Svajoję grįžti į darbovietę, po kelių dienų vėl norite nerti į savo kiautą: kodėl žmogui būtina socializuotis?

Dirbdami nuotoliniu būdu, labai užsinorite į darbą, pasiilgstate kolegų, tačiau po kelių dienų norite sugrįžti dirbti į namus ir vėl nerti į savo kiautą – pažįstama situacija? Kodėl žmogui gyvybiška socializuotis ir būti bendruomenės dalimi, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ pasakoja Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė dr. Irena Žukauskaitė.

Pasak dr. I. Žukauskaitės, kasdienybėje esame įpratę socializaciją apibūdinti kaip neformalų bendravimą po veiklų – mokslų, darbų. Tiesa, moksliškai socializacijos procesas apibrėžiamas šiek tiek kitaip.

„Socializacija įprastai suprantama kaip tam tikrų norų, elgesio standartų, modelių perėmimas, tapsmas tam tikros visuomenės nariu. Jei kalbėtume apie organizaciją, (socializacija vyksta – LRT.lt) kai ateina naujas žmogus ir jis tampa tos organizacijos nariu“, – dėsto laidos „Labas rytas, Lietuva“ pašnekovė.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Socializacija gyvybiškai būtina kiekvienam žmogui, tikina dr. I. Žukauskaitė. Tai įrodo net ir iš senovės atkeliavę pavyzdžiai – seniau būdavo taikoma izoliacijos bausmė.

„Atsakant į klausimą, kodėl socializacija reikalinga ar nereikalinga, greičiausiai atsakymas būtų toks, kad tai yra mūsų, kaip žmonių, kraujyje. Socializuotis mes mokomės nuo pat mažumės.

Neatsitiktinai turime ir dar vieną temą – resocializaciją, kuri taikoma grįžtantiems iš įkalinimo įstaigų. Tie žmonės turi grįžti į visuomenės gyvenimą, perimti tas pačias normas, elgtis taip, kaip įpasta mūsų visuomenėje. Taigi, grįžimas vėl būti visuomenės nariu yra tiesiog būtinybė.

Beje, galbūt neatsitiktinai senovėje, norėdami nubausti žmogų, jį izoliuodavo, išimdavo iš visuomenės, išsiųsdavo į negyvenamą salą ar pan. Socializacija yra tiesiog būtinas mūsų gyvenimo aspektas, kad mes jaustumėmės gerai“, – aiškina dr. I. Žukauskaitė.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, socializacija teikia daug naudų ir teigiamų jausmų. Bene svarbiausias – priklausymo grupei jausmas.

„Jeigu taip galima sakyti, mes, žmonės, esame socialūs gyvūnai. Mums reikia būti reikalingiems, mums svarbu būti įdomiems, jausti kitų dėmesį. Mes daug ką darome ne dėl savęs, bet dėl kitų.

Kad ir gražiau apsirengti – sau jokio skirtumo, kaip atrodysi, bet dažniausiai norisi pasipuošti ir išeiti į visuomenę“, – įžvalgomis dalijasi dr. I. Žukauskaitė.

Socializacija būtina ir dirbant organizacijoje, pastebi pašnekovė. Ji pateikia pavyzdį – darbovietę dėl didelio krūvio paliko daug žmonių. Liko vos keletas, kuriems teko visi rūpesčiai, galybė darbų ir streso. Žmonės stengėsi laiku įvykdyti užduotis ir taip pasinėrė į darbą, kad vienas pro kitą kartais praeidavo net nepasisveikindami.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Po kurio laiko organizacijos klimatas susidarė toks, kad žmonės pasijautė nereikalingi. Kaip sraigteliai kažkokioje sistemoje. <…> Net ir labai trumpas pašnekesys apie paprastus dalykus – orą, vakarykščius „Žalgirio“ rezultatus, žvejybos laimikį – labai pagerina bendrą klimatą ir visų organizacijoje dirbančių žmonių savijautą“, – pastebi dr. I. Žukauskaitė.

Pasak jos, žmogui svarbu jaustis, kad jis nėra vienas, kad yra lygiai tokių pat žmonių, kurie taip pat liūdi, džiaugiasi, turi rūpesčių. Jaučiant, kad aplink yra panašiai besijaučiančių žmonių, tampa lengviau.

Svarbus ir saugumo aspektas – pavyzdžiui, net jei žmogus nelabai bendrauja su kitais, tačiau kartu su jais yra vienoje didelėje patalpoje, žinojimas, kad šalia bus žmogus, galintis padėti ištikus ekstremaliai situacijai, yra labai svarbus, pastebi dr. I. Žukauskaitė.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, socializacija kartais gali ir varginti, kelti nemalonius jausmus. „Kartais turime socializuotis, bendrauti su kitais žmonėmis, nors to ir nenorime. Tiesiog yra tam tikras elgesio modelis, kurį mes turime atlikti, atvaidinti tam tikrą rolę, bet mes to nenorime ir vietoje to, galbūt, mieliau pasėdėtumėme namuose su knyga, nueitumėme pameškerioti. Mes savo poreikius dedame su poreikiu pabendrauti, bet viskas turi savo kainą“, – sako dr. I. Žukauskaitė.

Ji pataria nepamiršti, jog svarbiausias dalykas – tai, kaip jaučiamės patys. Todėl prieš svarstydami, ar tikrai turite eiti į vakarėlį, į kurį eiti visai nenorite, pasverkite, kas jums yra svarbiausia.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mūsų visuomenėje kažkodėl yra sunku pasakyti „ne“. Jeigu tave kviečia, galvoji, kaip atsisakysi, kaip čia nebūsi bendruomenės nariu, nors tikrai nuo visko jau pavargai.

Šioje vietoje ramus pasakymas „ne“ ir žinojimas – kodėl mano poreikis pabūti su pačiu savimi, pailsėti, mažiau vertas nei kito žmogaus noras su manimi pasilinksminti, kažkur pabendrauti, pašnekėti, pasipasakoti? Šioje vietoje balansas yra vidinis jausmas“, – kalba dr. I. Žukauskaitė.

Visgi ji priduria – kai kalba pasisuka apie organizaciją, darbovietę, kartais tenka daryti tai, ką reikia – visiškai izoliuotis nevertėtų ir reikėtų bent kelis kartus išeiti pabendrauti su kitais tos pačios bendruomenės nariais.

Visas pokalbis – balandžio 9 d. LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.