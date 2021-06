Aktyvumo ir dėmesio sutrikimą padės atpažinti 4 klausimų testas

Daugybė žmonių, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, taptų produktyvesni ir laimingesni, jeigu apsilankytų pas specialistą, mano psichiatras Janas Hilbigas. Įtariate, kad galbūt turite įgimtų smegenų ypatumų? LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ profesorė Jurgita Plisienė uždavė 4 klausimus, kurie padės suprasti: galbūt verta pasikonsultuoti su gydytoju?

Dėmesio stoka, pykčio protrūkiai, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas dažniausiai būdingas vaikams, bet pasirodo, kad šia liga serga ir suaugusieji. Gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, medicinos studijas baigęs Greifsvaldo universitete Vokietijoje, J. Hilbigas yra vienas iš nedaugelio specialistų, kurie Lietuvoje gilinasi į šią temą.

„Kartu su keliais kolegomis pastebėjome, kad yra žmonių, kuriems reikia pagalbos ir dar neturime sistemingos strategijos, kaip jiems padėti, kaip tai atpažinti. Niša ir poreikis nemažas, tad pradėjome su ta maža komanda domėtis šia problema“, – pamena psichiatras.

Ar iš tiesų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas – medicininė problema? Pašnekovas pažymi, kad psichiatrijoje riba siaura, kai tai tiesiog įprotis, maža problema ir kai tai jau sutrikimas, tačiau psichiatrai atsakymo ieško remdamiesi mintimi: jeigu žmogus arba jo aplinka dėl to kenčia, asmuo negali daryti tai, kas jam svarbu, negali gyvenimo kurti taip, kaip norėtų, tai problema. Tada mąstoma, kas tai iš tiesų ir kokios pagalbos reikia.

„Kalbant apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimą – jis labiau atpažįstamas vyruose, nes kalbame apie nekantrumą, nutrūktgalviškumą, galbūt apie žmogų, kuris veržiasi, rizikuoja. Tai nebūtinai stereotipinės moterų savybės“, – sako jis.

Dažnai manoma, kad žmonės nepasiekia užsibrėžtų tikslų dėl disciplinos ar pastangų stokos, o iš tikrųjų tai labai protingi ir kūrybingi žmonės, tik jiems sunku susikaupti. J. Plisienė

Tačiau gydytojas atkreipia dėmesį, jog tai nėra tiesiogiai susiję su testosteronu. Tai susiję su smegenų raida ir smegenų ypatumais.

„Esame įpratę girdėti, kad aktyvumo ir dėmesio sutrikimu serga tik vaikai, tačiau iš tiesų situacija kitokia, šiuo sutrikimu serga daugybė žmonių. Dažnai manoma, kad žmonės nepasiekia užsibrėžtų tikslų dėl disciplinos ar pastangų stokos, o iš tikrųjų tai labai protingi ir kūrybingi žmonės, tik jiems sunku susikaupti“, – kalba J. Plisienė.

J. Hilbigas įsitikinęs – daugybė tokių žmonių taptų produktyvesni ir laimingesni, jeigu apsilankytų pas specialistą. Tik kaip nustatyti šią diagnozę?

„Vaikuose tai atpažinti šiek tiek lengviau, suaugusiuose – sunkiau, tačiau žmogus vis tiek jaučia, kad yra sunkumų ir jie savaime nesisprendžia, jis jų turi jau seniai. Dažnas jausmas – esu tarsi balta varna savo šeimoje, savo klasėje, mokykloje, po to – kolektyve, galbūt neišeina baigti tai, ką norėjau, darniai vystyti santykius, kaip žmogus įsivaizdavo. Tada jis ateina ieškoti pagalbos. Atpažinti galima, bet yra tam tikrų iššūkių“, – mintimis dalijasi psichoterapeutas.

Vaikas, mokslas, berniukas / Annie Spratt/Unsplash nuotr.

Jeigu vardijamos situacijos jums iki skausmo pažįstamos, atlikite greitą 4 klausimų testą, tačiau į klausimus atsakykite sąžiningai. Jei bent 2 iš 4 klausimų atsakymų yra teigiami, turėtumėte pasikonsultuoti su specialistu.

