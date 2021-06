Kodėl braškės taip dera su mėsa, o atidžiai nenuplautos grasina sunkiomis ligomis?

Braškes plaukite ypač atidžiai, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Vartotojų kontrolė“ perspėja profesorė Živilė Lukšienė. Tyrimai rodo, kad 45 proc. Europos Sąjungoje vartojamų maisto produktų randama pesticidų, o didžiausias užterštumas stebimas būtent braškėse. Kita tema – braškių derinimas su neįprastais ingredientais. Pasak konditerės Giedrės Pečenkienės, braškių rūgštelė puikiai suminkština mėsą.

Turbūt nerasime nė vieno, kuriam nepatinka braškės, tačiau ne visi žino, kiek galima jų suvalgyti ir kokių vertingų medžiagų jose ieškoti. Verta įsiklausyti ir į ekspertų pastabas dėl braškių taršos pesticidais – kaip jas plauti, kad vėliau netektų gailėtis?

Braškių pradedame laukti nuo pat pavasario. Raudonšonės gražuolės suvežamos iš tolimiausių kampelių. Vieni puola gardžiuotis atvežtinėmis, kiti užsispyrę laukia lietuviškų. O kurios skaniausios – ispaniškos, graikiškos, o gal jau ir lietuviškos? Dauguma vartotojų tikina: svarbiausia, kad būtų saldžios.

Vartotojams svarbi ir kaina, vis dėlto kai kurie laukia lietuviškų ir sutinka už jas mokėti brangiau. Šiemet braškių gerbėjams Lietuvoje auginamų uogų iš tiesų teko palaukti. Įprastai balandžio pabaigoje šiltnamiuose sunokdavusios braškės šį pavasarį dėl saulės stokos skynėjams davė darbo tik gegužę.

Iš pirmo žvilgsnio braškes auginti šiltnamyje – nieko sudėtingo, tačiau tik iš pirmo žvilgsnio. Dieną ir naktį reikia palaikyti stabilią tinkamą temperatūrą, laistymo procesas taip pat akylai prižiūrimas agronomų. „Kiekviename lovelyje įdėtos kompiuterizuotos laistymo šlangelės, agronomai prižiūri ir nustato, kada joms reikia [vandens]“, – pasakoja braškių augintojų atstovė Vaida Kiaušienė.

Vis dėlto daugiausia rankų darbo, bet ne tik dėl sodinimo – priežiūros reikia nuolat. Atėjus laikui specialistai ištraukia žiedynus, o lapus sukiša, apžiūri, kad vadinamieji braškių „trosai“ gražiai gultų. Per metus augintojai skina porą derlių. Rudeninio derliaus kraitėje – iki 30 tonų, vasarinio – iki 50 tonų uogų.

Šiltnamiuose veši vidutinio ankstyvumo olandiškos veislės uogos. Augintojai tikina: braškės saldžiarūgštės ir turi stiprų žemuogių aromatą. Kūgio formos klasikinės braškės yra blizgia odele, transportabilios, tad jas patogu fasuoti, vežti, sako V. Kiaušienė.

Turbūt teko pastebėti, kad indelyje arba lysvėje pasitaiko keistos formos uogų. Kodėl jos tokios? Pasirodo, neįprastų formų kaltininkės yra bitės. Anot specialistų, tokį šaltą pavasarį bitės dėl pateisinamų priežasčių tiesiog tingėjo dirbti.

Turbūt daug kas sutiks, kad braškė – tikra uogų karalienė. Ir saldi, ir gražiai atrodo. Bet ar tam pritars mitybos specialistai?

Nors braškė neabejotinai graži, sultinga ir įtinkanti beveik kiekvieno skoniui, mitybos specialistai karūną vis dėlto skirtų laukinėms uogoms: braškių pusseserėms žemuogėms, laukinėms avietėms, bruknėms, spanguolėms, nes jos turi kelis ar net keliasdešimt kartų daugiau antioksidantų. Tačiau niekas nesiginčija, kad braškės taip pat labai vertingos.

