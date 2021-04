Du lengvi sriubų receptai skubantiems – sotu, lengva ir skanu

Sriuba yra idealus pasirinkimas ieškantiems sveiko, lengvo ir skanaus maisto. Anot prekybos tinklo „Maxima“ Maisto gamybos departamento vadovės Brigitos Baratinskaitės, sriubos gali tapti puikiu išsigelbėjimu pavasarį, kai norima pasiruošti sveikus pietus ar vakarienę, bet nesugaišti tam labai daug laiko, rašoma įmonės pranešime žiniasklaidai.

Padeda apsirūpinti naudingomis medžiagomis ir skysčiais

B. Baratinskaitė akcentuoja, kad dažniau pasimėgauti sriubomis išties verta, kadangi tai lengvai virškinamas ir skrandžio neapkraunantis maistas, kuris padeda aprūpinti organizmą reikiamomis medžiagomis ir mineralais.

„Sriubos paprastai verdamos su daržovėmis, ankštiniais augalais, žalumynais, grybais ar kruopomis, todėl tai yra puikus organizmui reikalingų vitaminų ir skaidulų šaltinis. Be to, virtas maistas yra lengviau virškinamas, todėl daugelis sriubų tinka ir jautresnį skrandį turintiems žmonėms. Sriuba taip pat padeda organizmui gauti pakankamai skysčių, nes didelę dalį šio patiekalo sudaro vanduo“, – sriubų privalumus vardija B. Baratinskaitė.

Tiesa, anot jos, reikia nepamiršti, kad verdant daržoves prarandama dalis juose esančių naudingų medžiagų. Dėl to sriubos patariama nepervirti ir nuo viryklės nuimti daržovėms dar nespėjus visiškai suminkštėti. Be to, patartina į puodą dėti ne visas daržoves iš karto, o atskirai – pagal tai, kiek ilgai jos verda, kol suminkštėja. Pavyzdžiui, pirmiausia į puodą verta dėti ilgiausiai verdančias bulves, o kopūstą ar svogūną – vėliau. Tokiu būdu greičiau suminkštėjančios daržovės nepervirs, o sriuba maistiniu požiūriu bus vertingesnė.

Sriuba / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sotus, tačiau neapsunkinantis maistas

B. Baratinskaitės teigimu, verdant sriubą su mėsa, kruopomis, makaronais šis patiekalas gali būti ne tik sveikas, bet ir išties sotus, galintis suteikti organizmui reikiamos energijos, o taip pat jį sušildantis. Be to, sriubai virškinti yra sunaudojama palyginti nedaug energijos, todėl daugiau jos lieka kitoms organizmo funkcijoms.

„Žinoma, galima pasiruošti ir tokių sriubų, kurios puikiai tinka kaip pagrindinis patiekalas – pavyzdžiui, troškiniams artimos sriubos, ramenai ar kitos azijietiškos sriubos gali būti pagrindiniu pietų ar vakarienės akcentu. Sriuba taip pat gali būti tinkamas pasirinkimas siekiantiems sulieknėti, kas ypač aktualu artėjant šiltajam metų periodui. Pavalgius maistingesnės sriubos aplanko sotumo jausmas, todėl, tikėtina, bus mažiau suvalgoma antrojo patiekalo, kuris paprastai būna kaloringesnis“, – sako B. Baratinskaitė.

Ji taip pat pažymi, kad sveikai ir sočiai sriubai paruošti nebūtinai reikia ypatingų kulinarinių gebėjimų ir sugaištos pusės dienos. Patiems tuo įsitikinti ji siūlo išbandant keletą nesudėtingų sriubų receptų.

Du lengvi sriubų receptai skubantiems

Šaldyti žirneliai / Pixabay nuotr.

Žaliųjų žirnelių sriuba

Keturioms porcijoms šios lengvai paruošiamos ir skanios sriubos prireiks: litro vandens, dviejų stiklinių konservuotų arba šviežių žaliųjų žirnelių, poros saujų česnakų laiškų, keturių šaukštų grietinėlės, dviejų šaukštų aliejaus, šiek tiek druskos ir pipirų ar kitų prieskonių.

„Pirmiausia, puode ant aliejaus, kol suminkštės, pakepinkite smulkintus česnakų laiškus. Tuomet juos užpilkite vandeniu, o į puodą sudėkite žirnelius, įberkite šiek tiek druskos bei pipirų ir viską virkite 3-5 minutes. Paskui visą puodo turinį sutrinkite trintuvu. Pagal skonį į masę papildomai įdėkite druskos ir pipirų ar kitų mėgstamų prieskonių ir viską dar kartą užvirkite. Tik užvirus, puodą nukelkite nuo ugnies. Sušildysianti ir pasisotini leisianti sriuba paruošta!“ – sako B. Baratinskaitė.

Pomidoras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pomidorų ir makaronų sriuba

Norint paruošti keturias porcijas šios gardžios sriubos prireiks: keturių šaukštų sviesto, dviejų šaukštų miltų, keturių stiklinių pomidorų sulčių, stiklinės vandens, dviejų šaukštų cukraus, truputėlio druskos, 200 g kiaušininių makaronų, šiek tiek smulkintų petražolių.

„Ruošiant šią sriubą pirmiausiai gilesnėje keptuvėje ant vidutinės ugnies ištirpinkite sviestą. Tuomet įdėkite du šaukštus miltų ir viską išmaišykite, kol gausis tolydi masė. Tuomet iš lėto maišant supilkite pomidorų sultis ir vandenį. Visą masę užvirkite ir pakaitinkite apie dvi minutes nuolat maišant. Tuomet įdėkite cukraus ir druskos. Galiausiai, sudėkite kiaušininius makaronus ir visą masę dar keletą minučių pavirkite. Į lėkštes supilstytą sriubą apibarstykite smulkintomis petražolėmis. Skanaus!“ – linki B. Baratinskaitė.