Testas, padėsiantis atpažinti aktyvumo ir dėmesio sutrikimą

1. Susipykęs su šeimos nariu jūs:

A. Išsiaiškinate „čia ir dabar“.

B. Nusiraminate ir pasikalbate.

C. Aprėkiate šeimos narį ir greitai viską pamirštate.

Būdingiausias sergančiųjų dėmesio ir aktyvumo sutrikimu atsakymas – C, bet gali būti, kad situacija sprendžiama ir pagal atsakymą A, mat ir tai – ūmi reakcija.

„Trečias variantas rodo, kad dažnai iššūkis yra ne tik su dėmesiu, nekantrumu, impulsyvumu, bet ir su jausmais. Tiems žmonėms reguliuoti jausmus dažnai yra sunkiau“, – tikina laidos svečias.

Pyktis, nervingumas / Shutterstock nuotr.

2. Draugai jus apibūdintų kaip:

A. „Seifą“ – su jumis paslaptys yra saugios.

B. Plepį – dažnai pertraukiate kitus.

C. „Politiką“ – sakote tik tai, ką reikia.

„Dažniausiai tokie žmonės yra kalbūs, jie turi daug idėjų, kartais pradeda kalbėti prieš klausimo pabaigą. Tai stereotipiškai būtų B, bet, yra visokių variantų, žmonės gali išmokti tai labiau valdyti“, – komentuoja J. Hilbigas.

3. Kai norite ką nors nusipirkti, jūs:

A. Peržiūrite visus galimus variantus.

B. Kalbate užuominomis laukdami, kol kažkas pastebės.

C. Iškart perkate – kuo greičiau, tuo geriau.

Pastaruoju metu daug žmonių įvaldė pirkimą internetu, perka impulsyviai. Ar tai jau sutrikimas?

„Jeigu tai nesukelia kokių nors kliūčių, santykių ar rimtų gyvenimiškų problemų, tai gali būti jūsų pomėgis ir tiek. Tuo pačiu atkreipiu dėmesį: visokie susipažinimo portalai, visa internetinė erdvė skatina greitai norėti rezultato, apdovanojimo, o šitiems žmonėms gali būti sunkiau tai valdyti“, – sako specialistas.

Namai, netvarka / D. Umbraso/LRT nuotr.

4. Pažiūrėjęs į savo spintą matote:

A. Netvarką.

B. Krūvas daiktų, bet žinote, kur viskas yra.

C. Daiktus savo vietose.

Tipiškiausia turinčiojo aktyvumo ir dėmesio sutrikimą namuose būtų matyti netvarką. Ji gali būti ne visur, labiau spintoje, virtuvėje. Sykiu tai liečia lyties klausimą – visuomenė iš moters tikisi, kad ji būsų organizuota.

Tai yra bendras bruožas, kad tokie žmonės užauga su menkesniu pasitikėjimu savimi. Tokie žmonės mokykloje, šeimoje dažnai patiria: tu elgiesi ne taip, tu esi ne toks, tavo jausmai per stiprūs, neadekvatūs. J. Hilbigas

„Jeigu mergaitė, mergina, moteris neatitinka šitų stereotipų, ji iš savo aplinkos gaus vis daugiau smerkiančių, nepatvirtinančių patirčių. Tai yra bendras bruožas, kad tokie žmonės užauga su menkesniu pasitikėjimu savimi. Tai jau šito sutrikimo komplikacija.

Tokie žmonės mokykloje, šeimoje dažnai patiria: tu elgiesi ne taip, tu esi ne toks, tavo jausmai per stiprūs, neadekvatūs. Tada situacija blogėja, nes žmogus pradeda maištauti, pykti, jo jausmai intensyvėja, kai jam sakoma, kad jis per daug bijo ar per daug pyksta. Žmogus traukiasi į save arba jis tampa labai ūmus neigiama prasme“, – aiškina psichiatras.

