Rankšluostis – įvairiausių bakterijų šaltinis namuose: puikia terpe joms veistis tampa pirmąkart panaudojus

Ne tik bakterijos – kai kurios per kraują plintančios ligos, taip pat grybeliniai odos susirgimai irgi gali būti perduoti paprasčiausiai per rankšluostį. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas teigia, kad rankšluosčius ne tik reikėtų skalbti dažniau nei kartą per savaitę, bet ir kas 1–2 metus atnaujinti.

Kaip dažnai namuose darote generalinę tvarką? O tiesiog apsitvarkote? Stengiatės, kad ant paviršių nebūtų jokių bakterijų: įvairūs valikliai, šluostės, šepetėliai – visa tai naudojate, kad namuose būtų palaikoma nepriekaištinga švara. Puiku, sako A. Unikauskas, bet gali būti, kad vieną ir, ko gero, patį nešvariausią daiktą namuose jūs pamiršote arba tiesiog apie jį nepagalvojote. Ar žinote, kokių blogybių gali būti prikaupęs jūsų rankšluostis?

„Galvojate: skalbiu savo rankšluosčius kartą per savaitę ir jie visada kvepia levandomis arba bent jau kalnų gaiva“, – kalba profesorius.

Tačiau kvapas – toli gražu ne viskas. JAV buvo atliktas tyrimas, kuriame analizuotas puspenkto šimto virtuvinių rankšluosčių turinys.

„Paaiškėjo, kad beveik visuose rankšluosčiuose buvo koliforminių bakterijų, kiek daugiau nei dešimtadalyje – E. coli bakterijų, o dviejuose buvo aptikta net salmonelių, kurioms ypač didelė rizika atsirasti ant virtuvėje naudojamų rankšluosčių.

Nepamirškime ir tokių bakterijų, kaip stafilokokas. Šios ant medvilnės gali išgyventi nuo 19 iki 21 dienos, o tai – ilgas laiko tarpas. Kai kurios per kraują plintančios ligos, taip pat grybeliniai odos susirgimai irgi gali būti perduoti paprasčiausiai per rankšluostį“, – pasakoja daktaras.

Kuo daugiau paviršių rankšluostis paliečia, tuo daugiau ant jo kaupsis bakterijų. Puikia terpe bakterijoms kauptis rankšluostis tampa jau po pirmo jo panaudojimo.

Mokslininkai sako, kad skalbti rankšluosčius kartą per savaitę yra per retai. Geriausia – kas 3–5 dienas.

„Mokslininkai pastebi, kad kuo daugiau namuose gyventojų, tuo rankšluosčiuose daugiau bakterijų. Kitaip tariant – jei pas jus lankosi svečių ar turite vaikų, rankšluosčius reikia skalbti dažniau“, – teigia A. Unikauskas.

Pasak jo, JAV atliktas tyrimas taip pat parodė, kad trečdalis amerikiečių rankšluosčius skalbia 2–3 kartus per savaitę, beveik pusė apklaustųjų sakė tai darantys tik kartą per savaitę. Visgi mokslininkai perspėja, kad nemažai bakterijų ant rankšluosčio susikaupia vos per vieną dieną, todėl veido valymas tokiu purvinu rankšluosčiu – tarsi prausimasis vandeniu iš unitazo.

Rankšluosčių skalbimo dažnumas (pagal JAV atliktą tyrimą)

– 33 proc. – 2–3 kartus per savaitę

– 40 proc. – kartą per savaitę

– 16 proc. – kasdien

Profesorius pataria skalbti rankšluosčius kas 3–5 dienas: „Mokslininkai sako, kad skalbti rankšluosčius kartą per savaitę yra per retai. Geriausia – kas 3–5 dienas. Kaip papildomas saugumo priemones siūloma naudoti baltus rankšluosčius, kad bakterijas galėtumėte naikinti pridėdami baliklio.“

Laidos „Klauskite daktaro“ komanda parengė atmintinę, kaip išvengti bakterijų ant rankšluosčių:

– baltus rankšluosčius papildomai balinkite balikliu,

– skalbkite rankšluosčius aukštoje temperatūroje,

– nepalikite šlapių rankšluosčių skalbyklėje,

– išskirstykite virtuvės rankšluosčius pagal paskirtį,

– lyginkite rankšluosčius,

– kas 1–2 metus atnaujinkite rankšluosčius.

„Nepamirškite, kad bakterijos ir ligos gali lengvai keliauti per paviršius jūsų namuose, kad ir per rankšluosčius, tad rūpinkitės ne tik vonios švara, bet ir rankšluosčių gaiva“, – sako A. Unikauskas.

Parengė Indrė Motuzienė.