Čiaudulys ne visada byloja apie infekciją, bet sulaikytas gali ją sukelti

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas paneigė keletą mitų apie čiaudulį ir atsakė, kam apskritai reikalingas šis refleksas. Anot jo, šis organizmo mechanizmas visai nebūtinai praneša apie infekciją. Nebūkite suklaidinti ir po to neretai užklumpančios trumpalaikės slogos – tai dar vienas mechanizmas svetimkūniams pašalinti.

Ar reikia išsigąsti ir bėgti kuo toliau, jeigu jus apčiaudėjo? O gal tai iš tikrųjų nieko blogo nereiškia? Kodėl apskritai žmonės čiaudėja?

Visi kaip kulkos bėga nuo čiaudėtojo, net jei jis tai daro į kaukę. Dažnas galvoja, kad čiaudulys – COVID-19 simptomas, tačiau tiesa ta, kad čiaudėjimas nėra tradicinis šios infekcijos požymis.

„Čiaudėjimas yra gamtos sugalvotas refleksas, kad viršutiniai kvėpavimo takai atsikratytų svetimkūnių, dulkių, bakterijų, virusų. Esant koronavirusui žmogus iš tikrųjų gali čiaudėti, bet truputį dėl kitos priežasties. Tačiau jis gali ir visai nečiaudėti. Beje, dažniau visai nečiaudėja“, – pasakoja profesorius.

Verta prisiminti, kokie yra dažniausi COVID-19 simptomai.

Dažniausi COVID-19 simptomai

– Pakilusi temperatūra

– Kosulys

– Kvapo ir skonio praradimas

– Nuovargis

Čiaudėjimas į šį sąrašą nepatenka. Deja, bet šiandien bet koks sveikatos sutrikimas kelia spėlionių: gal tai – koronavirusas? Visgi A. Unikauskas primena, kad egzistuoja aibė kitų ligų ir be COVID-19.

COVID-19 skyrius / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tiesiog šiuo periodu didžiausias informacijos srautas yra apie koronavirusą, visi apie jį tik ir šneka. Jeigu kas nusičiaudėjo, pirma mintis žmogui apie COVID-19. Iš tikrųjų čiaudulys, jeigu jį lydi ir kiti simptomai, greičiausiai praneša apie kokią nors ligą“, – kalba daktaras.

Kokia ta liga bebūtų, atminkite, kad taisyklė numeris vienas – gerti pakankamai skysčių. Antra taisyklė – kontroliuoti temperatūrą. Jeigu temperatūra pakilo iki 38,5 laipsnio, iš tiesų dar nereikia pulti gerti vaistų, mažinančių temperatūrą. Visgi yra žmonių, kurie labai sunkiai toleruoja karščiavimą. Jeigu jūs gerai pakeliate temperatūrą, net ir 40 laipsnių nėra tragedija, sako laidos vedėjas. Be to, aukšta temperatūra žudo virusą. Tai – vienas galingiausių priešvirusinių ginklų.

„Kalbant apie COVID-19, reikia stebėti savo kvėpavimą, oro atsargas. Jeigu dusulys didėja, galima įtarti COVID-19. Tokiu atveju būtina kreiptis į medikus“, – pažymi gydytojas.

Jei staiga pajutote, kad norite čiaudėti, gal tuo metu įkvėpėte kažko, kas jūsų organizmui labai nepatiko. Jis nusprendė staigiai to atsikratyti ir tam egzistuoja mechanizmas – čiaudulys. Tai visai nebūtinai turi būti infekcija.

Dusulys, plaučiai / Shutterstock nuotr.

Laidoje A. Unikauskas aptarė keletą mitų, susijusių su čiauduliu.

Čiaudėti galima į delnus – mitas ar tiesa?

Tai absoliutus mitas, taip čiaudėdami tik padidinsite virusų ir bakterijų sklaidą, nes jų bus pilni jūsų delnai, kuriais vėliau liesite aplink esančius daiktus.

„Negana to, kad liesite daiktus, liesite save, tai, ką iščiaudėjote, vėl suvalgysite. Čiaudulys yra bakterijų ir virusų išmetimas iš organizmo. Jeigu čiaudėsite į delnus, burnos visiškai uždengti nepavyks ir paskleisite virusą aplinkoje. Geriausiai čiaudėti į nosinaitę, bet jeigu jos neturite – į alkūnę. Tai geriau nei į delnus, nes taip rankos lieka švarios“, – pasakoja profesorius.