Vyrams aktyvumo ir dėmesio sutrikimas tipiškai pasireiškia judesių neramumu. Po to tai pereina į vidų, žmonės kalba apie vidinį neramumą. Daug žmonių tai vadina nerimu, bet tai šiek tiek kitoks nerimas nei nerimas iš baimės.

Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas dažniau ir nustatomas vyrams, tačiau kodėl? Pasak J. Hilbigo, viena iš priežasčių, kad dažnai moterys patiria „užsisvajojimo“ variantą. Tai reiškia, kad dominuoja ne judesiai.

Moteris / Shutterstock nuotr.

„Jos tiesiog tyliai sėdi ir nuplaukia į savo fantazijų pasaulį. Tai niekam kaip ir tiesiogiai netrukdo, tada ne taip dažnai mes apie tai galvojame“, – svarsto laidos svečias.

Beje, tokia moteris dažniau pameta daiktus, vėluoja, jai sunku padaryti iki galo kokį nors rašto darbą ar ilgesnį, nuobodesnį projektą darbe.

Kaip sau padėti kontroliuoti šį sutrikimą?

Viskas prasideda nuo sutrikimo atpažinimo – jeigu žinau, kad tikrai jį turiu, galiu kitaip žiūrėti į savo gyvenimą. Tai, kas anksčiau atrodė mano yda, „netinkamumas“, dėl ko buvo jaučiama kaltė, bus kitaip įvertinta, nes tai įgimtas, dažnai paveldėtas smegenų raidos ypatumas. Žmogus dėl to neturi jaustis kaltas.

„Tada prasideda metodų paieška. Mes žinome, kad didelei daliai žmonių tikrai labai veiksmingas medikamentinis gydymas. Tai iš tiesų viena iš psichiatrinių ligų, kurioms labai padeda medikamentai. Tai stimuliatoriai, kuriuos skiriame labai atsargiai, bet jeigu reikia, tada skiriame. Antra dalis yra psichoterapinė ir gyvensenos. Psichoterapija moko santykių, jausmų reguliavimo, savęs organizavimo įgūdžių. Turime tokių komplektų, kurie padeda žmonėms. Padeda sportas, ypač kardio tipo, ištvermės sportas. Svarbūs tam tikri mitybos momentai, pavyzdžiui, dieta su mažai gliuteno, mažiau cukraus. Panašu, kad neigiamą poveikį turi dažikliai.

Saldainiai, saldumynai, cukrus / Shutterstock nuotr.

Bendrai galime sakyti: ką pripažintų jūsų promočiutė kaip maistą, tą jūs galite drąsiai valgyti, o jei ji įtariai sakytų „nežinau, kas čia“, tai atsargiau. Kas padėtų, tai omega-3 riebalų rūgščių turintys produktai, taip pat yra duomenų apie cinką ir magnį, vitaminą B12. Visada geriau maisto produktai, kurie turi šitų medžiagų, nei papildai“, – pasakoja J. Hilbigas.

Pasak psichoterapeuto, kalbant apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimą labai svarbu paminėti ne tik neigiamas šios ligos puses, bet ir tokių žmonių stiprybes. Ką teigiamo iš šito sutrikimo gauna pacientai?

„Yra toks skirstymas, kad žmonės gali būti labiau ūkininkai arba labiau medžiotojai. Jeigu pažiūrėtume į medžiotojų pusę, galvotume apie kūrybiškumą, lankstumą, gebėjimą greitai susigaudyti, gyva vaizduotė, fantazija. Dažnai tokie žmonės mėgsta bendrauti, jie ekstravertiški. Tai savybės, kurios labai reikalingos gyvenime ir darbe, pasaulyje savo nišą galima surasti“, – įsitikinęs laidos svečias.

Įsidėmėkite šiuos požymius: pykčio proveržiai, kitų pertraukimas, impulsyvus pirkimas ir daiktų krūvos. Jeigu tai trukdo jums arba jūsų artimiesiems, papasakokite apie tai specialistui. „Sužinoję diagnozę atsikratysite gėdos jausmo, o sulaukę tinkamos pagalbos jausitės savimi“, – ramina J. Plisienė.

Plačiau – gegužės 18 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.