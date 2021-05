Ir būdami 35-erių skubėkite pas okulistą, jei turite abejonių dėl matymo, nes katarakta „jaunėja“

Kataraktos vystymasis yra su biologiniu amžiumi susijęs dalykas, ne su tuo, kuris pase, tad reikia atidžiai stebėti savo akis ne tik tada, kai sulaukiate 65-erių. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas pasidalijo 3 patarimais, kaip atitolinti kataraktą. Vienas jų – nešiokite akinius nuo saulės net ir ne ypač saulėtą dieną.

Jei savo fotelį stumiate vis arčiau televizoriaus, žinokite – dėl blogėjančio regėjimo kalti gali būti visai ne seni akiniai. Jei galvojate, kad tai nieko baisaus, vizitas pas akių daktarą tikrai nedega, gali būti, kad jūs labai klystate. Gali būti, kad jūs rizikuojate savo regėjimu, perspėja A. Unikauskas. „Nelaukite, kol vaizdas visai išnyks, – atpažinkite kataraktą“, – ragina jis.

Laidos studijoje svečiavosi Ona Valaišienė, kurios istoriją galima pavadinti sėkmės istorija. Į medikus dėl kataraktos ji ilgai nesikreipė ne dėl pandemijos baimės ar galvojimo, kad gal praeis savaime. Onai šeimos gydytoja patarė paprasčiausiai pasikeisti akinius.

„Galvojau, galbūt čia nuo kompiuterio. Nueinu pas gydytoją, pabandykit, sako, kitus akinius. Nusiperku vienus, gal mėnesį du lyg geriau. Bet vėl – atrodo, subraižyti, lyg dulkini, valau, bet jie vis tiek man blogai rodo. Nuėjau pas gydytoją dar kartą: dar mėnesiuką kitą palaukite, tada žiūrėsime. Nusipirkau dar stipresnius akinius – vėl pinigai išleisti, o svarbiausia, kad vaizdas vis tiek neryškus.

Dar kartą nuėjau pas šeimos gydytoją ir ji mane nusiuntė pas jauną akių gydytoją. Apžiūrėjo, sako: vis dėlto jums katarakta. Sakau, išrašykite lašiukų. „Ne, vis dėlto reikia operacijos.“ Ir man davė medžiagos pasiskaitinėti, nuramino, kad nieko čia baisaus. Aš jai ir dabar dėkinga“, – teigia Ona.

Liga vystėsi gana greitai – po 3 mėnesių nuo simptomų pradžios moteris tiesiog ėmė matyti lyg per rūką: „Matau, kad namuose dūmai, bet niekas nedega, viskas išjungta, galvoju, na kas yra? Ir buityje trukdė, pasidariau kompiuteryje didžiausią šriftą – nematau. Eidavo žmogus, šešėlį matydavau, bet veido bruožų – ne. Kai prieina per žingsnį, tada tik pamatau, kas per žmogus. Buvo labai baisu, kiekvieną dieną vis blogėjo. Privalėjau ryžtis operacijai, nors baimė buvo didžiulė.“

Paklausta, kas kėlė baimę, Ona prisipažįsta – nežinomybė. Internete ji paskaitė, kad daromas pjūvis. Tačiau jau operaciją išgyvenusi moteris tikina, kad šiuolaikinė operacija – tikras stebuklas.

Beje, pirmiausia Onai buvo padaryta vienos akies operacija. Jau kitą dieną ji namuose galėjo nusiimti raištį. Tai buvo dar viena baimė, kuri vėl nepasiteisino.

„Kitą dieną turėjau viena nusiimti ir įsivaizdavau, kad darė pjūvį. Stoviu prieš veidrodį ir galvoju: nusiimsiu, akis bus kruvina. Nusiėmiau raištį, žiūriu – net nematau, kad ji operuota, o vaizdas – iš karto. Pažiūrėjau pro langą – kaip tik buvo ruduo, spalvos. Tą pačią dieną tik nusiėmus tai buvo stebuklas. Pajaučiau stebuklingą tos akies atgijimą.

Operacija visiškai neskausminga, niekas su skalpeliais nepjausto. Paprasčiausiai žiūri į gražią melsvą švieselę ir girdi gydytojos raminantį balsą: jau nedaug liko, trupučiuką spustelsime, pajausite lyg plovimą, viskas bus gerai... Klausausi jos gražaus ramaus balso ir viskas, sako, jau. Nespėjau suprasti, kada pjaus, nejaučiau nei šaldymo... Tiesiog stebuklas“, – patirtimi dalijasi Ona.

Akių ligų gydytoja, mikrochirurgė Lina Socevičienė sako, kad katarakta gydoma tada, kai pradeda trukdyti kasdieninei žmogaus veiklai, darbui, o tai, kas vienam yra pažengę toli, kitam – tik pati pradžia.

„Ponios Onos atveju buvo akivaizdi priežastis, buvo gana drumstas lęšis ir buvo aišku, kad operacijos atidėlioti nereikia. Kas buvo gerai, kad katarakta nebuvo dar tiek pažengusi, kad nebūtų įmanoma prognozuoti rezultato. Jeigu lęšis būna labai, labai drumstas, žmogus nieko nemato, lygiai taip pat ir mes nematome, kas yra akies viduje, o akies viduje yra kitos svarbios struktūros, atsakingos už matymą. Jeigu katarakta būna labai pažengusi, mes negalime matyti dugno, tinklainės, tada ir negalime žinoti, koks bus rezultatas. Ponios Onos atveju dugnas dar matėsi, dar buvo galima padaryti dugno tyrimą, matėsi, kad viskas bus gerai“, – kalba pašnekovė.