Mitas ar tiesa, kad sulaikyti čiaudulį kenksminga?

„Tai iš tikrųjų nėra geras sumanymas, tai yra kenksminga, tai – tiesa. Kas nutinka, kai jūs sulaikote čiaudulį ir tai, kas nori išeiti, neišeina nei per nosį, nei per burną? Įsivaizduokite burnos ertmę. Ausis su burnos ertme susisiekia Eustachijaus vamzdžiu. Dabar įsivaizduokite: kai čiaudėjate, iš jūsų viskas išeina smūgiu, o jūs tai užblokuojate. To, kas turi būti išmesta iš nosies, gerklės, jūs neišleidžiate į išorę. Kur visa tai pateks? Į tą vamzdį. Tą turinį jūs galite sustumti ten. Virusai, dulkės, bakterijos gali užstrigti klausos kanale, užsilaikyti vidinėje ausyje ir galiausiai sukelti uždegimą“, – komentuoja medikas.

Laida „Klauskite daktaro“ apie čiaudulį / Stop kadras

Ar tikrai čiaudėjimas visada byloja apie infekciją?

Anot A. Unikausko, mitas, kad čiaudėjimas visada byloja apie infekciją. Čiaudulys apima sudirginus nervų galūnes, tai refleksas, kuris gali užklupti esant ir fiziniam ar cheminiam dirgikliui. Jeigu į kvėpavimo takus papuola dulkių ar kitų medžiagų dėl stipraus kvapo, tai reikia pašalinti. Paprastai toks valymas vyksta be čiaudulio, bet jei sudirgimas yra stiprus, tai išprovokuoja čiaudulį. Stipriai sudirgintas organizmas supranta, kad jam reikia staigiai visa tai pašalinti.

„Mūsų kvėpavimo takų gleivinė turi tokius gaurelius. Tie gaureliai juda, linguoja. Tai, kas patenka negero, jie išstumia, bet dirginimas gali būti labai didelis. Jei staiga pajutote, kad norite čiaudėti, gal tuo metu įkvėpėte kažko, kas jūsų organizmui labai nepatiko. Jis nusprendė staigiai to atsikratyti ir tam egzistuoja mechanizmas – čiaudulys. Tai visai nebūtinai turi būti infekcija“, – mitą neigia laidos vedėjas.

Neretai nusičiaudėjus iš nosies ima tekėti sekretas. Būtent dėl to dažnas mano, kad čiaudulys susijęs su infekcija. Iš tiesų nosies tekėjimas po čiaudulio reiškia, kad organizmas dėl visa ko įjungė dar vieną mechanizmą, į nosies ertmę staiga išsiskyrė daug vandens, kad papildomai išplautų svetimkūnius. „Pakentėkite – tas tekėjimas tuoj praeis. Tai ne sloga“, – patikina jis.

Sloga / Shutterstock nuotr.

Jeigu sučiaudoma 2–3 kartus, tai – alergija?

Nebūtinai, sako A. Unikauskas. Be jokios abejonės, alergija gali pasireikšti čiauduliu, bet čiaudulys ne visada byloja apie alergiją. Tai atsakomoji apsauginė organizmo reakcija į alergenus, bet taip gali įvykti ir patekus dulkių ar dar ko nors. Vis dėlto jei, pavyzdžiui, sergate šienlige, galite čiaudėti ir sloguoti nuolat, nes į jūsų organizmą nuolat patenka alergenų.

Mitas ar tiesa, kad čiaudėjimas išvalo smegenis?

„Aišku, kad tai mitas. Čiaudint išsivalo viršutiniai kvėpavimo takai, bet ne smegenys, nors yra vienas kitas tyrimas, kurie skelbia, kad aktyviai čiaudint suaktyvinama smegenų limbinė sistema. Ji skirta bendravimui. Tam tikros galvos smegenų dalys yra šiek tiek suaktyvinamos, bet netiesiogiai, išvalymas nevyksta. Tai ne apie smegenų valymą, o apie proceso aktyvumą“, – aiškina daktaras.

Tad atminkite – čiaudulys tikrai ne visada praneša apie ligą. Bet jeigu jus suėmė čiaudulys, čiaudėkite į vienkartinę nosinaitę ar bent į alkūnę, ne į delnus.

Plačiau – gegužės 18 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.