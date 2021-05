Net jei jūsų pilvas plokščias, negalite būti tikri, kad vidaus organų negaubia žalingi vidiniai riebalai

Vidiniai riebalai išskiria įvairias medžiagas, kurios skatina lėtinį uždegimą, o lėtinis uždegimas skatina aterosklerozės vystymąsi – štai dėl ko, anot profesorės Jurgitos Plisienės, būtina užtikrinti, kad jų nebūtų per daug. Kaip tai padaryti, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ pataria specialistai.

Norite numesti svorio, bet jis krenta nuo veido, o ne nuo pilvo? Nesate nutukęs, bet tyrimai rodo, kad vidinių riebalų turite per daug? Tai kenkia ne tik jūsų grožiui, bet ir sveikatai. Ką daryti?

„Pilvo riebalai iš tiesų yra labai pavojingi. Jie kenkia ne tik grožiui, bet ir sveikatai. Riebalų yra kelių rūšių: vieni riebalai yra poodiniai, jie tiesiog kaupiasi po pilvo oda, o tai, kas yra už pilvo preso viduje, vadinama visceraliniais, arba vidiniais, riebalais. Normaliai visi žmonės turime tam tikrą kiekį vidinių riebalų, nes jie atlieka ir tam tikras geras funkcijas: saugo mūsų organus, atlieka termoizoliacinę funkciją. Tol, kol jų yra nedidelis kiekis, tvarka, bet kai organus pradeda gaubti didelis riebalų kiekis, tie riebalai tampa žalingi.

Žalingi jie tampa todėl, kad pilviniai riebalai yra aktyvūs, išskiria įvairias vazoaktyvias medžiagas, kurios skatina lėtinį uždegimą organizme, o lėtinis uždegimas skatina aterosklerozės vystymąsi. Būtent dėl šių riebalų poveikio sutrinka mūsų organizmo metabolinės reakcijos, ypač gliukozės, užtai kyla rizika, kad gali išsivystyti antro tipo cukrinis diabetas“, – pasakoja profesorė.

Pasak jos, pilvinis nutukimas – vienas iš pagrindinių metabolinio sindromo komponentų. Žmonėms, kuriems nustatytas metabolinis sindromas, sutrikusi ir cholesterolio apykaita, gali būti kraujospūdžio padidėjimas, atsiranda virtinė įvairiausių reakcijų. O visa tai sukelia pilviniai riebalai.

„Dar vienas labai įdomus momentas, jog pilviniai riebalai susiję su tokiu hormonu adiponektinu, kuris irgi atsakingas už visą gliukozės metabolizmą. Esant daug pilvinių riebalų šito hormono kiekis mažėja ir dėl to sutrinka gliukozės metabolizmas, gali vystytis antro tipo cukrinis diabetas“, – kalba daktarė.

Laidos viešnia, medicinos mokslų daktarė, dietologė, psichoterapeutė Rūta Petereit sako, kad net jeigu žmogus neturi akivaizdžiai matomo pilvuko, tai dar nereiškia, kad jis neturi per daug vidinių riebalų.

„Net jeigu skaičiai rodo tai, ką noriu matyti, valgyti tai, ką noriu, iš dalies galiu, vis tiek turėtų būti visavertė, sveikatai palanki mityba. Jei valgote bet ką, tai yra daug cukraus, o Lietuvos gyventojai vietoje 25 gramų suvartoja 96 gramus cukraus per dieną, renkasi ne tuos riebalus, kurie naudingesni sveikatai, net ir normalios kūno sandaros žmogui vertėtų pasitikrinti, ar neturi per daug vidinių riebalų“, – pažymi dietologė.

Vis dėlto pilvukas koreliuoja su vidiniais riebalais. Jei turite pilvuką, tikimybė, kad bus padaugėję ir vidinių riebalų, didesnė. Kuo mažiau vidinių riebalų, tuo geriau, bet matojama norma – iki 7.

Svoris, svorio metimas, pilvas / Shutterstock nuotr.

Laidoje R. Petereit pasidalijo keletu patarimų, kaip galima keisti mitybą, kuri padėtų pasiekti taip norimo plokščio pilvo.

