Ūžesio ausyse priežastys ir pasekmės – pusmetį negydžius tikimybė, kad tai visai išnyks, nedidelė

Otorinolaringologas Darius Rauba ramina – net jei teks su ūžesiu ausyse gyventi visada, organizmas prie to palaipsniui pripranta. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė kartu su gydytoju aiškinosi, dėl ko gali atsirasti tinitas. Priežasčių – daugybė, o patarimas vienas: jei atsiradęs spengimas nepraeina per keletą valandų, nedelskite ir vykite pas gydytoją.

Ar ir jums taip būna: zvimbia, skamba, ūžia ausyse ar vienoje iš jų? Medicinoje šis ausyse atsiradęs garsas vadinamas tinitu. Sunerimti ar išmokti su tuo gyventi?

Medicinos mokslų daktaras, gydytojas otorinolaringologas Darius Rauba pažymi, kad esant tinitui nėra aiškaus garso židinio. Garsas gali sklisti vienoje, kitoje ausyje ar abiejose, gali atrodyti, kad ūžia galvoje ar aplink galvą. „Kiti aplinkui sako: nieko mes tikrai negirdime, tylu, o žmogui girdisi kažkoks pašalinis garsas“, – apibūdina jis.

Be to, garso tonas gali būti įvairus, ūžesys ar traškėjimas gal būti nuolatinis, gali praeiti, būti pulsuojantis. Pasak otorinolaringologo, garso tembras gydytojams svarbus, nes pagal jį ar jo pobūdį kartais galima įtarti, kokia tai patologija, kas po tuo gali slypėti ir kokių priemonių reikėtų imtis. Vis dėlto ši problema kebli dėl to, kad kokį garsą žmogus girdi, gydytojas patikrinti negali. Atminkite – jei ūžesys tęsiasi ilgai, gali būti, kad jis ir nepraeis.

„Jeigu ūžesys trunka ilgiau negu 6 mėnesius, tikimybė, kad jis visiškai išnyks, yra labai nedidelė. Galime pasakyti tik tiek, kad gyvendamas žmogus pripranta prie to ūžesio, nervų sistema prisipratina, tas ūžesys nusilpsta ir tu jo nebegirdi.

Pažiūrėkite, kaip žmonės gyvena prie oro uostų, prie geležinkelių, prie troleibuso linijų. Taip ir čia – iš pradžių žmogui didžiulis stresas, kažkoks nepatirtas jausmas, panika, jis į tai reaguoja, bet praeina kiek laiko ir tas ūžesio pojūtis sumažėja“, – pasakoja D. Rauba.

Dėl ko gali atsirasti tinitas?

Be triukšmo sukeliamo tinito, laidos svečio teigimu, pagrindinė ūžesio ausyse priežastis yra klausos receptorių pažeidimas.

Dalis ūžesį girdinčių žmonių sako: aš puikiai girdžiu, man padarė klausos tyrimą, nemato jokių pakitimų. Tačiau įsivaizduokite klausos receptorius kaip daug lempučių. Iš kiekvienos lemputės-ląstelės išeina „laidelis“ į centrinę nervų sistemą, kur tas garsas atpažįstamas. Staiga – kažkoks dirginimas, kraujotakos sutrikimas, akustinė trauma ir kelios lemputės perdega, kitos ima blyksėti ir dar siunčia signalą, bet tos, kurios visai perdegė, to nebedaro.

„Smegenys žiūri ir pradeda nervintis: kažką matau, o kažko nematau. Smegenyse atsiranda papildomas neuronų jautrumas. Ūžesio suvokimas gimsta smegenyse, nes smegenys gauna keistą dirginimą iš periferijos. Nervų sistema iš tos vietos negauna impulsacijos, ji sunerimsta, neuronai pasimeta, smegenyse prasideda patologinis procesas. Tas mechanizmas yra labai svarbus. Atrodytų, žmogus sako: aš tikrai dar gerai girdžiu. Bet tas vieno kito neurono pažeidimas jau tai sąlygoja“, – aiškina otorinolaringologas.

Ausys, ausų priežiūra, otorinolaringologija / Shutterstock nuotr.

Jei nuėjote į koncertą, kuriame buvo daug triukšmo, po jo gali kelias valandas kankinti spengimas, tačiau po dar kelių valandų ar ryte tai išnyksta. Susidarius tam tikroms sąlygoms trumpalaikis ūžesys – normalu, sako gydytojas ir ramina, kad jaudintis nereikia, mat tai dažniausiai nesusiję su pažeidimu. Tačiau jei ūžesys nepraeina parą ar dvi, reikėtų susirūpinti ir kreiptis į specialistą.

„Tai kaip insultas, infarktas – organas pažeistas ir jis šaukiasi pagalbos. Kuo greičiau kreipsiesi, jeigu mes nustatysime priežastį arba bandysime tą priežastį pašalinti kuo anksčiau, tuo didesnė tikimybė, kad tam organui padėsime“, – pažymi laidos svečias.

Trečdaliui žmonių ūžesys kaip prasidėjo, taip ir praeina. Kitam trečdaliui reikia taikyti visą įmanomą gydymo metodiką, bet tai irgi praeina, net jei ūžesys kankino pusmetį. Deja, bet daliai žmonių dalinis ūžesys išlieka, bet, kaip D. Rauba minėjo, mes išmokstame su juo gyventi. Tiesa, kai kuriems gali prireikti psichologo pagalbos.

