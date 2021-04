JAV viešintis lietuvis nuo COVID-19 pasiskiepijo tiesiog parduotuvėje: viskas įvyko „be didesnių ceremonijų“

Šiuo metu Aliaskoje, JAV, viešintis keliautojas Vytautas Mikaitis, visuomenei pažįstamas dar ir kaip humoristinio personažo – išgalvotos kelionių agentūros „Pravalturas“ direktoriaus – kūrėjas, jau pasiskiepijo nuo COVID-19. Toli nuo namų, už Atlanto, tiesiog prekybcentryje.

„Nereikėjo būti nei senjoru, nei gydytoju, nei per pažįstamus, nei amerikiečiu“, – įspūdžiais socialiniame tinkle dalijosi V. Mikaitis. Tiesa, šiuo metu vyras nerimauja, ar Lietuvoje šį skiepą pripažins, nes po to gavo tik „paprastą popieriuką su data, vakcinos numeriu, vardu ir pavarde“.

Savo įrašu jis sutiko pasidalyti ir su portalo LRT.lt skaitytojais. Žemiau pateikiame V. Mikaičio feisbuko įrašą:

- Paklausiam, ar galima gaut vakciną? – klausiu mamos.

- Bandom!

Veiksmas vyksta Fairbankse, Aliaskoje (30 tūkst. gyventojų) – vienas tolimiausių ir atšiauriausių JAV taškų nuo Lietuvos. Keliaudamas po Aliaską ir kitas valstijas mačiau reklamas, kad užsukit pasiskiepyti. Pirma mintis, aišku, kad čia ne turistams. Meino valstijoje užsukom į „Wallmartą“, ten jie skiepija žmones tiesiog parduotuvėje. Pasiskiepyti galėčiau, jei ten būčiau registruotas ar gaučiau sąskaitas.

„Kiek girdėjom, nuo birželio 1 skiepai bus prieinami visiems“, – žiniomis dalinasi skiepytojas Meine.

Balandžio 27. Grįžtam prie Fairbanks. Vaistininkas „Safeway“, parduotuvėjė sako: „Jop, užsiregistruokit, kad ir rytojui, ir ateikit. „Moderna“ ar „Johnson & Johnson“? Akivaizu, kad Aliaskoje antro skiepo laukti mėnesį = bankrutuoti anksčiau laiko. Imam „Johnson“!

Pildant anketą prašoma nurodyti „Social Security“ number. Ehehheheh ką, neturiu. Praleidžiam šitą skiltį, lyg nepastebėjau. Tadadaaa vistiek davė užsiregistruoti.

Šiandien, be didesnių ceremonijų, gavau skiepą. Jausmas lyg ištraukt „Get out from jail free“ „Monopolyje“. Nereikėjo būti nei senjoru, nei gydytoju, nei per pažįstamus, nei amerikiečiu.

JAV yra nemažai valstijų, kur nereikalauja būti prisiregisravus. Kitur reikia dirbti ar turėti nekilnomąjį turtą. Aliaska oficialiai skelbia, kad nuo birželio 1 d. galėsi oro uoste pasiskiepyti.

Amerika nors ir turi daugiausiai covid sergančių, bet tuo pat metu nestabdo su skiepijimu. Iki tokio lygio, kad atsirado nauja keliavimo rūšis – vakcinų turizmas. Žmonės, daugiausia iš Pietų Amerikos, skrenda į JAV skiepytis, nes savo šalyje velniai žino kada ją gaus. Lietuvoje irgi neįsivaizduoju, kada gaučiau.

Jis juokaudamas pridūrė, kad jei vakcinos būtų dalijamos, pavyzdžiui, prie Kauno pilies, už jas mokėtų dvigubai ir paimtų „išsinešimui“.