judesį, pakeisti savo mitybą, išorę, įsimylėti, siekiu, kad būtų kuo daugiau pasitikinčių moterų, kuo daugiau sveikų, gražių žmonių. Kuo jų bus daugiau, tuo bus lengviau gyventi“, – tiki trenerė.

Turbūt natūralu: vienam žmogui išgyvenant tiek pokyčių, kai keičiasi kūnas, emocijos, dvasinė būsena, išvaizda, santykiai kinta visoje šeimoje. Taip jau nutinka, kad vienas žmogus eina į priekį, o kitas jo nepasiveja. Dar viena laidos viešnia, porų psichologė Karolina Bajoriūnienė patvirtina: kai suauga, žmonės neretai pamiršta, kad gyvenimas pilnas pokyčių, kad gyvenime pokytis – natūralu, nes kiekviena diena būna kitokia.

„Ypač poros, kurios susituokia, dažnai tikisi, kad tas žmogus, su kuriuo susituokiau, nė kiek nepasikeis, bet iš tiesų atsitinka priešingai, nes gyvenimas eina, interesai keičiasi, atsiranda naujos veiklos, hobiai, draugai, įtakos sferos ir natūraliai žmogus pakinta. Kai kurie žmonės, tarsi lieka stagnacijoje, kai kurie keičiasi labiau, kai kuriems ateina laikas, galbūt į viena susideda kokia nors situacija, žodžiai, mintys apie save, įvykiai – kas tarsi detonuoja didesnį pokytį.

Pora, santykiai, santuoka, nesikalbėjimas, pyktis / Shutterstock nuotr.

Tada porose labai dažnai atsitinka taip, kad vienas stovi vietoje, o kitas kažkur juda, tobulėja, auga. Partneris tarsi nenori eiti kartu, jam patinka taip, kaip yra, jis, galima sakyti, užmiega ant laurų. Tuomet, kai vienas kažkur juda, o kitas stovi vienoje vietoje, su laiku tarp jų atsiranda labai didelis pleištas. Visuomet poroms sakau: porų konsultacijos, porų terapija naudingiausia ir efektyviausia tuomet, kai stengiasi abu. Santykius kuria du žmonės – ne vienas. Būtų iš tikrųjų labai smagu, jeigu ir vyras suprastų, kad galima judėti. Gyvenime pokytis yra labai naudingas, keistis – neatsiejama gyvenimo dalis“, – pasakoja porų psichologė.

K. Bajoriūnienė pažymi dar vieną itin svarbų dalyką: koks nors didesnis įvykis gyvenime sukrečia žmogų, bet jeigu jis savęs nuolat neklausia, ką suprato, ką tas įvykis atnešė, ką jis nori su savimi daryti, ką nori pasiekti, kur nori būti, žmogus linkęs į automatinius veiksmus ir su laiku gali grįžti į tą pačią stadiją, kurioje buvo. „Pokytis psichikai nėra malonus“, – sako laidos viešnia.

Kaip suprasti, kad būtina išsivaduoti iš santykių?

– Atsisakyti iliuzijos, kad partneris pasikeis

– Suprasti, kad santykiams reikia dviejų žmonių pastangų

– Nustatyti ribą, kada jau gana

– Išdrįsti sau pasakyti „galiu“

Kai pradėjo sportuoti, keistis, lieknėti, gražėti, iš vyro Dalia nesulaukė teigiamos reakcijos. Kaip ji į tai žiūrėjo ir kas visgi neleido sustoti kelio viduryje? Juk poroje palaikymas tikrai svarbus, ypač situacijose, kai ir pačiam motyvacijos rasti sunku.

„Vyras pristabdydavo mane, nes sakydavo: aš tave myliu tokią, kokia tu esi. Galvodavau: taip, vyras myli, daugiau gi nieko ir nereikia. O paskui matau, kad sunku lipti, eiti, tūpti, stoti, sunku pačiai ir sveikatos atžvilgiu, ir nelengvėja, o tik sunkiau darosi...“ – prisiminimais dalijasi Dalia.

Svoris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per visą pokyčių laikotarpį santykiuose būta krizinių momentų, kai moteris galvojo, kad su šiuo žmogumi – nebe pakeliui. Santuoką pavyko išsaugoti, bet įdomu tai, kad iš pradžių Dalia tai manė darysianti tik dėl vaikų. Dabar ji mąsto šiek tiek kitaip.

„Sakyčiau, nei viena moteris neturėtų aukoti sielos dėl vaikų. Sako: nesvarbu, kaip aš jaučiuosi, svarbu, vaikams gerai. Sakyčiau, jeigu iš tikrųjų nieko nebėra, tai ir nebereikia lipdyti, gal leisti taip, kaip teka, tai vagai sau tekėti“, – teigia pašnekovė.