Jeigu nemokėsime valdyti streso, hormonai išsibalansuos ir nieko nepadarysime, jeigu ir taisyklingai maitinsimės ar būsime pakankamai fiziškai aktyvūs. R. Petereit

„Ryte pusryčiams rekomenduočiau rinktis grikius. Pavyzdžiui, ryžiuose nėra arba yra labai mažai skaidulinių medžiagų, o skaidulinės medžiagos mums naudingos ir suteikia sotumą, duoda daugiau energijos, teigiamai veikia žarnyno mikrobiotą. Norint atsikratyti papildomų kilogramų ir vidinių riebalų būtina suvartoti pakankamai skaidulinių medžiagų.

Pietums rekomenduočiau rinktis natūralią mėsą, ją vartoti kelis kartus per savaitę. Baltuosius ryžius keiskite laukiniais ir, žinoma, daržovės – žmogus per dieną turi suvartoti bent 3 savo delno dydžio saujeles daržovių. Vakarienei patarčiau rinktis lęšius su daržovėmis. Daržovės turėtų būti su riebalais, pavyzdžiui, alyvuogių aliejumi. Suaugusiam žmogui per dieną rekomenduojama išgerti maždaug 6–8 stiklines vandens“, – pasakoja ji.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį turintiems per daug vidinių riebalų ar pilvuką? Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į reguliarumą. Anot pašnekovės, žmogus vis tiek turėtų valgyti bent tris kartus per dieną, gali būti ir ketvirtas valgymas – užkandis, tačiau R. Petereit rekomenduoja užkandžiauti ne sumuštiniais, o, pavyzdžiui, suvalgyti kumščio dydžio vaisių ir tai daryti iki 17 val.

Mityba, svoris, dieta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat svarbus dalykas – nesumažinti baltymų pietų ir vakarienės metu. Baltymai – statybinė ląstelių medžiaga, jų tikrai reikia.

„Pietums rinkitės mėsytę, žuvytę arba ankštines daržoves, vakare gali būti daržovės su sūriu, ankštinės daržovės. Įsidėmėkite, kad pietų metų turėtų būti pusė daržovių, delno dydžio mėsos gabalėlis, o likusią dalį gali sudaryti sudėtiniai angliavandeniai“, – pataria laidos viešnia.

Visgi svoriui įtakos turi ir kiti dalykai – ne vien mityba. R. Petereit atkreipia dėmesį, kad nuo svorio neatsiejami ne tik maitinimosi įpročiai, bet ir fizinis aktyvumas, patiriamas stresas, net miegas.

„Jeigu nemokėsime valdyti streso, hormonai išsibalansuos ir nieko nepadarysime, jeigu ir taisyklingai maitinsimės ar būsime pakankamai fiziškai aktyvūs. Noriu dar pabrėžti miegą. Organizmui geriausia valanda eiti miegoti – 23-ia. Reikėtų išmiegoti nuo 6 iki 8 valandų, nes miegas su svoriu irgi tiesiogiai koreliuoja. Jeigu jūs pailsėsite, geriau valdysite stresą, nebūsite alkanas, rinksitės įvairius sveikatai palankius produktus, rezultatą pasieksite“, – tikina ji.

Miegas / Shutterstock nuotr.

Dar viena laidos viešnia, sertifikuota sporto trenerė ir mitybos specialistė Rasa Vilkienė rekomenduoja pradėti nuo mažiausių žingsnių, kad neišblėstų motyvacija. „Pradžioje labai svarbu nepersistengti ir nepersisportuoti. Susidarykite planą pirmoms septynioms dienoms ir planą, kuris bus jūsų 30 dienų iššūkis“, – kalba pašnekovė.

25 metus su klientais dirbanti trenerė sako, kad didžiausia klaida, kurią daro žmonės, tai noras sumažinti svorį per savaitę. Deja, svorį mes užauginame per daugelį metų ir norint sugrįžti į buvusį prireiks tiek pat laiko, o gal ir daugiau.

„Mano palinkėjimas – neskubėti, susidraugauti su savo kūnu, pajausti, kiek jis gali tuo momentu duoti ir, svarbiausia, išmokti teisingai atlikti visus pratimus, derinti kvėpavimą ir judesį, nes kvėpavimas ir judesys yra ilgo gyvenimo sėkmė“, – sako ji.

Aišku viena – gulint ant sofos ir keliaujant tik iki šaldytuvo vargiai kas pasikeis, tad pradėkite pokyčius jau šiandien.

Laidoje trenerė parodė, kaip atlikti pratimus, padedančius deginti vidinius riebalus. Plačiau – kovo 31 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.