„Amerikoje gyvena per 300 milijonų gyventojų, 50 milijonų, beveik kas 6–7 gyventojas, girdi ūžesį, kuris trunka ilgiau negu 6 mėnesius. Iš jų apie 12 milijonų tai trukdo. Įsivaizduokite, kokia tai dažna patologija“, – sako otorinolaringologas.

Ausys, ausų priežiūra, ausų siera / Shutterstock nuotr.

D. Rauba teigia, kad ūžesys gali atsirasti ir susidarius sieros kamščiui, o buvo atvejis, kai ūžesį sukūrė prie ausies būgnelio prikibęs plaukelis.

Tinitą gali sukelti ir traumos. Dažniausiai tai akustinės traumos, pavyzdžiui, išvažiavo medžiotojai medžioti, susėdo automobilyje, vienas krapštė ginklą, netyčia iššovė ir visiems ėmė spengti ausyse; važiuoja automobilyje aštuoniese, septyniems klausa atsistatė, aštuntam pusiau dingo, ūžesys liko. Tai – stipri akustinė trauma, labai svarbu išvengti tokių dalykų, perspėja D. Rauba.

Vidinės ausies nervo pažeidimas – dar viena tinito priežastis. Otosklerozė – tai paskutinio klausos kauliuko kaulėjimas. Sukaulėjęs kauliukas pradeda veikti klausos nervą. Jeigu yra žemo tono ūžesys, galima įtarti, kad yra tam tikra liga, jeigu yra aukšto tono garsas, galvojama apie klausos nervo pažeidimus, jeigu ūžesys pulsuojantis – apie širdies ir kraujagyslių ligas.

Taip pat ūžesį gali sukelti ausies navikas. „Tai yra kraujagyslinis darinys, kartais pažiūrėjus į ausį galima net matyti pulsuojantį rausvą darinį. Jis išplinta, gali atsirasti kakle, galvos smegenyse. Tokiems augliams būdingas pulsuojančio pobūdžio ūžesys“, – pasakoja otorinolaringologas.

Klausa, ausis / Shutterstock nuotr.

Dar viena priežastis yra vaistų šalutinis poveikis. Pasak J. Plisienės, kalbant apie dėl vaistų atsiradusius nemalonius pašalinius simptomus dažniausiai tinitą sukelia priešuždegiminiai vaistai, aspirinas, jeigu jo perdozuojame, taip pat šlapimą varantys vaistai, antidepresantai. „Jeigu atsirado ūžimas ausyse pakeitus vaisto dozę arba paskyrus naują vaistą, pasitarkite su savo gydytoju, ar tai negalėtų būti to priežastis“, – komentuoja laidos vedėja.

Tinitas labai susijęs ir su amžiumi. Senstant didėja kraujo spaudimas, kraujagyslėse vyksta aterosklerotiniai pakitimai. Kraujagyslės susiaurėja, tad būtent per susiaurėjimus einantis garsas sustiprėja. Anot D. Raubos, kraujotaka pablogėja ir vidinėje ausyje, pažeidžiamas ir klausos nervas, ir visas organas, tad amžius išties daro didelę įtaką.

Kardiologė sako, kad padidėjęs kraujospūdis taip pat gali sąlygoti ūžimą galvoje, tik jis būna abipusis ir pulsuojantis.

„Diabetas – dar viena priežastis, dėl ko pažeidžiamos kraujagyslės, ypač mikrokraujagyslės, kurios aprūpina vidinę ausį. Dėl to sutrinka kraujotaka ir atsiranda ūžimas ausyse.

Kraujagyslė / Shutterstock nuotr.

Dėl aterosklerozinių pakitimų, cholesterolio kiekio padidėjimo kraujagyslės praranda elastingumą, tampa standžios, susiaurėja jų spindis. Kraujo tėkmė gali tapti turbulentinė ir taip sukelti ūžimą abiejose ausyse su kiekvienu širdies dūžiu. Kraujagyslės, kurios aprūpina krauju vidinę ausį, mūsų organizme yra vienos iš siauriausių ir ploniausių, todėl pažeidžiamos greičiausiai.

Taip pat dar viena iš priežasčių gali būti kraujagyslių anomalijos, arterioveninės fistulės. Dar viena iš dažnų priežasčių – per daug vingiuotos kaklo kraujagyslės, nes per linkius einantis kraujas su kiekvienu širdies dūžiu gali sukelti pulsuojantį ūžimą“, – pasakoja J. Plisienė.

D. Raubos patarimas sergantiems tinitu – kuo mažiau būti tyloje, nes būtent tyloje ūžesys labiausiai erzina. Dar keletu patarimų pasidalijo laidos vedėja.

„Venkite streso, sveikai maitinkitės, negerkite per daug kavos. Visa tai padeda kraujagyslėms išlikti elastingoms, sumažina riziką išsivystyti tinitui. Jeigu girdite neįprastą garsą, nedelskite. Kaip sakė laidos svečias, sėkmingai su ūžesiu ausyse pavyks kovoti, tik jeigu tai darysite ligos pradžioje“, – kalba ji.

Parengė Indrė Motuzienė.