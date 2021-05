Pyragas, kuris nustebins: jam reikės baklažano

Parduotuvėse pildant savo pirkinių krepšelį įvairiaspalvėmis daržovėmis, vertėtų neaplenkti ir baklažanų. Nors įdomia išvaizda pasižyminti daržovė kartais gali sukelti papildomų klausimų, kaip ją tinkamai pasigaminti, nereikėtų išsigąsti – iš tikrųjų tai kur kas paprasčiau, nei būtų galima pamanyti, rašoma prekybos tinklo „Maxima“ pranešime žiniasklaidai.

Šio prekybos tinklo Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė sako, kad baklažanai yra puikus vitaminų C, B6 ir mineralų šaltinis, taip pat juose yra magnio, fosforo, skaidulų, folio rūgšties bei kalio. Anot jos, šias daržoves į savo valgiaraščius turėtų įtraukti ir žmonės, norintys pagerinti širdies veiklą. Be to, reguliariai valgomi baklažanai mažina cholesterolio kiekį, padeda kovoti su mažakraujyste, o jų sudėtyje esantis manganas suteikia apsaugą nuo vėžinių susirgimų.

„Svarbiausia, jog baklažanuose yra gausu natūralių bei ypatingai organizmui svarbių medžiagų, kurios gerina mūsų psichinę sveikatą, padeda atminčiai, palaiko nervų sistemos veiklą bei smegenų funkcijas. Taigi sveikuoliai šiomis daržovėmis gali pagardinti salotas arba makaronus, tuo metu drąsesni ir naujų skonių išsiilgę kulinarai jas gali panaudoti ir desertams, pavyzdžiui, pyragams bei pudingams. Tiesa, derėtų prisiminti, kad tinkamai neparuošus baklažanų žievelės, patiekalui ji gali suteikti kartumą. Tačiau neišsigąskite – prieš ruošiant maistą šią daržovę tereikia pamirkyti sūdytame vandenyje ir vėliau nuplauti“, – sako B. Baratinskaitė.

Ta proga maisto gamybos ekspertė dalijasi paprastais ir greitais receptais, kurių pagrindinio ingrediento vietą užėmęs baklažanas atvers ne tik naujų skonių, bet ir pasirūpins sveikata.

Baklažanai / Salome Watel/Unsplash nuotr.

Daržovėmis įdaryti baklažanai

Reikės: 1 baklažano, 1 didelio svogūno, 2 trintų česnako skiltelių, 150 g šviežių pievagrybų, pusės cukinijos, 1 raudonosios paprikos, 2 pomidorų, saujos tarkuoto parmezano sūrio, saujos smulkintų petražolių, pusės šaukštelio džiovintų čiobrelių, šlakelis aliejaus, šiek tiek druskos ir pipirų.

Pirmiausia paimkite baklažaną ir perpjaukite jį išilgai. Šaukštu išskaptuokite jo minkštimą ir iš karto smulkiai jį supjaustykite. Taip pat pasiruoškite ir kitas daržoves – visas jas susmulkinkite nedideliais kubeliais.

Tuomet įkaitinkite keptuvę ir patroškinkite joje svogūną, kol šis suminkštės. Po to suberkite grybus, cukinijas, raudonuosius pipirus ir baklažanų minkštimą. Viską patroškinkite 4–6 minutes arba iki kol daržovės apskrus. Vėliau sudėkite pomidorus, petražoles ir prieskonius. Viską patroškinkite dar 5 min.

Išsitroškinusias daržoves tolygiai paskirstykite išskobtuose baklažanuose ir apibarstykite viską parmezano sūriu. Dėkite baklažanus ant kepimo popieriumi patiestos skardos ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–25 min.

Daržovėmis įdaryti baklažanai / Pranešimo autorių nuotr.

Šokoladinis baklažanų pyragas

Reikės: 2 baklažanų, 1 plytelė juodo šokolado, 2 kiaušinių, 40 g kakavos, 100 g rudojo cukraus, 50 g smulkintų migdolų arba lazdynų riešutų, 2 šaukštelių kepimo miltelių, nedidelio gabalėlio sviesto, žiupsnelio druskos.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros ir iš karto sviesto gabalėliu ištepkite 20x8 cm pyrago kepimo formą. Tuomet nenuluptus baklažanus supjaustykite mažais kubeliais ir garinkite juos apie 20 min. garų vonelėje, kol šie minkštės. Vėliau per sietelį juos nukoškite ir gerai nusausinkite.

Sudėkite baklažano gabalėlius į maisto smulkintuvą ir sumalkite juos iki vientisos masės. Tuomet susmulkinkite šokolado plytelę ir suberkite šalia į baklažanų. Pamatysite, jog šokoladas pradės gražiai lydytis – leiskite jam visam ištirpti.

Kai šokoladas ištirps, šalia į maisto smulkintuvą sudėkite likusius ingredientus – viską sumalkite iki vientisos masės. Vėliau ją supilkite į paruoštą pyrago formą ir kepkite orkaitėje apie 30-40 min. Tuomet ištraukite iškepusį pyragą iš orkaitės ir leiskite atvėsti. Prieš patiekdami, pagardinkite jį plakta grietinėle ir mėgstamomis uogomis.

„Šokoladinis baklažanų pyragas puikiai atskleidžia, kokia universali yra ši daržovė. Kiekviename patiekale ji gali atsiskleisti vis kitokiais skoniais ir spalvomis – ir nesvarbu, ar tai būtų pagrindinis patiekalas ar desertas. O šis saldėsis yra tik vienas iš pavyzdžių, ką galima konditerijoje nuveikti su baklažanais. Jūs taip pat iš jo galite kepti spurgas, braunius arba švelnius cinamoninius pyragus. Tad nedelskite ir pasinerkite į naujus potyrius savo virtuvėse“, – šypsosi maisto ekspertė B. Baratinskaitė.