Kuo senesni riešutai, tuo aliejai juose labiau oksidavęsi: tokių suvalgę galite ir sunegaluoti

Specialistai pataria nekaupti riešutų – ilgai stovėję jie nebebus vertingi, o gali būti ir kenksmingi. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ riešutų ekspertė Liuba Kremer teigia, jog per laiką riebalai riešutuose oksiduojasi ir tampa pavojingais junginiais.

Riešutai dažnai vadinami supermaistu, žinoma, jei nesate jiems alergiški. Gydytojas dietologas Edvardas Grišinas sako, kad juose gausu vitaminų, pavyzdžiui, vitamino E, mineralų, tokių kaip magnis, manganas. Riešutai – ir baltymų šaltinis, ypač geras tiems, kurie maitinasi tik augalinės kilmės maistu.

Tačiau ar žinote, kad netinkamai nuskinti ir laikyti riešutai gali pridaryti žalos jūsų sveikatai? Laidos „Klauskite daktaro“ komanda patyrinėjo tris riešutų rūšis – lazdyno, graikinius ir migdolų riešutus.

Prekybos centruose ir turguje nusipirktus gliaudytus ir negliaudytus lazdyno riešutus, taip pat iš lietuviško lazdynų ūkio įsigytus riešutus įvertino riešutų ekspertė Liuba Kremer.

„Pirma, žiūrime, kaip riešutas atrodo. Tas, kuris apvalus, be dėmelių, atrodo žymiai geriau, vadinasi, arba buvo gerai saugotas, arba gerai išaugintas. Kiti man patinka mažiau. Jiems greičiausiai daugiau nei 1 metai. Jie sudžiūvę, suvytę. Galimas variantas, kad buvo neteisingai išauginti, nurinkti neprinokę“, – komentuoja ji.

Riebalai oksiduojasi ir tampa pavojingais junginiais, kurie mums gali tikrai nepadėti.

Riešutų ekspertė paragavo skirtingų pardavėjų riešutų. Jeigu perkame riešutus, norime iš jų gauti ir maistinių medžiagų, aliejų, ir galimybę jais gardžiuotis, tačiau kuo senesnis riešutas, tuo aliejai riešutuose vis labiau oksiduojasi ir virsta nuodu.

Deja, bet ant riešutų pakuotės informacijos kelintų metų derliaus tai riešutai rasti nepavyko. Gamintojas ir neprivalo to nurodyti. Tad kaip suprasti, kokio senumo riešutų nusipirkome? Jeigu lazdyno riešutas labai susiraukšlėjęs, sausas, vidus pageltęs, tai ženklai, kad jis gali būti pasenęs.

Riešutai / Pexels nuotr.

Prekybos centruose pirktus riešutus įvertino ir stambiausias lazdynų augintojas Lietuvoje Rimas Norus. Visų pirma, ūkininkas atkreipia dėmesį į lazdyno riešutų veislę. Ji nėra pati geriausia, o svarbiausia – riešutai jau išgliaudyti, todėl ir jų maistinė vertė gerokai mažesnė nei riešuto kevale. Riešutų augintojas atskleidžia paslaptį, kodėl saldūs riešutai gali apkarsti.

„Kai veža iš užsienio, sukrauna į maišus, kol atvažiuoja iki Lietuvos be ventiliacijos, jie tuose maišuose sukaista, sušunta. Atsiranda pelėsis. Prakandi – jau kartus ir to kartumo nepanaikinsi“, – tikina jis.

Metas lazdyno riešutams su kevalu. L. Kremer įvertino lietuvišką riešutą ir riešutą iš turgaus – jo kilmės šalis neaiški. Specialistė atsisakė paragauti riešuto iš turgaus – bijojo nusinuodyti, o lietuviškam riešutui negailėjo pagyrų: „Skonis nepriekaištingas, labai daug natūralaus cukraus. Skanus riešutas.“

Lazdyno riešutai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ekspertei patikusio riešuto veislės pavadinimas – „Halės milžinas“. Jis – iš Lietuvoje užauginto lazdyno. Deja, bet prekybos centruose ant lazdyno riešutų pakuotės veislės jūs greičiausiai nerasite.

Metas graikinių riešutų ekspertizei. „Graikiniai riešutai yra labai vertingi dėl omega-3 riebalų rūgščių, polinesočiųjų riebalų rūgščių“, – pasakoja dietologas E. Grišinas.

Ant stalo – trijų pardavėjų graikiniai riešutai. L. Kremer atkreipia dėmesį į vos ne permatomais tapusius riešutus. „Šituose jau riebalų oksidacija pasiekė tokį aukštą lygį, kad jis tikrai bus ir kartus, ir pavojingas“, – sako riešutų ekspertė.

Patarčiau skrudinti riešutus, tokiu būdu termiškai apdoroti. Nors truputį sumažinsite riziką, jeigu per juos perėjo kokia pelytė.

Riešutai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Antrieji riešutai taip pat ekspertei sukėlė įtarimų dėl kokybės. Net jei permatomi – tik riešuto kraštai, meskite lauk, neimkite tokių į burną.

Kokybiški ir naudingi graikiniai riešutai, anot ekspertės, turi būti šviesiai geltonos spalvos, nesutrupėję ir blizgūs. O ar tas pats galioja ir migdolams? Metas aptarti dangiškais dar vadinamus riešutus, vitamino E, mangano ir magnio šaltinį.

Jei migdolas raukšlėtas, padžiūvęs, nežinia, kiek jam metų. Kokybiški migdolų riešutai, pasak L. Kremer, turi atrodyti taip: „Lygūs, spalva ir aromatas labai geri.“

Migdolai / Remi Yuan/Unsplash nuotr.

Riešutų ekspertė priduria, kad patys geriausi migdolų riešutai auginami Kalifornijoje, tad pirkdami riešutus atkreipkite dėmesį į kilmės šalį. Jeigu nusipirkote gliaudytų bet kokios rūšies riešutų, ypač sveriamų, nepulkite jų valgyti iš karto.

„Patarčiau skrudinti tuos riešutus, tokiu būdu termiškai apdoroti. Nors truputį sumažinsite riziką, jeigu per juos perėjo kokia pelytė. Bet yra skrudinimas su riebalais ir be riebalų. Skrudinimas be riebalų žemoje temperatūroje iki 7–8 minučių nesugadins riešuto, o suteiks tam tikro skonio, aromato. Termiškai apdorotas riešutas žymiai saugesnis valgyti“, – rekomenduoja ji.

Akivaizdu, kad riešutas nelygus riešutui. Iš vieno galite gauti daug naudingų organizmui medžiagų, o nuo kito sunegaluoti. Geriau pasirinkite patikimus tiekėjus ir nesusigundykite maža kaina. Juk kas svarbiau – jūsų piniginė ar sveikata? Specialistai taip pat pataria nekaupti riešutų – jie paprasčiausiai pasens ir nebebus vertingi.

Plačiau – kovo 10 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.