Tad operacijos rezultatas pirmiausia priklauso nuo akies, kurią reikia operuoti, situacijos. Kitas dalykas – pati operacija, kaip ji praeina. L. Socevičienė pažymi, kad tai – mikrochirurgija, viskas labai svarbu ir prasideda dar kabinete nuo akies pamatavimo, skaičiavimų, prietaisų, pačios operacijos eigos. Trečias dalykas – pooperacinė eiga, kaip sveiksta akis, ar neprasideda infekcija, ar žmogus laikosi gydytojų rekomendacijų, ar lašina lašus. Dažniausiai, jei sėkmingai praeina visi trys etapai, visi džiaugiasi rezultatu. Pažymėtina, kad komplikacijos po tokios operacijos nėra dažnos.

„Chirurgas per dieną padaro nuo 6 iki 8 kataraktos operacijų. Pati operacija trunka apie 15–20 minučių“, – sako mikrochirurgė.

Kartais galbūt nekyla mintis, kad vyresnio amžiaus žmonių mažesnis noras kažkur išeiti, žiūrėti televizorių ar skaityti, domėtis, užsisklendimas ir apatija, netgi depresija gali būti susiję su regėjimu. L. Socevičienė

Apie kataraktą turbūt girdite dažnai, bet žmonės, mano A. Unikauskas, linkę išgirsti tik tai, ką nori girdėti. Paprastai – kad ši liga nesunkiai išgydoma. Vis dėlto apakimas kataraktos atveju, jeigu ji progresuoja ir žmogus nieko nedaro, yra neišvengiamas.

Pasak laidos vedėjo, statistika rodo, kad ši liga paliečia du trečdalius vyresnio amžiaus žmonių, bet laidos viešnia turi svarbų perspėjimą – katarakta „jaunėja“.

„Kiekvienas žmogus yra labai individualus ir kataraktos vystymasis yra su biologiniu amžiumi susijęs dalykas, ne su tuo, kuris pase. Reiktų ateiti ir pasitikrinti ne tada, kai sulaukiate 65-erių. Reikia eiti net ir 35-erių, jei atsirado abejonių dėl matymo. Reikia ateiti ir pasitikrinti, ir pasižiūrėti. Geriau išgirsti, kad atėjote be reikalo, viskas labai gerai, negu išgirsti, kur buvote anksčiau“, – įsitikinusi L. Socevičienė.

Akių ligų gydytoja turi patarimų ne tik pacientams, bet ir jų artimiesiems, nes ne visi žmonės atsiradus regėjimo problemų pradeda skųstis. Kas sufleruoja, kad artimajam visgi reikėtų apsilankyti pas specialistą?

„Kartais galbūt nekyla mintis, kad vyresnio amžiaus žmonių mažesnis noras kažkur išeiti, nuvykti, žiūrėti televizorių ar skaityti, domėtis, užsisklendimas ir apatija, netgi depresija gali būti susiję su regėjimu. Tai yra lėtinė problema, besivystanti pamažu. Retai gali pastebėti, kad kažkas vyksta toje akyje. Žmonės galbūt nelinkę skųstis, nenori trukdyti savo artimųjų. Tikrai yra tekę matyti žmonių, kurie atvežami vežimėlyje, o išeina savomis kojomis tiesiog po oftalmologo operacijos. Būtent tokie požymiai turėtų sufleruoti, kad reikėtų ieškoti pagalbos. Iš tiesų tai galima tikrai nesudėtingai išspręsti ir tada visiems palengvėja, tada visi džiaugiasi“, – pasakoja L. Socevičienė.

Kataraktos simptomai:

– Išblukusios spalvos

– Matomas rūkas

– Ratilai aplink šviesą

– Sunku atpažinti žmones

– Sunku matyti naktį

Maždaug pusę apakimų pasaulyje sukelia būtent katarakta. Tai, kad akies lęšis sudrumstėja, neretai lemia vyresnis amžius, tačiau egzistuoja ne vien ši priežastis.

Kataraktos priežastys:

– Amžius

– Traumos

– Radiacija

– Genetika

– Kiti rizikos veiksniai

„Profilaktinė akių patikra turėtų būti reikalinga kiekvienam, kuriam yra daugiau kaip 40–45-eri, bet einant laikui reikia vis intensyviau save stebėti, nepamiršti pridengti vienos, kitos akies. Kada naudojamos abi akys, ne visada pastebime, kad vienoje yra problema, nes kita kompensuoja. Iš tiesų tada reikia padažninti vizitus pas gydytoją ir išgirsti apie realią situaciją. Taip pat katarakta būna žmonėms, kurie serga kitomis sisteminėmis ligomis, pavyzdžiui, diabetu, ir kurie turi vartoti vaistus dėl sisteminių ligų, taip pat jei įvyko galvos, akies trauma“, – kalba akių ligų gydytoja.

Yra veiksnių, kurių nuspėti ir pakeisti negalime, bet yra rekomendacijų, kurios gali padėti jei ne išvengti, tai bent pavėlinti kataraktą, sako A. Unikauskas.

Padėkite savo akims!

– Nešiokite akinius nuo saulės – visai nesvarbu, kad galbūt tai nėra pati giedriausia vasaros diena. Net žiemą akis veikia ir saulė, ir sniegas.

– Nerūkykite, nes rūkymas žaloja ir akis.

– Valgykite akims naudingą maistą, pavyzdžiui, žuvį – lašišą, kurioje gausu omega-3 riebalų rūgščių, taip pat morkas, kiaušinius, migdolus, kale kopūstus.

„Pastebėję kataraktos simptomus nedelskite ir kreipkitės į medikus, bet kol simptomų dar nėra, saugokite savo akis natūraliais būdais“, – rekomenduoja laidos vedėjas.