Ar žinojote, kad jų būna ne tik raudonų? Išvesta ir baltų, geltonų braškių veislių. Įdomu tai, kad braškės yra vienintelės uogos, kurių sėklos ne viduje, o išorėje. Viena uoga gali turėti net 200 sėklyčių. Vartotojai braškes mėgsta dėl skonio, o mitybos specialistai jas giria dėl gausaus folio rūgšties, kalio, magnio, kalcio, vitamino B kiekio. Beje, ar žinojote, kad instinktyviai rinkdamiesi gražiausias uogas neprašausite pro šalį?

Braškės / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mūsų skonio receptoriai labai dažnai pasako apie antioksidantų kiekį. Taip augalai mums praneša, kad ten jų yra daugiau. Tikėtina, kad tos, kurios kvapnesnės, mums atrodo skanesnės, jos gali būti ir naudingesnės“, – komentuoja dietistė Vaida Kurpienė.

Braškės tikrai vertingos, pritaria profesorė Živilė Lukšienė, tik jos labai greitai genda. Dėl to kaltas žemdirbiams gerai žinomas pelėsinis grybas Botrytis cinerea – patogenas, sunaikinantis didžiulius derlius visame pasaulyje. Besivystančios šalys, turinčios mažiau priemonių kovoti su šiuo grybu, praranda net iki 80 proc. derliaus. Labiau išsivysčiusios nuo grybo ginasi fungicidais, kurie apsaugo uogas nuo puvimo. Bet lazda turi du galus – pesticidų randama ir pačiose braškėse. Tyrimai rodo, kad net 45 proc. Europos Sąjungoje vartojamų maisto produktų randama pesticidų, o didžiausias užterštumas pesticidais stebimas braškėse.

„Kas šeštoje braškėje randama fungicidų, pesticidų iki 20 skirtingų rūšių. Jos yra purškiamos, apdorojamos, stengiamasi pailginti jų vartojimo trukmę, sustabdyti puvimą“, – sako Vilniaus universiteto Fotonikos ir nanoinstituto vyr. mokslo darbuotoja prof. Ž. Lukšienė.

Profesorė primena: fungicidai – agresyvios medžiagos, galinčios sukelti vėžį, veikiančios reprodukcinę, imuninę, nervų, kvėpavimo sistemas. Nors yra nustatytas leidžiamas fungicidų kiekis, tyrimai rodo, kad maisto produktuose randamas didesnis jų kiekis, nei leistina. Kokios saugesnės alternatyvos?

„Biologinės priemonės nesukelia beveik jokių kenksmingų pokyčių aplinkoje. Nekenkia nei augalui, nei žmogui, nei aplinkoje esantiems augalams. Bet jos, be abejo, mažiau efektyvios“, – kalba Ž. Lukšienė.

Braškės / BNS nuotr.

Kai kuriems vartotojams vis dar nekyla ranka plauti uogų. Ar tai labai blogai? Pasak profesorės, braškių paviršiuje yra daugybė bakterijų, virusų ir pelėsinių grybelių likučių. Visa tai gali sukelti įvairias sunkias ligas, pavyzdžiui, hepatitą A. Juo galime užsikrėsti tiesiog per braškes, kaip ir norovirusu, rotovirusu, salmonelioze. Be to, net ir plaunant braškes gana dėmesingai kenksmingų medžiagų lieka, o kur vanduo nepasiekia, jų lieka dar daugiau, pavyzdžiui, aplink braškės „sijonėlį“.

Atsiskleidžia ne tik desertuose, bet ir mėsiškuose patiekaluose

Daug kam skaniausia braškes valgyti vienas, tačiau jos gali puikiai atsiskleisti įvairiuose patiekaluose. Braškės desertuose – klasika. Tačiau ar įsivaizduojate karamelizuotas braškes su vištiena arba aitriąja paprika? Vienas neįprastesnių variantų – braškę naudoti mėsiškų patiekalų glazūrai. Bet kaip braškė išvis dera su mėsa?

„Braškė turi daug rūgšties, ne be reikalo minimas vitaminas C. Ta rūgštis labai tinka prie mėsos, ją suminkština, duoda specifinį prieskonį“, – pasakoja konditerė Giedrė Pečenkienė.

