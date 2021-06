Unikauskas paaiškino, kodėl soda ne tik neužgesins gaisro skrandyje, bet ir padarys meškos paslaugą

Jei vis dar galvojate, kad soda – puiki priemonė kovojant su skrandžio rūgštingumu, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas aiškina, kodėl tai netiesa. Anot jo, refliuksas atsiranda esant per mažai skrandžio rūgšties, o ne per daug, o soda rūgštį mažina – sumažina ir taip mažą rūgšties kiekį.

Soda – plačiai naudojamas produktas kasdienėje buityje, tačiau ar jis tikrai tinkamas vaistas turint refliuksą? „Taip, skubų gaisrą ji nugesins, tačiau padarys meškos paslaugą tolesniam jūsų virškinimo sistemos darbui“, – pabrėžia laidos vedėjas.

Skrandžio rūgštis turi būti ne šiek tiek rūgšti – ji turi būti labai rūgšti. Yra sakoma, kad skrandžio pH turi būti nuo 1 iki 3. Neutralus pH – 7.

„pH skalė yra logaritminė ir skirtumas tarp 1 ir 3 yra skaičiuojamas keliasdešimt ar šimtais kartų. Iš tikrųjų skrandžio rūgštys turi būti tokios, kad gebėtų apvirškinti baltymus, nužudyti bakterijas ir virusus, kad dėl jų būtų iš baltymų išlaisvinti mineralai.

Pavalgome, skrandyje rūgštu. Turinys iš skrandžio patenka į dvylikapirštę žarną, kurioje terpė yra šiek tiek šarminė. Rūgštis turi būti neutralizuota, nes plonosios žarnos gleivinė nepritaikyta tokiam rūgštumui. Kasa išskiria sultis, kurios neutralizuoja rūgštį, patekusią iš skrandžio, dar prie to prisideda tulžis, kuri taip pat yra šarminė“, – aiškina daktaras.

pH skalė / Stop kadras

Kas vyksta, kai pavartojame sodos?

Pasak mediko, jei išgeriame sodos, patekusi į skrandį ji sujaukia visą virškinimo procesą. Skrandyje turi būti rūgštu, kad pradėtume normaliai virškinti, įsisavinti baltymus, o visa tai sugriauna soda.

„Iš tikrųjų trumpam pasijaučiama geriau, nes soda neutralizuoja rūgštį, bet iš tikrųjų gaisrą gesiname stemplėje. Skrandžio rūgštis pakyla ir „įkrenta“ į kvėpavimo takus, ima varginti kosulys, kiti jaučia deginimo jausmą, tai vyksta stemplėje. Skrandis nebijo rūgšties“, – pasakoja jis.

Taigi gerdami sodą iš tikrųjų naikiname simptomus, bet ne ligos priežastį. Dar daugiau – skatiname vožtuvą, kuris neleidžia tam, kas yra skrandyje, grįžti atgal, vis labiau atsiverti. Kai vožtuvas dirba blogai, turinys grįžta atgal.

„Vožtuvą užsidaryti paskatina skrandžio rūgštis. Jeigu skrandžio rūgšties yra per mažai, skrandžio turinys per mažai rūgštus, vožtuvas ir neužsidaro, dėl to maistas iš skrandžio kyla į stemplę ir atsiranda refliukso simptomai. O jeigu skrandžio rūgšties pakanka, vožtuvas dirba gerai ir refliukso nebūna.

Jeigu skrandžio rūgštingumas geras, suvalgius maisto jis ištirpsta. Bet žmogus, pavyzdžiui, jaučia refliuksą, jo skrandžio rūgštingumas prastokas. Dėl to, kad nepakanka rūgšties, atsiranda refliuksas, vožtuvas nedirba, o žmogus dar įpila sodos, nes mano, kad rūgšties per daug. Iš tikrųjų ta soda užgesina gaisrą stemplėje. Be to, kad rūgštingumas ir taip prastas, su soda dar labiau visa tai gesinate. Tada valgykite, ką norite, niekas nevyks“, – kalba profesorius.

Kai skrandžio rūgštingumas mažas, pavalgę žmonės neretai jaučia, kad tarsi sustojo skrandis. Kai skrandžio rūgštingumas didelis arba geras, skrandžio sustojimo jausmo nebūna, tikina A. Unikauskas. O soda tik dar labiau sumažina skrandžio rūgštingumą ir kalbant apie ateitį tik pablogina situaciją.

Reikia didinti skrandžio rūgštingumą, o obuolių actas šiuo atveju puiki priemonė.

Dėl ko atsiranda refliuksas ir ką daryti?

Viena priežastis – blogai dirbantis vožtuvas, o vožtuvas dirba blogai, kai mažai skrandžio rūgšties. Tačiau kita priežastis, anot daktaro, labai įdomi.

Stresas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mes turime tokią autonominę nervų sistemą. Kodėl ji autonominė? Mes jos valdyti negalime. Stresas ir įtampa yra su ja susiję. Kad gerai funkcionuotų autonominė nervų sistema, kuri valdo visus tuos procesus, kaip vožtuvo užsidarymas ir atsidarymas, mums neturi trūkti vitamino B1. Kai trūksta vitamino B1, tai gali išderinti autonominę nervų sistemą ir galime jausti refliukso požymius. Vožtuvas gerai funkcionuoja tada, kai mes ramūs. Juk virškinimas vyksta ramybės sąlygomis“, – pabrėžia jis.

Kaip galime paskatinti vožtuvą gerai funkcionuoti – atsidaryti ir užsidaryti tada, kada reikia? Medikas dar kartą kartoja – soda vožtuvui daro tik neigiamą įtaką, jį kaip tik skatina atsiverti. Daug geriau, jei geriate obuolių actą, kuris rūgština skrandžio vidų ir paskatina vožtuvą užsidaryti.

„Reikia didinti skrandžio rūgštingumą, o obuolių actas šiuo atveju puiki priemonė. Vienam galbūt užteks pagerti obuolių acto porą savaičių, kad padėtų, o kitam gali tekti nuolat gerti keletą mėnesių, kad galiausiai visa tai atsistatytų“, – teigia laidos vedėjas.

Obuolių actas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vartodami sodą toliau skatinate refliuksą. Jeigu sistemingai kasdien vartosite sodą, galite patirti tokius šalutinius poveikius:

– vėmimą,

– viduriavimą,

– inkstų pažeidimą,

– oro trūkumą dėl padidėjusio kraujo pH,

– smegenų kraujavimą,

– kalcio trūkumą (raumenų spazmus),

– kalio trūkumą,

– raugėjimą, pilvo pūtimą.

A. Unikauskas patarimų sveikatos klausimais siūlo ieškoti ne „Google“, o jų teirautis savo gydytojo. Soda esant refliuksui nepadės, tačiau ją ir toliau sėkmingai galite naudoti buityje.

Maisto tinklaraštininkė Renata Šniolienė pasidalijo keletu praktiškų patarimų, kaip sodą panaudoti virtuvėje. Žiūrėkite kovo 30 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.