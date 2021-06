Kodėl verta valgyti daugiau pomidorų ir šiltą dieną atgaivinsiančios gaspačo sriubos receptas

Pomidorai – viena labiausiai pamėgtų daržovių pasaulyje. Be jų neįsivaizduojamos salotos, troškiniai, įvairiausios sriubos, užtepėlės ar pica: ši daržovė naudojama bene visose pasaulio virtuvėse, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime žiniasklaidai.

Tūkstančiai pomidorų rūšių

Jolanta Sabaitienė, šio prekybos tinklo vaisių ir daržovių ekspertė, pasakoja, kad dėl gausaus naudingų medžiagų kiekio pomidorai turėtų būti neatsiejama kasdienės virtuvės dalis. Pomidorai yra pagrindinis antioksidanto likopeno, kuris padeda mažinti širdies ligų ir vėžio riziką šaltinis. Pomidoruose taip pat yra gausu vitamino C ir K bei kalio. O, pavyzdžiui, raudonuosiuose pomidoruose gausiai aptinkami pigmentiniai antioksidantai gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ar net sumažinti išeminės širdies ligos ir insulto riziką. Be to, šios daržovės vartojimas mažina organizme besikaupiančių ir lėtinių, onkologinių ligų riziką didinančių laisvųjų radikalų kiekį.

Pomidorai gali būti puiki profilaktinė priemonė ne tik nuo vėžinių susirgimų, bet ir nuo atminties susilpnėjimo. Nors šviežiuose pomidoruose yra labai daug naudingų medžiagų, ekspertė pasakoja, kad valgant termiškai apdorotus pomidorus organizmas dar geriau pasisavina vitaminus. Iš virtų, keptų, troškintų ar ant grilio pakepintų pomidorų lengviau pasisavinamas antioksidantas likopenas, kuris mažina organizmo oksidacinį stresą ir gali padėti apsisaugoti nuo įvairiausių susirgimų.

Pomidorai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

J. Sabaitienės teigimu, parduotuvėje įsigijus pomidorų – geriausiai juos laikyti kambario temperatūroje. Kadangi nuskynus pomidorą jame vyksta dar iki 100 cheminių reakcijų, kambario temperatūroje laikomas pomidoras toliau noksta ir sirpsta.

Vaisių ir daržovių ekspertė siūlo ir šiltai dienai puikiai tiksiantį vėsios pomidorų sriubos gaspačo receptą.

Pomidorų gaspačo

Jums reikės:

Kilogramo prinokusių raudonųjų pomidorų

Paprikos

Agurko

Svogūno

Kelių skiltelių česnako

Kelių arbatinių šaukštelių mėgstamo acto

Žiupsnelio druskos

Žiupsnelio pipirų

Lašelio aukščiausios kokybės alyvuogių aliejaus

Pomidoras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pagaminimas:

Pirmiausia į trintuvą sudėkite supjaustytus pomidorus, papriką, agurkus, svogūną ir česnaką – viską gerai sutrinkite. Tuomet į tą patį trintuvą suberkite žiupsnelį druskos, pipirų, įpilkite šiek tiek alyvuogių aliejaus bei acto – vėl viską sutrinkite. Galiausiai gautą masę perkoškite koštuvu. Jeigu sriuba išėjo per tiršta – ją galite atskiesti šaltu vandeniu. Patiekite su mėgstamais žalumynais. Skanaus!