Mažai tikimybės, kad mūsų pastangomis žmogus pasikeis, – jis keisis savo pastangomis, jeigu matys tam poreikį. K. Bajoriūnienė

Tai kur ta riba, kada dar galima santuoką išgelbėti ir ją gelbėti verta, o kada reikia suprasti, kad kelio galas? Tam tikru momentu gali iš tikrųjų atrodyti, kad vaikams bus geriau augti visavertėje šeimoje, tačiau reikia gerai pagalvoti, ką tiems vaikams perduodame, kokį jie pavyzdį mato, jeigu mama aukoja savo visą gyvenimą ir atlieka tik mamos vaidmenį, o santykio su vyru nebėra, pabrėžia K. Bajoriūnienė.

„Vaikai nemato, kaip ji atrodo kaip moteris, kaip ji atlieka kažkokius kitus vaidmenis savo gyvenime. Tą pačią informaciją perduodame ir vaikams. Yra geras pavyzdys: prieš kylant lėktuvui yra instruktažas – pirma užsidėti kaukę sau, o tik po to vaikui. Skamba žiauriai, bet tai tikra tiesa, nes jeigu neuždėsi sau kaukės, nebebus kas pasirūpina tavo vaiku. Taip pat ir vyras gali save išsekinti santykyje taip, kad net nebegali žiūrėti į tuos vaikus. Tada klausimas, kokius tėvus tie vaikai turi, jeigu tėvai kartu vien tik dėl vaikų? Kitą kartą suaugę tampa žymiai geresniais tėvais išsiskyrę, negu būdami kartu. Kaip aš visuomet mėgstu sakyti: ne pačios skyrybos traumuoja vaikus, o tai, kas vyksta iki jų ir po to“, – aiškina psichologė.

Dalia suprato, kad vis dėlto santykius dar galima išsaugoti, kai vyras ėmė pats kalbėti apie tai, jog nenori prarasti šeimos, nori kartu auginti vaikus, nors įprastai laidos herojė buvo ta, kuri visada nusileisdavo. Be to, sutuoktinis ėmė pastebėti, kokia pasikeitusi, išgražėjusi jo žmona. „Mane privertė susimąstyti dėmesio parodymas. Jis niekada nepastebėdavo paprasčiausių dalykų – buvau tik moteris tarp puodų“, – kalba Dalia.

Dalia Jaruševičienė / Stop kadras

Anot psichologės, tokiose situacijose linkėtina sutuoktiniams rasti bendrą kalbą, bet vis dėlto ne tiesiog pradėti nuo nulio, bet pažiūrėti, kas toje praeityje buvo negerai, kas vis dėlto privedė prie situacijos, kurioje šeima atsidūrė.

„Kalbėtis, dalintis, atvirauti, kad vėl situacija automatiškai netaptų tokia pati, kokia buvo. Dažniausia moterų iliuzija būna, kad susituoksime ir pasikeis, susipras. Taip, gali taip atsitikti, bet taip atsitiks tik tuomet, jeigu jis pats tą supras. Šita iliuzija savęs geriau nepenėti, nes mažai tikimybės, kad mūsų pastangomis žmogus pasikeis, – jis keisis savo pastangomis, jeigu matys tam poreikį“, – patikina K. Bajoriūnienė.

Laidoje R. Vilkienė taip pat papasakojo, kaip, jos požiūriu, reikia maitintis norint atsikratyti antsvorio.

„Visų pirma, turime valgyti kas tris valandas. Turime pradėti nuo vandens ryte, galima gerti su citrina, galima gerti su obuolių actu. Praėjus geram pusvalandžiui būtinai valgome baltymus, pavyzdžiui, omletą su lašiša, špinatais ir daržovėmis. Tuomet yra mūsų užkandis – uogos ir naminė granola, kurią pačios pasigaminame be visokių E, su natūraliu kokosų jogurtu. Pietūs – vištienos krūtinėlė su mocarela ir daržovėmis. Tuomet užkandis – apelsinų salotos su mocarela, riešutais. Vakarienei turime nuostabų dalyką – sūdytą lašišą su avokadu ir mangu“, – sako ji.

Dalia šio plano laikėsi ypač griežtai. Šis maistas, tikina, greitai pagaminamas, tad nuolat leisti laiko prie puodų nereikia, tik pradžioje viską teko sverti gramais, kad nenuklystų nuo plano.

„Nelaukite, kol ateis tinkamas metas, kaip darė Dalia. Jūs galite pakeisti savo gyvenimą čia ir dabar, o valia ir ryžtas patys jus pasivys, kai pamatysite pirmuosius rezultatus. Viskas priklauso tik nuo jūsų – kiek kilogramų norite numesti, kiek energijos turėti, kokie santykiai aplankys“, – pabrėžia laidos vedėja prof. Jurgita Plisienė.

Parengė Indrė Motuzienė.