Ji siūlo išmėginti sumuštinius su braškėmis, taip pat jas derinti su įvairiais sūriais, riešutais. Marinuoti, konservuoti galima žalias braškes, traškios neįprastesnio skonio uogos puikiai tiks prie pikantiškų patiekalų. Skanesnių ir gražesnių uogų negu braškės neįsivaizduoja ir konditerė Elžbieta Monkevič.

„Ar tai yra afrodiziakas? Kas prisimena „Laukinę orchidėją“ – viena svarbiausių erotinių scenų yra būtent su braške. Ir kinematografijoje, ir literatūroje braškė susijusi su meile. Man asmeniškai tai uoga, kuri skleidžia meilę kulinarijai. Nors tai desertinė uoga, ją galima naudoti ir nedesertiniuose patiekaluose. Tą sėkmingai dabar ir daro daug pasaulinio lygio kulinarų“, – tikina konditerė.

Salotos su braškėmis / Shutterstock nuotr.

Pasak E. Monkevič, braškės puikiai dera su juodosiomis alyvuogėmis, taip pat labai tinka su jūros gėrybėmis. Sezono topas – braškių ir smidrų draugystė. Konditerė siūlo pasigaminti braškių salsos: sumaišyti uogas su mėta, trupučiu citrinos sulčių ir žiupsneliu tarkuotos citrinos žievelės. Tokiu padažu pagardinę šviežiai garintus smidrus, gausite tobulą skonį, žada ji.

„Braškės puikiai tinka su visais pieno produktais: grietinėle, varške, jogurtu, puikiai tinka su pipirais, su balzaminiu actu“, – vardija pašnekovė.

Laidoje konditerės pasidalijo savais receptais, kaip neįprastai pasigardžiuoti braškėmis.

Salotoms su braškėmis pagal G. Pečenkienę reikės:

špinatų

lengvai apvirtų šparagų

raudonojo svogūno

fetos sūrio

šviežio baziliko lapelių

paskrudintų kedro riešutų

braškių

šilauogių

Padažui reikės:

alyvuogių aliejaus

balzaminio acto

žaliosios citrinos sulčių

braškių tyrės

„Gaivios vasariškos salotos, tinkamos valgyti tiek vienos, tiek su vištiena, su skrebučiu. Tikrai maloniai nustebins gomurį“, – sako konditerė.

Braškės / Pexels nuotr.

E. Monkevič tartarui su lašiša ir braškėmis reikės:

braškių

smidrų

lašišos, pamarinuotos su druska, cukrumi ir brendžiu

aliejaus

druskos

citrinos sulčių

žirnių daigų

ryšulėlio krapų

Pirmiausia E. Monkevič nulupa smidrus, juos supjausto smulkiais gabalėliais, pasmulkina krapų. Ant viršaus beria druskos, pila citrinos sulčių ir ne alyvuogių, o neutralaus aliejaus – taip išryškės visų ingredientų skonis. Smidrus reikia palikti marinuotis. Braškes reikia supjaustyti gabalėliais ir taip pat sumaišyti su smidrais. Spalvotą mišinį su lašiša vis paspaudžiant reikia sudėti į metalinį žiedą, patiekalą papuošti žirnių daigais.

Užsitepus ant veido laukti stebuklo neverta

Verta sužinoti, kaip braškes kuo ilgiau išlaikyti šviežias. Žinovai pataria: jei iškart neketinate valgyti uogų, nenuskabykite lapelių. Plauti braškes taip pat patariama tik prieš pat valgant. Drėgmę sugeriančių, nuplautų braškių kokybė prastėja labai greitai.

Jei braškes skanaujate vienas, mitybos specialistai turi gerų žinių: 100 g uogų yra vos 35 kalorijos, tad saują su kaupu vienu metu galima drąsiai suvalgyti. Beje, braškės – puikus variantas iškrovos dienai. Tačiau didesnio jų kiekio reikėtų vengti turintiems padidėjusį skrandžio rūgštingumą ar sergantiems diabetu.

Braškės, svoris / Pexels nuotr.

