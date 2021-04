Pykinimas, psichozė, oro trūkumas ir kiti neįprasti vitamino B1 trūkumo požymiai

Jei jaučiate padidėjusį jautrumą kvapams ar kitą kartą net norite vemti, sukluskite – dažnai taip atsitinka organizmui pritrūkus vitamino B1. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas sako, kad dažnai besilaukiančios moterys pasidaro jautrios kvapams, jas pykina būtent dėl to, kad joms pradeda trūkti vitamino B1.

Apie vitaminų stygių organizmas jums gali pranešti pačiais keisčiausiais būdais. Svarbu žinoti, kad jis visuomet praneša, tik reikia mokėti jį išgirsti ir suprasti.

„Labai dažnai gauname iš jūsų laiškų: rūpinuosi savimi, pavartoju tai šiokių, tai kitokių vitaminų, bet jaučiu tam tikrus simptomus ir nesuprantu kodėl. Ne, greičiausiai tai – ne baisi liga“, – tikina laidos vedėjas.

Pavyzdžiui, kartais žmonės niekaip negali suprasti, kodėl šąla galūnės. Tai iš tiesų gali būti vienas iš labai svarbaus vitamino trūkumo simptomų. Tas vitaminas yra B1.

„Dažniausiai šio vitamino trūkumas pasireiškia labai aiškiais simptomais: nerimu, įtampa, streso pojūčiu, bet yra ir keletas keistų simptomų“, – pažymi daktaras.

Pykinimas ir padidėjęs jautrumas kvapams dažnai lydi vienas kitą, taip dažnai būna besilaukiančioms moterims todėl, kad joms pradeda trūkti vitamino B1.

Neįprasti vitamino B1 trūkumo požymiai

Reino sindromas

Šio sindromo simptomas – šaltos galūnės: plaštakos, rečiau – pėdos, taip pat nosis. Labai įprastas vitamino B1 trūkumo požymis, kaip minėta, yra jaučiamas stresas, įtampa, bet nepamirškite, kad organizmas gali nepakelti ir temperatūros sukelto streso – šalčio pojūčio sukelto streso.

Jautrumas kvapams, pykinimas

„Gali būti pykinimas, silpnumas, padidėjęs jautrumas kvapams. Jei jaučiate silpnumą ar kitą kartą net norite vemti, tai dažnai būna dėl šio vitamino trūkumo. Iš tiesų pykinimas ir padidėjęs jautrumas kvapams dažnai lydi vienas kitą, taip dažnai būna besilaukiančioms moterims. Žinote kodėl? Todėl, kad joms pradeda trūkti vitamino B1“, – aiškina A. Unikauskas.

Padažnėjęs pulsas

Dažnesnis pulsas – dar vienas nemalonus simptomas, galintis perspėti apie svarbaus vitamino trūkumą organizme. Normalus pulsas – 60–80 kartų per minutę.

Kraujospūdis / Shutterstock nuotr.

Skysčių kaupimasis

Kai kūne kaupiasi skysčiai, gali pradėti tinti kojos. Skysčiai ima kauptis kojų audiniuose, ne kraujagyslėse. Profesorius pažymi, kad paprastai tai siejama su druskos ar skysčių nepasišalinimu, bet tai gali lemti ir vitamino B1 trūkumas. Tai dar vienas neįprastas vitamino B1 trūkumo požymis.

Psichozė

„Tai nėra psichinė liga, jokiu būdu. Galėčiau tai pavadinti ir kaip nors kitaip, tarkime, neuroze. Tai toks labai jautrus nervinis fonas. Tai reiškia, kad žmogus visiškai atitolęs nuo realybės, neracionalus, nelogiškas, jis prisigalvoja visokių keistų dalykų. Visa tai gali pasireikšti dėl vitamino B1 trūkumo“, – pasakoja laidos vedėjas.

Oro trūkumas

Dar vienas simptomas – oro trūkumas. Jei jums sunku kvėpuoti, ypač naktį, gali būti kaltas vitamino B1 stygius.

Galvos skausmas / Shutterstock nuotr.

Galvos svaigimas staigiai atsistojus

„Galvos svaigimas staiga atsistojus nuo kėdės ar išlipus iš lovos – tai gali būti dar vienas vitamino B1 trūkumą rodantis ženklas. Jei staiga atsistojote ir jums susisuko galva, tai gali trukti sekundę kitą ar kelias, paskui tai praeina, gali būti, kad jums trūksta vitamino B1, nes jis visuomet susijęs su stresu ir gravitacija, žemės trauka“, – aiškina medikas.

Jei mityboje gausiau pramoniniu būdu pagaminto maisto, kavos, arbatos, alkoholio, tai gali slopinti vitamino B1 pasisavinimą.

Dažnu atveju pasigedus vitamino B1 organizme reikia peržiūrėti savo mitybą. Įsidėmėkite 3 produktus, kurie turi daug vitamino B1.

TOP 3 produktai, kuriuose gausu vitamino B1

– Kviečių gemalai

– Saulėgrąžų sėklos

– Kiauliena

Saulėgrąžos / Pexels nuotr.

„Vitaminas B1 yra pagrindinis vitaminas, kuris, kaip kofaktorius, kaip kofermentas, dalyvauja energijos sintezėje. Jeigu yra vitamino B trūkumas, žmogus gali jaustis mieguistas, jį gali kamuoti nuovargis, dirglumas, regėjimo, neurologiniai sutrikimai, todėl tai labai svarbus vitaminas, be jo mūsų kūne energija nesigamins, o jeigu nesigamins energija, tai tikriausiai ir mes nustosime judėti. Tai yra vienas svarbiausių dalykų – be jo paprasčiausiai negaminsime to kuro, dėl kurio gyvename.

Tikriausiai vienintelis šaltinis, iš kurio tai galime gauti, yra maistas. Kur daugiausia vitamino B? Tai grūdinės kultūros, mėsa, žuvis, didžiausias vitamino B kiekis yra kiaulienoje, bet jo apstu ir daržovėse, ir grūduose. Jei mityboje gausiau pramoniniu būdu pagaminto maisto, kavos, arbatos, alkoholio, tai gali slopinti vitamino B1 pasisavinimą. Su mityba jo gauti nesunku, ypač kai rekomenduojama norma yra 1,2 mg per dieną. Užtenka suvalgyti 100–150 gramų raudonos mėsos ir jau gausi dienos normą“, – kalba gydytojas dietologas Edvardas Grišinas.

Maistinės mielės / Shutterstock nuotr.

Anot A. Unikausko, dar vienas būdas gauti vitamino B1 ir apskritai B grupės vitaminų – maistinės mielės. Jas galima barstyti ant maisto pagal skonį.

„Jei pastebėjote kurį nors iš išvardintų simptomų, nepulkite gąsdinti savęs pačiomis baisiausiomis ligomis. Galbūt šie simptomai tiesiog praneša apie vitaminų trūkumą, o sureguliavę savo mitybą išspręsite ir visas sveikatos problemas“, – ramina gydytojas.

Plačiau – balandžio 15 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.