„Taip pat žmonėms, kuriems didesnis vaisių arba uogų kiekis sužadina alkį. Labai dažnai tai susiję su rėmeniu, bet kiti nežino, kad jį turi, arba lyg ir daugiau nieko nejaučia. Bet jei jaučiate, kad suvalgę porciją labai greitai išalkstate, to reikėtų vengti. Kelių dienų iš eilės vien braškių tikrai reikėtų vengti visiems, nes tai yra dieta, o tai reiškia, kad negauname kitų medžiagų: baltymų, skaidulų, sudėtinių angliavandenių, riebalų“, – aiškina V. Kurpienė.

Kad ir kokia skani būtų braškių dieta, išbalansuotas organizmas nepadėkos, o svoris kris tik skysčių ir raumenų, o ne riebalų sąskaita. Ne paslaptis – braškės keliauja ne tik į skrandį. Moterys dažnai jomis tepa veidą ir tiki, kad odai tai į naudą. O ką apie tai mano dermatologai?

Spuogas, raukšlė ar pigmentinė dėmė – visas šias problemas kartais bandome spręsti ir natūraliais būdais. Įvairių uogų, ne tik braškių, tyrė nugula ant veido. Kaip tokias liaudiškas grožio priemones vertina odos specialistai?

„Galima tepti viską, bet naudos, žiūrint iš dermatologinės pusės, būtų nedaug. Tam, jog tos naudingos braškėse esančios medžiagos prasiskverbtų į mūsų odą, reikia tam tikrų nešiklių“, – pasakoja gydytoja dermatovenerologė Indrė Šaferienė.

Gydytoja sutinka, kad braškėse gausu odai reikalingų ingredientų: antioksidantų, elaginės rūgšties, vitamino C, E, bet mūsų oda turi net penkis epidermio sluoksnius.

„Kad jie taip lengvai prasiskverbtų tiesiog uždėjus braškę ant odos – vargu. Tai galbūt pasieks pirmąjį paviršinį, raginį epidermio sluoksnį, kurį ir taip mes pašaliname su namų dulkėmis“, – sako ji.

Desertas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot specialistės, kad braškėse esančios medžiagos ant odos tikrai atsiskleistų, jas reikia specialiai paruošti. Čia jau įsitraukia grožio ir dermatologijos pramonė. Pavyzdžiui, iš kosmetikos, papildytos braškių sėklyčių aliejumi, tikėtina, gausime visus išgirtuosius antioksidantus. Gydytoja atkreipia dėmesį: tepdami odą grynomis braškėmis net rizikuojame kaip reikiant ją įjautrinti.

„Žmonėms, kurie ant odos deda daug augalų, riešutų, kitų maisto produktų, tikimybė įsijautrinti tiems produktams yra gana nemaža. Prieš tepant augalinį ekstraktą ant odos reikėtų pasverti galimą įsijautrinimo riziką. Iš kitos pusės, alergija braškėms yra labai reta“, – komentuoja dermatovenerologė.

Po braškių kaukės tikrai nerekomenduojama būti saulėje. Labai tikėtina, kad fotokontaktinis dermatitas sukels nudegimų, net pūslių. „Geriau į skrandį negu ant odos, taip bus saugiau ir skaniau“, – pataria dermatologai. O kaip mano natūralios kosmetikos gamintojai?

„Braškė – labai naudinga uoga ne tik ją valgyti, bet ir gaminant kosmetiką. Mes, deja, negalime naudoti šviežios braškės, kadangi ji labai greitai genda. Mes naudojame braškių sėklas, kremuose, dušo želėse – braškių ekstraktą, bet jį naudojame ne dėl ypatingų savybių, o dėl labai skanaus braškių kvapo“, – tvirtina Lena Sokolovska, natūralios kosmetikos kūrėja.

Braškes dėl rūgštelės, anot jos, būtų galima naudoti ir veido kaukėms. Vis dėlto ji sutinka: didelių stebuklų tikėtis gal ir neverta.

Laidoje natūralios kosmetikos kūrėja papasakojo, kaip pasigaminti natūralaus braškinio lūpų šveitiklio, konditerė E. Monkevič atskleidė itin greitai paruošiamo braškių pyrago, kuris puikiai dera su ledais, receptą, o konditerė G. Pečenkienė – kaip išsikepti purių braškinių keksiukų. Žiūrėkite birželio 4 d. laidos „Vartotojų kontrolė“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.